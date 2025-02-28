Diyarbakır'da 'Change' Operasyonu: 7 Tutuklama - Son Dakika
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Sağlık

Diyarbakır'da 'Change' Operasyonu: 7 Tutuklama

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Diyarbakır merkezli operasyonda 36 milyon liralık mal varlığına el konuldu, 7 şüpheli tutuklandı.

28.02.2025 07:52
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Diyarbakır merkezli "change" araç operasyonunda şüphelilerin 36 milyon 430 bin liralık mal varlıklarına el konuldu: 7 şüpheli tutuklandı

DİYARBAKIR - Diyarbakır merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, depremde kullanılamayacak hale gelen ağır hasarlı araçların ruhsat belgeleri ve şasi numaralarını değiştirerek "change" işlemi yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin 36 milyon 430 bin liralık mal varlıklarına el konuldu.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından deprem bölgelerinde veya ülke genelinde meydana gelen trafik kazalarında ağır hasar alarak kullanılamaz hale gelen araçların şasi bilgilerinin illegal yollardan temin edilen başka araçlara basılarak ağır hasarlı araçların tamir edilmiş gibi gösterildiği ve bu araçların başka kişilere satılarak haksız kazanç sağlandığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında el konulan ve yapılan kriminal incelemelerde, 33 aracın 30'unda şasi numaraları değiştirilerek "change" işlemi yapıldığı tespit edildi.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince, Diyarbakır, İstanbul, Şanlıurfa ve Bursa'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 7 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, ruhsatsız tabanca ile çalıntı kaydı bulunan ve parçalanan bir araç ele geçirildi. Müştekilerin 21 milyon lira zarara uğratıldığı tespit edilirken, şüphelilerin 36 milyon 430 bin liralık mal varlıklarına el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Diyarbakır'da 'Change' Operasyonu: 7 Tutuklama - Son Dakika

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