Deprem Bilimci Naci Görür: Endişe Etmeyin - Son Dakika
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Sağlık

Deprem Bilimci Naci Görür: Endişe Etmeyin

Deprem Bilimci Naci Görür: Endişe Etmeyin

Jeolog ve Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Suriye'deki depremle ilgili açıklama yaparak endişe edilmemesi gerektiğini belirtti.

13.08.2024 01:59
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DEPREM BİLİMCİ NACİ GÖRÜR: ENDİŞE ETMEYİN

Jeolog ve Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Suriye'nin Hama kentinde meydana gelen depremin ardından yaptığı açıklamada endişe edilmemesi gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Görür, açıklamasında, "Suriye'de peş peşe deprem. İlki öncü diğer 5,5'lik ana deprem. Depremler Hatay'daki Ölü Deniz Fayının devamı üzerinde ve Hama yakınlarında. Suriye'deki Ölü Deniz Fayının Türkiye'deki devamı Arap Levhası üzerindeki faylar hariç kırıldı. Biz jeologlar buralarda deprem olabileceğini bekliyorduk. Ölü Deniz Fayı üzerinde Hatay civarında afete varabilecek bir hareket beklemiyoruz, endişe etmeyin" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Sağlık Deprem Bilimci Naci Görür: Endişe Etmeyin - Son Dakika

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