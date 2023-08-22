Bakan Koca, Çanakkale'de devam eden yangındaki yaralı sayısını paylaştı - Son Dakika

Bakan Koca, Çanakkale'de devam eden yangındaki yaralı sayısını paylaştı

Bakan Koca, Çanakkale\'de devam eden yangındaki yaralı sayısını paylaştı
Son Güncelleme: 22.08.2023 22:48

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çanakkale'deki orman yangınında dumandan etkilenen 4 kişinin tedavisinin sürdüğünü, yangın nedeniyle 23 ambulans ve 4 UMKE ekibinin görevlendirildiğini bildirdi. Bakan Koca, Çanakkale halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çanakkale'deki orman yangınında dumandan etkilenin 4 kişinin tedavisinin sürdüğünü, yangın nedeniyle 23 ambulans ve 4 Ulusal Medikal Arama Kurtarma Ekibinin (UMKE) yer aldığı 85 sağlık personelinin görevlendirildiğini bildirdi.

Sağlık Bakanı Koca duyurdu: Çanakkale'deki orman yangınında 4 kişinin tedavisi sürüyor

4 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün saat 12.54'te Çanakkale merkezde başlayan orman yangınında 4 kişi dumandan etkilenmiş olup, tedavileri devam etmektedir. Yangın sebebiyle 23 ambulans ve 4 UMKE timi ile toplam 85 sağlık personeli görevlendirmesi yapılmıştır. Çanakkale halkına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz." ifadelerine yer verdi.

Sağlık Bakanı Koca duyurdu: Çanakkale'deki orman yangınında 4 kişinin tedavisi sürüyor

NENE HATUN GEMİSİ YOLA ÇIKTI

Öte yandan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, "Nene Hatun Acil Durum Müdahale Gemisi"nin Çanakkale Kepez bölgesindeki yangına müdahale için yola çıktı.

Sağlık Bakanı Koca duyurdu: Çanakkale'deki orman yangınında 4 kişinin tedavisi sürüyor

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, saatte 9 bin 600 metreküp su basabilen yatayda 150, dikeyde 70 metre su püskürten yangın söndürme sistemli "Nene Hatun Acil Durum Müdahale Gemisi" Kepez bölgesindeki yangına müdahale için bölgeye hareket etti.

Kaynak: AA

Sağlık Bakanı, Çanakkale, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Bakan Koca, Çanakkale'de devam eden yangındaki yaralı sayısını paylaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Koca, Çanakkale'de devam eden yangındaki yaralı sayısını paylaştı - Son Dakika
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