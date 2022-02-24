Çocuklarını Kovid-19 nedeniyle kaybeden aile aşı çağrısı yaptı - Son Dakika

İzmir'de, 10 yaşındaki çocuklarını Kovid-19 salgını nedeniyle kaybeden çift, herkesin koruyucu aşılarını olup tedbirlere dikkat etmelerini istedi.

Bornova ilçesinde oturan Mert ve Ayşegül Öziç çifti, geçen çarşamba, ilkokul 4. sınıf öğrencisi 10 yaşındaki çocukları Yağız Öziç'i, rahatsızlanması üzerine Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesine götürdü.

Tetkiklerde Kovid-19 testi pozitif çıkan Öziç, evde karantinaya alındı.

Şikayetleri artan Öziç, cuma günü fenalaşmasının ardından sağlık ekipleri tarafından yeniden Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi'ne kaldırıldı. Yağız Öziç, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.

Aile, Kovid-19 salgını nedeniyle kaybettikleri çocuklarının odasında fotoğraflarına sarılarak günlerini geçiriyor.

Baba Mert Öziç, AA muhabirine, oğlunu kaybettiğine hala inanamadığını acısının çok büyük olduğunu söyledi.

Yağız'ın evde, "Babacığım ben öleceğim beni kurtar" sözünü unutamadığını belirten baba Öziç, "O sözler bir babanın ve evladın nasıl çaresiz kalabileceğini gösterdi. Ambulansta sesleniyorduk başını sallıyordu. Hemen müdahaleye başladılar. 3 dakika sonra acil servisin kapısı açıldı. Çocuğumun küçük bedenine kalp masajı yapıyorlardı. 15 dakika sonra annesi geldi. Doktorlar çocuğumuzun hayatını kaybettiğini söyledi." dedi.

Kovid-19'un çok tehlikeli bir hastalık olduğunu yaşayarak gördüklerini anlatan baba, "Bu hastalığını çocuklarda bu kadar etkili olduğunu bilmiyordum. 'Çocuklarda bu hastalık hafif geçiyor' diyorlardı, biz de öyle inandık ama gerçekte öyle değilmiş. Aşı bu hastalığı yüzde yüz engellemiyor ama hafif geçirilmesini sağlıyor. Herkes aşılarını olsun ve belirlenen tedbirlere uysun." diye konuştu.

Anne Ayşegül Öziç ise Kovid-19 salgınında herkesin çocuklarına dikkat etmesi gerektiğini ifade etti.

Kendisinin de Kovid-19 geçirdiğini anlatan anne Öziç, oğlunun resimlerine bakarak acısını dindirmeye çalıştığını sözlerine ekledi.