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Sağlık

Doğduğu Hastanede Doktor Oldu

Doğduğu Hastanede Doktor Oldu

Ahmet Çağrı Bingöl, doğduğu İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde asistan doktor oldu.

05.10.2024 11:46
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İZMİR Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dünyaya gelen Ahmet Çağrı Bingöl (32), doğduğu hastaneye doktor oldu. Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'nde asistan doktor olarak göreve başlayan Bingöl, Burada çalıştığım için mutluyum dedi.

İzmir'de yaşayan Ahmet Çağrı Bingöl, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi eğitimini tamamladıktan sonra 2024 yılında Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na (TUS) girdi. Sınavı kazanan Bingöl, 10 ay önce İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'ne atandı. Bingöl, şimdi hayata gözlerini açtığı hastanede yeni hayatların başlangıcına tanıklık ediyor.

'DOĞRU TERCİH YAPTIĞIMI DÜŞÜNÜYORUM'

Doğduğu hastanede çalıştığı için mutlu hissettiğini söyleyen Bingöl, 2024 yılında TUS'u kazandıktan sonra Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Bölümü'nde işe başladım. Daha önce Ankara'da 4 ay çalışmıştım. İzmir'i özlediğim için sınava girip, tercih yaptım. Doğduğum hastaneye asistan olarak atandım. Tercihlerimin arasında bu hastane vardı. Üniversite yıllarından itibaren bu bölümü seviyordum, doğru tercih yaptığımı düşünüyorum. Burada çalıştığım için mutluyum. Doğum süreçlerini takip etmek ve bebeklerin doğumlarına tanık olmak beni mutlu ediyor dedi. Ailece Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde önemli anılara sahip olduklarını aktaran Bingöl, Ailem de sağlıkçı. Babam uzun yıllar sağlık meslek lisesinde öğretmenlik yaptı. Bu hastanede staj yapmış. Onun da bu hastanede anıları var. Doğduğum hastane olması nedeniyle burada çalışmak güzel diye konuştu.

'AİLE GİBİ OLDUK'

Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'nde temizlik personeli olarak çalışan bir çocuk annesi Aslı Akamca (35) da doğduğu hastanede çalışıyor. Akamca, Buradaki işime Haziran 2020'de başladım. İŞKUR aracılığıyla burada işe girdim. Önce başhekimlikte başlamıştım. Daha sonra doğumhaneye geçtim. Doğduğum yere gelince değişik duygular hissettim. Hele doğumhanede çalışıyor olmak, daha da değişik. Ebeler, doktorlarımız hepsiyle aile gibi olduk dedi.

'ÇALIŞMAYA BAŞLADIKTAN SONRA BURADA DOĞDUĞUMU ÖĞRENDİM'

Bilgisayar programcılığı mezunu olan ve hastanede bilgisayar teknikeri olarak çalışan Özge Kaynak (36) da doğduğu hastanede çalışmanın kendisi için de bir tesadüf olduğunu belirtip, 2010 yılından beri burada çalışıyorum. 14 yıl oldu. Bilgi işlem personeliyim. Üniversite bittikten sonra iş arayışına girdim. Başvurdum ve burada göreve başladım. Burada çalışmaya başladıktan sonra burada doğduğumu öğrendim. Daha sonra annem söyledi. 36 yıl önce doğdum. Tanımak isterdim doktorumu, hemşiremi ama kim olduklarını bilmiyorum. Eski ve köklü bir hastane. Burada çalışmak güzel bir his. Çalışma ortamımdan memnunum diye konuştu.

Haber Nevra UÇKAÇ - Kamera Gökhan KILIÇ İZMİR,

Kaynak: DHA

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