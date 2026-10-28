Bursa’da 723 yıllık şifa geçmişi olan Askeri Hastane taşınıyor - Son Dakika
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Bursa’da 723 yıllık şifa geçmişi olan Askeri Hastane taşınıyor

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Bursa’da 723 yıllık şifa geçmişi olan Askeri Hastane taşınıyor
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Bursa’da 723 yıllık şifa geçmişi olan Askeri Hastane taşınıyor
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Bursa’da "Askeri Hastane" olarak bilinen Şehit Yarbay İlker Çelikcan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi’nin Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi’ne taşınması ve yatak kapasitesinin 150’den 60’a düşeceği iddiası, hastaların tepkisine neden oldu.

Bursa'da "Askeri Hastane" olarak bilinen Şehit Yarbay İlker Çelikcan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nin Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi'ne taşınması ve yatak kapasitesinin 150'den 60'a düşeceği iddiası, hastaların tepkisine neden oldu.

Bursa'da içinde tarihi Çekirge termal sularının bulunan ve halk arasında 'askeri hastane' olarak bilinen Şehit Yarbay İlker Çelikcan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nin kapatılmasına ilişkin tartışmalar sürüyor. Bizans dönemine uzanan 723 yıllık şifa geleneği ve 102 yıllık hastane geçmişiyle anılan merkezde tedavi gören vatandaşlar, hastanenin taşınması durumunda fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerine erişimin zorlaşabileceğini belirtti.

"Böyle bir hastanenin kapanmasını kesinlikle istemiyoruz"

Çanakkale'de yaşayan ve yaklaşık 6 yıldır eşinin tedavisi için Bursa'ya gelen emekli askeri personel Nejdet Turgay, adeta bölge fizik tedavi merkezi gibi çalışan hastanenin imkanlarından memnun olduklarını belirterek taşınmaya karşı çıktı. Turgay, "Ben Çanakkale'de yaşıyorum. Eşim kaza geçirmişti. Kendim de emekli askeri personelim. Bir albay eşi bana burasını tavsiye etti. Yaklaşık altı yıldır bu hastaneye geliyoruz. Şimdi bizim Çanakkale'de devlet hastanesi yapılmış. Fizik tedavi bölümü yeterli olmadığı için buraya geldik. Burası çok güzel bir hastane. Odalar özel oda. Her şey var, robotu dahil. Personeli çok güzel. Çok memnunuz. Taşınmasını istemiyoruz. Buradaki odaların hepsi özel oda" dedi.

"Kapatmak değil, yatakları çoğaltmaları lazım"

Hastanede tedavi gördükten sonra yeniden yürümeye başladığını anlatan Ahmet Dinçol ise, "Ben buraya gelirken adım atamıyordum, yürüyemiyordum, konuşamıyordum. Burada tedaviyle yürümeye başladım. Ama senede iki sefer yatmamız lazım, tedaviye devam etmemiz için. Burada özel hastanede olmayan temizlik burada var. Bakın burası parası çevresi olmayan insanların yattığı bir yer. Burada para geçmiyor ve burada olan fizikçiler hiçbir yerde yok. Şimdi burası normal şekilde 150 tane yatak var, gelen gidenler de var. Şu anda bile 150 yatak yetmiyor. Burası daha büyük bir kapasiteye ulaşması, yükselmesi lazım. Millet paralı yerde yatamaz. Burasını kapatmak değil, yatakları çoğaltmaları lazım. Eksik varsa eksikleri tamamlasınlar, hizmete devam etsinler. Her yerde eksik vardır. Eksik olmayan bir yer olmaz. Madem kapatacaklarsa, burası ufak geliyorsa, kapanan Çekirge Devlet Hastanesi'ne taşısınlar" dedi.

"Binlerce insan burada tedavi gördü"

Muş'tan Bursa'ya gelerek hastanede tedavi gördüğünü belirten Çetin Özkan da hastanenin kendisi için önemli bir yere sahip olduğunu dile getirerek taşınma kararına tepki gösterdi. Özkan, "Ben Muş'tan buraya kadar tedaviye geliyorum. Böyle bir imkan hiçbir yerde yok" dedi.

Binlerce insanın hastaneden faydalandığını anlatan Özkan, "Dört senedir gidip geliyorum. Binlerce insan burada tedavi gördü. Burayı taşımasınlar. Beyin kanaması geçirdim, yüksek tansiyondan dolayı dört senedir bu hastaneye gidip geliyorum. Ambulansla geldim, Allah'a çok şükür şimdi arabayla eve gidebilirim. Biz buraya hastanemizin taşınmasını istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon HastanesiAli Osman SönmezDevlet HastanesiSağlıkBursaSon Dakika

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