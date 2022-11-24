Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atıp hemen sildiği tweet olay olmuştu! Bakan Koca duruma açıklık getirdi - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atıp hemen sildiği tweet olay olmuştu! Bakan Koca duruma açıklık getirdi

24.11.2022 23:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atıp hemen sildiği tweet olay olmuştu! Bakan Koca duruma açıklık getirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 31 Ekim'de ilaçlarla ilgili attığı tweeti dakikalar içinde silmesinin sebebi belli oldu. CHP'li vekilin "Siz mi sildirdiniz?" sorusuna yanıt veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "O mesajda 'ithalatın ihracatı karşılaması' diye bir yanlışlık vardı, 'ihracatın ithalatı karşılaması' diye olacaktı. Ben onları burada da aynen tekrarladım. Dolayısıyla, o mesajda hiçbir sorun yok" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Ekim'de attığı tweette "Vatandaşlarımızın kullandığı her 100 ilaçtan 89'unu yerli üretimle sağlıyoruz. Covid-19 aşısı üretebilen 9 ülke arasındayız. Tıbbi cihaz alanında ithalatın ihracatı karşılama oranını yüzde 55'e çıkardık" diye yazmıştı.

CHP'Lİ VEKİL YANIT VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın attığı tweeti alıntılayan CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut ise, "Madem tüketilen her 100 ilaçtan 89'u yerli üretim Neden 5 ilaçtan biri eczanede yok? İlaç fiyatlandırması neden Euro kuruna bağlı? İthal ilaca ödenen TL oranını da söyleyin bakalım. Derdiniz tasanız algı yönetimi!" yanıtı vermişti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TWEETİ SİLMİŞTİ

CHP'li vekilin paylaşımının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, attığı tweeti silmişti. CHP'li Bulut, Erdoğan'ın sildiği mesajı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki Sağlık Bakanlığı'na ilişkin bütçe görüşmelerinde gündeme getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan attığı tweti hemen silmişti! Nedenini Bakan Koca anlattı

"ACABA SİZ Mİ SİLDİRDİNİZ?"

Bulut, "31 Ekim'de Cumhurbaşkanı bir tweet attı. 'Vatandaşımızın kullandığı her ilaçtan yüzde 89'u yerli ilaçtır' diye, burada da var zaten. 'Covid aşısı üreten 9 ülkeden biriyiz' diye ifade etti ama sonra bunu sildi. Bunu acaba siz mi sildirdiniz?" diye sordu.

BAKAN KOCA NEDENİNİ ANLATTI

Bakan Koca ise "O mesajda 'ithalatın ihracatı karşılaması' diye bir yanlışlık vardı, 'ihracatın ithalatı karşılaması' diye olacaktı. Ben onları burada da aynen tekrarladım. Dolayısıyla, o mesajda hiçbir sorun yok" yanıtı verdi.

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Sağlık, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atıp hemen sildiği tweet olay olmuştu! Bakan Koca duruma açıklık getirdi - Son Dakika


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