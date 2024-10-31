Çankırı\'nın Tuz Mağarası KOAH İçin Faydalı

Sağlık

ÇANKIRI'da 5 bin yıllık geçmişiyle dikkat çeken, yerin 150 metre altında bulunan Yer Altı Tuz Şehri, 'Daha Güçlü Bir Nefes Projesi' kapsamında sağlık turizmine ev sahipliği yaptı. Proje sonrasında yapılan değerlendirmelerde, tuz mağarasının KOAH hastalarına olan faydası, bilimsel olarak kanıtlanmış oldu.

Çankırı Valiliği, Çankırı Belediyesi, Çankırı Karatekin Üniversitesi, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Çankırı Özel Karatekin Hastanesi, Tuz Rehabilitasyon ve Sağlık Turizmi Derneği ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti Çankırı Şubesi arasında imzalanan 'Daha Güçlü Bir Nefes' projesi iş birliği protokolü kapsamında, Hititler döneminden beri tuz elde edilen ve yerin 150 metre altında bulunan Yer Altı Tuz Şehrinde, KOAH hastalarına yönelik gerçekleştirilen sosyal, kültürel ve sağlık etkinliklerinin ilk aşaması sona erdi. Özel Karatekin Hastanesi uzmanları tarafından hastaların değerlerindeki gelişmelerle ilgili çalışma yapıldı. Projede, KOAH hastalarının tuz mağarasından bilimsel anlamda faydalandığı ispatlandı. Karatekin Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Erhan Buru ve Yeşilay Çankırı Şube Başkanı İsmail Özcan, proje hakkında bilgi verdi.

Özel Karatekin Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Erhan Buru, "Özel Karatekin Hastanesi olarak hastaların tıbbı değerlendirmeleri ve tıbbı ihtiyaçları açısından biz görev aldık. Diğer paydaşlarımızın her biri ayrı ayrı görevler aldı hepsine çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir organizasyon oldu. Özellikle Çankırı'mız için çok faydalı olacağını düşündüğümüz bir projeyi başlatmış olduk. Bugüne kadar 23 farklı ilden hastalarımızı ağırladık. İkinci grup yakın zamanda başlayacak. İşleyiş ve akademik açıdan değerlendirecek paydaşlarımız da buradalar" dedi.

'ORTALAMAMIZ 347 METREDEN, 402 METREYE ÇIKTI'

Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Tahsin Barış Değer, hastalardaki olumlu değişimlerle ilgili rakamları paylaşarak, şunları kaydetti:

"12 KOAH, 2 tane astım, bronşit hastalarına, nefes darlığı derecesini ölçen bir skala uyguladık. Bu skalada seansa başlamadan önce olan puan ortalaması 3,2 iken hastalarımız 15 günlük tedavilerinden sonra yapılan ölçümde bu değer 1,7'ye düştü. Bu şu demek, hastalarımız neredeyse 2 katı kadar daha rahat nefes alıyor anlamına geliyor. İkinci bir değerde KOAH hastaları değerlendirme skalası diye, burada da hastanın öksürüğünden balgamından rahat uyuyup uyuyamamasından, merdivenleri çıkarken nefes darlığı yaşamasına kadar KOAH hastalığını değerlendiren bir skala idi bu. Bu skalada hastalarımız tedaviye başlamadan önce yapılan ölçümlerde ortalama 22 iken 15 gün sonra tedavi bittiği zamanki değer 13'e düştü. Bu da KOAH hastalığı semptomlarında düşüş olduğunu gösteriyor. Üçüncü olarak yaşam kalitesi ölçeği kullandık. Hem fiziksel hem de mental yani ruhsal boyutu vardı. İkisinde de çok ciddi bir şekilde artış tespit ettik. Bunların dışında göğüs hastalıkları uzmanımız 6 dakika yürüme testi yaptı. ve ortalamamız bu hastalarımızda 347 metre iken 15 günlük seans sonunda 402 metreye çıktı. Yani 6 dakika süre içinde hastalarımız, seans sonrasında daha fazla yürüdü. Son olarak da BODE indeksi derecesi hastalarımızda 4,4 iken tedavi sonrasında 2,5'e düştü. Yani istatiksel olarak KOAH hastalığının klinik sürecinin iyiye gittiğini gösteren bir sonuç ortaya çıktı. ÇAKÜ'den etik kurulu onayı da aldık. Bu ikinci grup hastalarımızın da aynı şekilde istatiksel değerlerini aldıktan sonra bu çalışmayı bir akademik makale olarak uluslararası bir dergide yayınlamayı düşünüyoruz."

Karatekin Hastanesi'nde düzenlenen programda Dahiliye Uzmanı Dr. Tuba Öztürk Haliloğlu ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Ali Özkurt da hastalarda yaşanan olumlu değişimler hakkında bilgi verdi.