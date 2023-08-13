Diyarbakır'da Göz Doktoru, Güvenlik Korucusu Adaylarının Yoğunluğu Nedeniyle Odada Mahsur Kaldı - Son Dakika
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Diyarbakır'da Göz Doktoru, Güvenlik Korucusu Adaylarının Yoğunluğu Nedeniyle Odada Mahsur Kaldı

Son Güncelleme: 13.08.2023 15:58

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde devlet hastanesinin tek göz doktoru olan Cansev Şekerler, güvenlik korucusu adaylarının rapor için oluşturduğu yoğunluk nedeniyle odada mahsur kaldı. Şekerler, güvenlik görevlileri eşliğinde odadan çıkarılırken, dışarıda bekleyenler tarafından yuhalandı. Olayın ardından İl Sağlık Müdürlüğü tarafından bir göz doktoru daha hastaneye görevlendirildi.

DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde devlet hastanesinin çalışan tek göz doktoru olan Cansev Şekerler, mesai bitimine yakın güvenlik korucusu adaylarının da rapor için oluşturduğu yoğunluk nedeniyle yaşanan gerginlikte odada mahsur kaldı. Şekerler, güvenlik görevlileri eşliğinde odadan çıkarılırken, dışarıda bekleyenler tarafından yuhalandı. Yaklaşık 1 ay önce yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, yaklaşık bir ay önce Ergani Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre çevre ilçelerden alınacak güvenlik korucusu adayları rapor için Ergani'ye yönlendirildi. Oluşan yoğunlukla birlikte hastalar ve rapor için bekleyenlerle hastanenin çalışan tek göz doktoru olan Cansev Şekerler arasında mesai bitimine yakın tartışma yaşandı. Odasında mahsur kalan Şekerler, çağrılan güvenlik görevlilerinin oluşturduğu koridorla güvenli bölgeye çıkarıldı. Şekerler, odadan çıkarılırken, dışarıda bekleyenler tarafından alkışlar eşliğinde yuhalandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, hastane yönetiminden alınan bilgiye göre, olayın ardından İl Sağlık Müdürlüğü'nce bir göz doktoru daha hastaneye görevlendirildi.

Kaynak: DHA
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Devlet Hastanesi, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Diyarbakır'da Göz Doktoru, Güvenlik Korucusu Adaylarının Yoğunluğu Nedeniyle Odada Mahsur Kaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakır'da Göz Doktoru, Güvenlik Korucusu Adaylarının Yoğunluğu Nedeniyle Odada Mahsur Kaldı - Son Dakika
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