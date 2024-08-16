Dünya yeni bir tehlikenin eşiğinde! İşte maymun çiçeği virüsünden korunmanın tek yolu

Sağlık

Tüm dünya 4 yıl önce ilk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve küresel çapta pandemiye neden olan Covid-19 virüsü felaketinin yaralarını sarmaya çalışırken yeni bir salgın tehdidiyle karşı karşıya...

KÜRESEL ÇAPTA HALK SAĞLIĞI ACİL DURUMU İLAN EDİLDİ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika'yı etkisi altına alan ve şimdiye dek 524 insanın ölümüne neden olan 'Maymun Çiçeği Virüsü' (M çiçeği virüsü/Mpox) sebebiyle küresel çapta acil durum ilan etti. DSÖ Acil Durum Komitesi, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 10 yıldan uzun süredir vaka bildirilen maymun çiçeği virüsüyle ilgili ilk kez toplanarak DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'a uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu oluşturduğu tavsiye görüşünü bildirdi.

COVİD'DEN SONRA YENİ TRAVMA

DSÖ'nün tüm dünyada alarma neden olan duyurusu sonrası milyarlarca insan 4 yıl önce Covid-19 virüsünün travmalarını yeniden hissetmeye başladı. Hem hayvandan hem de insandan enfekte olabilen maymun çiçeği virüsüyle ilgili uzman görüşleri de gelmeye başladı. Uzmanlar, küresel çapta yeni bir salgının eşiğinde olan dünyanın Covid-19'dan daha ölümcül bir virüsle karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu.

BELİRTİLERİ KAŞINTI VE KABARTI

10 yıldan uzun sürebilen maymun çiçeği virüsünün kaşıntı ve kabartı gibi belirtileri nedeniyle su çiçeği ve sivrisinek ısırmasıyla karıştırıldığını söyleyen Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, virüsün Covid-19'dan daha ölümcül ve kolay yayılabildiğini açıkladı.

1980 ÖNCESİ DOĞANLAR VE ÇİÇEK AŞISI OLANLAR MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜNE KARŞI DAHA DAYANIKLI

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) Başkanı Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, maymun çiçeği virüsünün (Mpox) 2022'deki ilk salgında ölüm oranının yüzde 1'in altındayken şu anda yüzde 5 civarlarına yükseldiğini bildirdi. Prof. Dr. Yavuz, 1980'li yıllarda çiçek hastalığının sona ermesiyle ülkemizde kullanılmayan çiçek aşısının yeniden ülkeye getirilmesi gerektiğini söyledi. 1980 öncesinde doğanlar ve çiçek aşısı olanların virüse karşı daha dayanıklı olduğunu belirten Yavuz, bir pandemi durumunun söz konusu olmadığını ancak vatandaşlara gerekli önlemleri almaları uyarısında bulundu.

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ (MPOX) TÜRKİYE'DE GÖRÜLDÜ MÜ?

Peki Covid-19'dan daha hızlı yayılan ve daha ölümcül olan maymun çiçeği virüsü Türkiye'de görüldü mü? Maymun çiçeği virüsü Türkiye'de ilk kez 2022 yılında bir kişide tespit edilmişti. DSÖ'nün son duyurusunun ardından vatandaşlar panik halde Sağlık Bakanlığından yapılacak açıklamaya gözlerini çevirmişti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu maymun çiçeği virüsüyle ilgili "Şu anda herhangi bir alarm durumumuz söz konusu değil." bilgisini paylaşarak vatandaşların derin nefes almasına sebep olsa da Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Önder Ergönül, Türkiye'de tek tük vakaların tespit edildiğini söyledi. Ergönül, Türkiye'de 2022'de görülen vakaların erkek eşcinseller ve onların partnerlerinde de çok fazla olarak gözüktüğünü vurguladı.

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ NASIL BULAŞIR?

Maymun çiçeği virüsünün bulaş riskinin en yüksek olduğu durumların başında ten teması geliyor.

Uzun süreli yakın temas ile birlikte solunum damlacıklarının yayılması (hapşırma)

Yatak örtüsü, bez, battaniye veya kişisel eşyalara temas

Yüz yüze konuşma esnasında yakın nefes alışverişine maruz kalma

Ten teması (dokunma, cinsel ilişki, öpüşme)

Hayvanların salyaları, çırmalaması, ısırması ve virüse sahip hayvanın etinin yenmesi

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Maymun çiçeği virüsü (Mpox) ile ilgili en merak edilen soruların başında ise virüsün yaygın belirtilerinin neler olduğu. DSÖ'nün acil durum ilan etmesinin ardından milyarlarca insan için en önemli konuların başında gelen maymun çiçeği virüsünün en bilindik belirtisi vücutta oluşan kabarcıklar.

Ateş

Yüzde, ağız içinde; el, ayak, göğüs, genital bölge, anüste sivilce veya kabarcığa benzer döküntü.

Halsizlik, baş ve sırt ağrısı

Öksürük, burun tıkanlığı (solunum yolu problemleri)

Üşüme ve titreme

HASTALIKTAN KORUNMANIN EN BASİT YOLU

Maymun çiçeği virüsünden korunmanın en basit yöntemi çiçek aşısı olmaktır. Tanımadığınız kişilerle cilt temasından ve özel eşyalarını ellemekten kaçının. Virüs taşıyabilme riskine sahip hayvanlara yaklaşmayın. Hasta olan biriyle temas ettiğiniz şüphesine kapıldığınızda en kısa sürede ellerinizi sık sık sabun ve suyla dezenfekte edin. Kişisel hijyeninize önem gösterin.