Dr. Duygu Aslan, bedenini kadavra olarak bağışladı

DİCLE Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Duygu Aslan (38), tıp eğitimine katkı sağlamak amacıyla bedenini kadavra olarak bağışladı. Üniversitenin ilk bağışçısı da olan Dr. Aslan, "Bedenimin geleceğin hekimlerinin yetişmesine katkı sağlaması ve kurtarılacak hayatlara bir umut olabilecek olması benim için büyük bir onur olacaktır" dedi.

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görev yapan Anatomi Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi ve 1 çocuk annesi Duygu Aslan, hem toplumsal farkındalık oluşturmak hem de tıp eğitiminin önemine dikkat çekmek amacıyla, okulda uygulamanın başlatılmasıyla bedenini kadavra olarak bağışladı. Okulun ilk bağışçısı da olan Aslan, nitelikli doktorların yetişmesi için beden bağışçılarının hayati önem taşıdığını ifade ederek, "Bugün burada hem toplumsal farkındalık oluşturmak hem de tıp eğitiminin niteliğini doğrudan ilgilendiren önemli bir konu ile kamuoyuyla paylaşmak için bulunuyorum. Tıp eğitiminin temel taşlarından birisi anatomi eğitimidir. İnsan vücudunun yapısının doğru, güvenli ve üç boyutlu şekilde öğrenmenin en etkili yolu kadavra çalışmalarıdır. Kadavra üzerinden yapılan eğitim, hekim adaylarının İnsan bedenini gerçekçi bir ortamda öğrenmesini sağlar. Bu eğitim olmadan yetişen bir hekim ne yazık ki mesleki yeterlilik kazanması mezuniyet sonrasında çok daha zor hale gelir. Dolayısıyla nitelikli doktor yetiştirmek için beden bağışları hayati önem taşımaktadır" dedi.

'BENİM İÇİN BÜYÜK ONUR'

"Beden bağışı insan yaşamına duyulan saygının, bilime katkının ve gelecek nesillerin sağlığına yapılan en anlamlı yatırımlardan biridir" diyen Dr. Öğretim Üyesi Aslan, "Üniversitemizde uzun yıllardır eksikliği hissedilen bir uygulamayı hayata geçirmiş bulunuyoruz. Yürürlükteki mevzuat ve üniversitemizin ilgili yönergesi doğrultusunda Dicle Üniversitesi olarak beden bağışı kabul sürecini başlattık. Vatandaşlarımız bedenlerini isterlerse belli bir süre, isterlerse süresiz olarak bağışlayabilirler. Belirli bir süre çoğunlukla 2-3 yıl kadar olmaktadır. Eğitim süreci tamamlandıktan sonra bağışlanan bedenler bağışçıya duyulan saygı temelinde dini ve kültürel hassasiyetler gözetilerek defnedilmektedir. Tüm bu uygulamalar tamamen yasal çerçevede, etik kurallara uygun ve insan onuruna saygı temelinde yürütülmektedir. Ben bugün burada yalnızca bir bilgilendirme yapmak için bulunmuyorum. Aynı zamanda kişisel bir kararımı da sizlerle paylaşmak istiyorum. Beden bağışı kabul sürecinin başlatılmasına öncülük ettiğim bu önemli adımda sözlerimin yalnızca bir çağrı olarak kalmaması gerektiğine inanıyorum. Bu nedenle ilk adımı bizzat atarak bedenimi Dicle Üniversitesi'ne bağışladığımı ve üniversitemizin ilk beden bağışçısı olduğumu kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. Bedenimin geleceğin hekimlerinin yetişmesine katkı sağlaması ve kurtarılacak hayatlara bir umut olabilecek olması benim için büyük bir onur olacaktır" dedi.

'ANATOMİ EĞİTİMİNDE ÖLÜLER DİRİLERİ EĞİTİR'

Bağışlanacak bedenlerin, eğitim sonrası dini vecibeler ve dekanlık töreniyle toprağa verileceğini ifade eden Aslan, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımızı bu konuya ön yargılardan uzak, sağduyulu ve bilinçli bir şekilde değerlendirmeye davet ediyorum. Beden bağışı hakkında detaylı bilgi almak isteyenler üniversitemizin Anatomi Anabilim Dalı'na başvurabilirler. Unutmamalıyız ki, tıp eğitiminin en sessiz ve en güçlü gerçeği şudur; Anatomi eğitiminde ölüler dirileri eğitir. Anatomi eğitiminin içerisinde 12 senedir bulunan bir akademisyen olarak kadavraya ulaşmanın ne kadar zor olduğunu, çok büyük maliyetlerle yurt dışından temin edilmesinin ve öğrenci sayısı başına düşen kadavra sayısının eksikliğinin bu eğitimi baltaladığını düşünmekteyim en başından beri. Dicle Üniversitesi çok eski köklü bir üniversite olmasına rağmen bu uygulamadaki eksikliği şu anda tamamlamış bulunuyoruz. Ancak buna öncülük ederken kendi bedenimi bağışlamamanın samimiyetsiz olduğunu düşünüyorum. O yüzden herkese örnek olabilmek açısından ilk bağışı kendim yaptım. Daha önceki yıllarda Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kadavra bağışı ile ilgili fetvaları zaten bulunmaktadır. İnternetten arayarak bunları herkes kolaylıkla ulaşabilir. Sizler beden bağışı için Ana Bilim Dalı'na geldiğiniz zaman dini ritüellerinizi yapılmasını isteyebilirsiniz. ya da herhangi bir yere defnedilmesini isteyebilirsiniz. Biz bunları vasiyet halinde alıyoruz. Örneğin bedeninizi 3 sene bağışladıysanız 3'üncü senenin sonunda sizin vasiyetnameniz baz alınarak isterseniz kendi memleketinize, isterseniz köyünüze Tıp Fakültesi öğrencilerinin omuzlarında dekanlık törenleri ile dini vecibelere uygun bir şekilde cenazenizi defnediyoruz."