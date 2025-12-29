Dünyada iki örneği vardı, üçüncüsü Türkiye'de ortaya çıktı! Neredeyse ceviz büyüklüğünde - Son Dakika
Sağlık

29.12.2025 23:41
93 yaşındaki Ali İlgeç, kafasında sivilce şeklinde oluşan ve daha sonraki aylarda büyüyen yara için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.

SAÇLI DERİDEKİ NADİR TÜMÖR SAKARYA'DA TEDAVİ EDİLDİ

İlgeç için Patoloji Bölümü'nde yapılan tetkikler neticesinde, saçlı deride çıkan kitlenin oldukça nadir görülen trikoblastik sarkom olduğu tespit edildi. Alanında uzman hekimlerin yürüttüğü titiz tedavi süreci sonrası hasta Ali İlgeç'in genel sağlık durumunun iyi olduğu ve günlük yaşamını sorunsuz şekilde sürdürdüğü belirtildi. Dünya tıp literatüründe sınırlı sayıda örneği bulunan bu nadir hastalığın Sakarya'da başarıyla tedavi edilmesi, hem tıp dünyasında hem de sağlık camiasında dikkat çekti.

Operasyonun başaralı geçtiğini aktaran Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Klinik İdari Sorumlusu Op. Dr. Muaz Zuhurlu, erken tanı ve multidisipliner yaklaşımın tedavide önemli rol oynadığını vurgulayarak vakanın tıp literatürüne de kazandırılacağını söyledi.

"DÜNYADA SADECE İKİ VAKADA RASTLANMIŞTIR, BİZİM VAKAMIZ DA ÜÇÜNCÜ OLARAK BİLDİRİLMİŞ OLACAK"

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Klinik İdari Sorumlusu Op. Dr. Muaz Zuhurlu, "Bu vaka bize şunu hatırlatıyor; erken teşhis hayat kurtarır. Bu sebeple vatandaşlara ricamız, özellikle bu durumlarda bir doktora görünmeleri. Eğer geçmeyen, uzun süredir bulunan yaraları, uzun zamandır olan ve son zamanda büyümeye başlayan benleri, kanayan, kabuk bağlayan cilt lezyonları varsa mutlaka bir cildiye doktoruna görünsünler. Cildiye doktorumuz gerekli inceleme ve değerlendirmeleri yapacaktır. Riskli gördüğü her lezyonu bize ameliyat açısında danışacaktır. Bizde uygun gördüğümüz durumlarda cerrahi müdahale yapıyoruz ve hastalarımızı taburcu ediyoruz. Hastamızdan çıkarttığımız kitlenin tıbbi adı trikoblastik sarkom ve bu patolojik bir tanı. Dünyada sadece iki vakada rastlanmıştır. Bu tümör iyi huylu bir kitleden dönüşen kötü huylu tümördü. Ve bu tümörler son derece nadir görülmüştür ve iki vaka bildirilmiştir, bizim vakamız da üçüncü vaka olarak bildirilmiş olacak. Hastamızda yapılan işlemler ise sadece kötü huylu tümörü çıkartmıyoruz yanında güvenli cerrahi sınır dediğimiz yerle birlikte çıkartmış oluyoruz ki geride kalan kötü huylu bir tümör olmasın diye. Bu çerçevede de ameliyatımız gayet başarı olmuştur ve yara iyileşmesi de sıkıntısız bir şekilde devam etmektedir. Bundan sonraki işlem Tıbbi Onkoloji takibinde olacak. Hastamız artık sistemik bir yayılımın olup olmadığı ve riski ne kadar var diye belirli aralıklarla cildiye, tıbbı onkoloji ve bize kontrole gelecektir" dedi.

"ALIŞTIĞIMIZIN DAHA DIŞINDA BİR TÜMÖR GÖRDÜK"

Tıbbi Patoloji Kliniği Klinik İdari Sorumlusu Prof. Dr. Fahri Yılmaz, "Plastik cerrahide cerrahi sınırları güzelce temizlenerek kitle bize gönderildi. Bizler de materyalleri incelediğimizde alıştığımızın daha dışında bir tümör gördük. Bu tümörün bir kenarında da iyi huylu saç derisinden kaynaklanan bir tümör olarak gördük. Daha sonrasında araştırmalarımızı derinleştirdiğimizde literatüre de baktığımızda trikoblastik sarkom adına iki tane yayınlanmış vaka gördük. Biz de yaptığımız araştırmalara göre bilinen tümörlere uyumlu olmadığı için trikoblastik sarkom tanısını koyduk. Bu da üçüncü vaka. Bunu da plastik cerrahı olan arkadaşlarla birlikte literatüre kazandırmayı düşünüyoruz" diye konuştu.

"BİR BUÇUK AYDA CEVİZ BÜYÜKLÜĞÜNE ULAŞTI"

Dünyada üçüncü vaka olarak kayıtlara geçecek olan 93 yaşındaki hasta Ali İlgeç, "Kafamda sivilce kadardı büyüyerek ceviz büyüklüğüne ulaştı. Ben 40 yaşlarımda da aynısı oldu ve doktora gittiğimde yakmışlardı. O zaman kaybolmuştu ancak seneler sonra yeniden çıktı. Müracaat ettikten sonra doktorum benimle ilgilendi ve kitleyi başımdan aldılar. Allah razı olsun şu anda hiçbir şikayetim yok" derken hastanın oğlu Osman İlgeç, "Babamın anlattığına göre ilk belirtisi leke şeklindeydi ve onu lazerle aldırmış ve iyileşmiş. Bu yılın temmuz ayına kadar bir sorun yoktu. Bir sivilce şeklinde yeniden çıktı. Durumu takip ettik ve sivilce büyümeye başladı, kaşıntıları arttı. Yaklaşık bir buçuk ayda ceviz büyüklüğüne ulaştı ve siyahlaştı. Doktorlarımızın çalışmaları neticesinde ameliyata karar verildi. Ekim ayında ameliyat gerçekleşti ve şu anda da takibi yapılıyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Sakarya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sakarya, Türkiye, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

