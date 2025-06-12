Çocuklarda Yabancı Cisim Yutma Riskine Dikkat! - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Çocuklarda Yabancı Cisim Yutma Riskine Dikkat!

12.06.2025 14:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Prof. Dr. Dalgıç, ailelere 8-9. aylardaki çocuklar için küçük cisimleri bulundurmamalarını önerdi.

Prof. Dr. Dalgıç: "Aileler, özellikle 8 ve 9'uncu aylardan itibaren küçük maddeleri etrafta bulundurmamalılar"

ANKARA - Prof. Dr. Buket Dalgıç, "Ailelerin özellikle 8 ve 9'uncu aylardan itibaren çocukların çevrelerinde ağızlarına götürüp yutabilecekleri daha küçük maddeleri bulundurmamaları ve bu açıdan çok dikkatli olmaları ve oyuncak seçerken de çok dikkatli olmaları önem arz ediyor" dedi.

Ankara'da bir üniversitede yabancı cisim yutulması ve sonuçları açısından sağlık profesyonelleri, okul öncesi ve temel eğitim alanı ile ilgili sektörlere farkındalık oluşturmak amacıyla sempozyum düzenlendi.

'Yassı Pil Yutmalarına Karşı Farkındalık Günü' kapsamında düzenlenen sempozyumda, özellikle 5 yaş altı çocuk sahibi olan ailelerin çocuklarına yabancı cisim vermemesi ve oyuncak seçimi konusunda dikkatli olmalarının önemine vurgu yapıldı. Sempozyumun yapıldığı alanda, yabancı cisim yutan hastaların endoskopik görüntüleri ve olası yutulabilecek cisimler de sergilendi.

Programda konuşan Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Gastroenteroloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Buket Dalgıç, 12 Haziran'ın tüm dünyada çocuklarda sıkça görülen cisim yutmalarına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla ayrılmış bir gün olduğunu söyleyerek, "Özellikle de yassı pil yutmaları ve bunların tehlikelerini belirtmek ve bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla toplandık. Bu farkındalığı oluşturmak isterken özellikle paydaş olarak Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, ve bu çerçevede yapılabilecek düzenlemeleri de hedefleyerek ilerlemek istedik. Bu nedenle de sempozyumumuza yetkililerden de davetlilerimiz oldu" diye konuştu.

"Oyuncak seçerken çok dikkatli olmaları önem arz ediyor"

Özellikle 5 yaşının altında çocukları olan ailelerin daha fazla dikkatli olmaları gerektiğine dikkati çeken Dalgıç, "Bebeklerin özellikle iki parmakları arasında minik cisimleri tutup ağızlarına götürebilmeye başladıkları aylar olan 8 ve 9'uncu aylardan itibaren çevrelerinde ağızlarına götürüp yutabilecekleri daha küçük maddeleri bulundurmamaları ve bu açıdan çok dikkatli olmaları ve oyuncak seçerken de çok dikkatli olmaları önem arz ediyor" şeklinde konuştu.

Dalgıç, endoskopik müdahalelerin zaman zaman yeterli olmadığını ve cerrahi müdahale yapıldığını aktararak, "Olguların çeşitleri var. Yutulan cismin özelliği, büyüklüğü, çocuğun yaşı, ortaya çıkan bulgular. Bu bulgulara göre endoskopik girişim yapıyoruz. Çoğu zaman çıkarıyoruz ama bazen çıkaramadığımız oluyor ve bunların ağır sonuçlarını da yaşayabiliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Her şey yutulabilir"

Çocukların olası bir yabancı cisim yutması halinde hemen doktora başvurulması gerektiğinin altını çizen Dalgıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aileler hemen acile gelmeli, hemen bir sağlık kuruluşuna başvurmalı ve o sağlık kuruluşunda olay tam olarak değerlendirilip yeri, hangi yabancı cisim olduğuna göre uygun bir yöntem izlenmeli. Ailenin evde hemen yapabileceği bir şey yok. En kısa sürede sağlık kuruluşuna başvurmalarını öneriyoruz Çok ilginç hastalarımız oluyor. Yani şarj kablosu yutumu, çatal, kaşık veya sülük, yüzük, toplu iğne gibi gerçekten çok ilginç vakalarımız var. Yani her şey yutulabilir."

"Çocuklarda küçük bir dikkatsizlikle ciddi anlamda problemler ortaya çıkabiliyor"

Sempozyumu düzenleyen görevlilerden Uzm. Dr. Özlem Sümer Coşar ise, bazı vakaların ölümcül sonuçları olabileceğini dile getirerek, "Aileler özellikle yassı pil konusunda dikkat edebilirler. Kumandaların arkasındaki yassı pil kısmındaki yerleri bantlayabilirler. Çevredeki tehlikeli, sivri yabancı cisimler, para, onun dışında küpeler, kolyeler bunlar gerçekten çocuklar için tehlikeli olabiliyor. Ailelerin bunları çevrede bırakmamasını ve özellikle çocukların ulaşamayacağı alanlara koymasını öneriyoruz. Çocuklarda küçük bir dikkatsizlikle ciddi anlamda problemler ortaya çıkabiliyor" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: İHA

Sempozyum, Etkinlik, Eğitim, Sağlık, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Çocuklarda Yabancı Cisim Yutma Riskine Dikkat! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç kızın zayıflamak uğruna içtiği bitki çayı, karaciğerini bitirdi Genç kızın zayıflamak uğruna içtiği bitki çayı, karaciğerini bitirdi
Danimarka parlamentosundan tarihi karar ABD, Grönland’da askeri üs kuracak Danimarka parlamentosundan tarihi karar! ABD, Grönland'da askeri üs kuracak
U19 Milli Takım’da Sabri Sarıoğlu dönemi sona erdi U19 Milli Takım'da Sabri Sarıoğlu dönemi sona erdi
Japonya ve Çin savaş uçakları Pasifik semalarında burun buruna geldi Japonya ve Çin savaş uçakları Pasifik semalarında burun buruna geldi
Fenerbahçe’den ayrılır ayrılmaz Inter’e imza attı Fenerbahçe'den ayrılır ayrılmaz Inter'e imza attı
İsrail’in alıkoyduğu Madleen gemisindeki Türk aktivistin eşi Sümeyra Ordu: Saatlerce aç bırakmışlar İsrail'in alıkoyduğu Madleen gemisindeki Türk aktivistin eşi Sümeyra Ordu: Saatlerce aç bırakmışlar
Akrabalar arasında silahlı kavga: Baba öldü, oğlu yaralı Akrabalar arasında silahlı kavga: Baba öldü, oğlu yaralı
Daha yeni satın aldığı takım küme düştü Taraftarlar kulübü satmasını istiyor Daha yeni satın aldığı takım küme düştü! Taraftarlar kulübü satmasını istiyor
Bombalar arka arkaya Galatasaray, Chelsea’den kaleci alıyor Bombalar arka arkaya! Galatasaray, Chelsea'den kaleci alıyor
Ferdi Zeyrek soruşturmasında 2 şüpheli serbest Ferdi Zeyrek soruşturmasında 2 şüpheli serbest
Fenerbahçe’de gerilim arttı Mahmut Uslu Ali Koç’a ateş püskürdü Fenerbahçe'de gerilim arttı! Mahmut Uslu Ali Koç'a ateş püskürdü

16:04
Hindistan’da düşen uçağın enkazından ilk bilanço Her yerden cansız beden çıkıyor
Hindistan'da düşen uçağın enkazından ilk bilanço! Her yerden cansız beden çıkıyor
15:45
İsrail’in alıkoyduğu Madleen gemisindeki 2 Türk aktivist serbest bırakıldı
İsrail'in alıkoyduğu Madleen gemisindeki 2 Türk aktivist serbest bırakıldı
15:29
Yarın son gün Bankadaki bakiyeniz TMSF’ye devredilebilir
Yarın son gün! Bankadaki bakiyeniz TMSF'ye devredilebilir
22:52
Aziz Yıldırım’dan sürpriz buluşma Kongre üyeleriyle toplantı yaptı
Aziz Yıldırım'dan sürpriz buluşma! Kongre üyeleriyle toplantı yaptı
22:48
Trump’ın tarifeleri işe yaradı, gümrük vergisi gelirleri rekor kırdı
Trump'ın tarifeleri işe yaradı, gümrük vergisi gelirleri rekor kırdı
22:36
Milan Skriniar, PSG’de kadro dışı
Milan Skriniar, PSG'de kadro dışı
22:24
İlk görüntü geldi Leroy Sane İstanbul’a geliyor
İlk görüntü geldi! Leroy Sane İstanbul'a geliyor
22:22
ABD, Bağdat Büyükelçiliğini tahliye etme kararı aldı
ABD, Bağdat Büyükelçiliğini tahliye etme kararı aldı
22:17
Markus Gisdol resmen Kayserispor’da
Markus Gisdol resmen Kayserispor'da
21:01
Dünyanın en iyi takımları belli oldu: Galatasaray ve Fenerbahçe arasında büyük çekişme
Dünyanın en iyi takımları belli oldu: Galatasaray ve Fenerbahçe arasında büyük çekişme
20:59
Kendisini rahatsız eden erkeği ayaklarından vuran kadın, o anları sosyal medyadan paylaştı
Kendisini rahatsız eden erkeği ayaklarından vuran kadın, o anları sosyal medyadan paylaştı
20:48
Real Madrid’in Kulüpler Dünya Kupası kadro belli oldu Arda Güler detayı
Real Madrid'in Kulüpler Dünya Kupası kadro belli oldu! Arda Güler detayı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2025 16:31:47. #7.13#
SON DAKİKA: Çocuklarda Yabancı Cisim Yutma Riskine Dikkat! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.