Çocukluk Çağı Kanserlerinde Erken Teşhis Hayati Önem Taşıyor - Son Dakika
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Sağlık

Çocukluk Çağı Kanserlerinde Erken Teşhis Hayati Önem Taşıyor

Çocukluk Çağı Kanserlerinde Erken Teşhis Hayati Önem Taşıyor

Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Murat Elli, çocukluk çağı kanserlerinde erken teşhisin çok önemli olduğunu vurguladı. Açıklanamayan kilo kaybı, halsizlik ve baş ağrısı gibi belirtilerin dikkatle izlenmesi gerektiğini söyledi. Erken teşhis oranlarının %85'e kadar çıkabileceğini belirtti.

15.02.2025 10:29  Güncelleme: 10:31
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ÇOCUKLUK çağı kanserlerinde erken teşhisin hayati önem taşıdığını belirten Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Murat Elli, "Açıklanamayan kilo kaybı, halsizlik, şiddetli ve süreğen baş ağrısı, sabah kusmaları, morluklar, çürükler ve vücutta anormal şişlikler kanserin sessiz işaretleri olabilir" diye konuştu.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Murat Elli, 15 Şubat Dünya Çocukluk Çağı Kanserleri Günü kapsamında bilgiler paylaştı. Çocukluk çağı kanserlerinin erişkinlere kıyasla daha nadir görüldüğünü belirten Prof. Dr. Elli, erken tanının hayati önem taşıdığını vurguladı. Erken teşhis sayesinde uzun dönem yaşama oranlarının yüzde 85'e kadar ulaştığını söyledi.

Çocukluk çağı kanserlerinde erken teşhisin tedavi başarısını artırdığını belirten Prof. Dr. Elli, "Kanserin erken tanı ile teşhis edilmesi ve doğru zamanda, doğru merkezde, doğru şekilde tedavi edilmesi bizim için çok önemli. Çocukluk çağı kanserlerinde uzun dönem sağ kalım oranı yüzden 85'e kadar ulaşmış durumda. Bu çok sevindirici bir gelişme" dedi.

'BURUN KANAMALARI DA KANSER BELİRTİSİ OLABİLİR'

Çocuklarda kanserin habercisi olabilecek belirtileri sıralayan Prof. Dr. Elli, "Açıklanamayan kilo kaybı, halsizlik, uzun süren ve sebebi bulunamayan ateş, şiddetli baş ağrıları ve özellikle sabah saatlerinde görülen kusmalar tümör ihtimalini akla getirebilir. Ayrıca vücutta herhangi bir bölgede anormal şişlikler, büyüyen bezeler ve eklem ağrıları da dikkate alınmalı. Çocuklarda sık görülen morluklar, özellikle dizden yukarıda geniş morluklar ve burun kanamaları da kanser belirtisi olabilir" diye konuştu.

Ergenlik çağındaki çocukların sağlık sorunlarını aileleriyle paylaşmaktan çekinebileceğini vurgulayan Prof. Dr. Elli, "Bu yaş grubundaki çocuklar, vücutlarındaki değişimleri gizleme eğiliminde olabilirler. Bu nedenle ailelerin çocuklarıyla açık iletişim kurmaları, doktorların ise detaylı muayene yapmaları önemlidir" ifadelerini kullandı.

'AİLELER DE SOSYAL AÇIDAN DESTEKLENMELİ'

Çocukluk çağı kanseriyle mücadele eden çocukların aileleriyle birlikte uzun süre hastanede kaldığını ve bu süreçte sosyal destek ihtiyacının arttığını dile getiren Prof. Dr. Elli, "Devlet, çocukların tüm tedavilerini karşılıyor. Ancak bu çocukların aileleri de sosyal açıdan desteklenmeli. Çocukların hastaneden çıktıktan sonra sağlıklı bir ortamda yaşayabilmesi, iyi beslenebilmesi ve eğitim hayatına devam edebilmesi için toplumun desteğine ihtiyaçları var" dedi.

Çocukluk çağı kanserlerinde geç tanının tedavi sürecini zorlaştırdığını ve çocuğun yaşam kalitesini olumsuz etkileyebileceğini belirten Prof. Dr. Elli, "Bizim için en önemli şey bir çocuğun bile yaşamasıdır. Kanserle mücadelede umudumuzu asla kaybetmiyoruz. Çünkü yapabileceğimiz çok şey var" dedi.

Kaynak: DHA

Baş Ağrısı, Çocukluk, Eğitim, Sağlık, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Çocukluk Çağı Kanserlerinde Erken Teşhis Hayati Önem Taşıyor - Son Dakika

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