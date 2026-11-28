Hindistan'dan gelen bilim insanlarının katılımıyla Kişiselleştirilmiş Onkoloji Derneği öncülüğünde 'Düşük Doz İmmünoterapi Sempozyumu' gerçekleştirildi.

Kişiselleştirilmiş Onkoloji Derneği öncülüğünde 'Düşük Doz İmmünoterapi Sempozyumu' yapıldı. Sempozyuma Hindistan'dan bilim insanları da katıldı; düşük doz immünoterapiyle de tedavinin mümkün olduğu ve bunun daha düşük maliyetli olabileceği vurgulandı. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı ve Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur Coşkun, Türkiye'de kanser vakalarının çok olduğunu belirterek tedavilerde kullanılan önemli ilaçlardan birinin immünoterapiler olduğunu ifade etti.

Coşkun, söz konusu ilaçların maliyetli olduğunu belirterek "Derneğimiz olarak ilgili kamu kurumlarında bir araya getirerek acaba bu ilaçların daha düşük dozajlarda kullanımıyla ilgili bir çalışma, bir dizayn yapılabilir mi diye bu toplantıyı organize ettik. Hindistan'daki üç bilim insanını da buraya davet ettik. Çünkü onlar bu konuda düşük dozun kullanıldığı immünoterapide, kullanıldığı kanser hastalarında çalışma yapmış durumdalar ve bunun etkili olduğunu gösterdiler. Yüksek dozlara kıyasla, düşük dozlarda da aynı etkiyi göstereceğine dair veriler var. Biz de Sağlık Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Kanser savaş dairesi ve onkoloji hekimlerini bir araya getirerek böyle bir çalışma yapar mıyız, ülkemizde de böyle bir yol açılır mı diye bu toplantıyı organize ettik" ifadelerini kullandı.

"Birçok hastamızda yeni tedavilerle çok iyi neticeler alıyoruz"

Coşkun, erken teşhisin önemine değinerek, "Erken teşhis olduğu zaman kemoterapi gibi tedavilere gerek kalmadan hastalar iyileşebiliyorlar. Sağlık Bakanlığımızın kanser tarama programları var. mamografiler var, kolonoskopiler var. Herkese yaşına göre telefonlarına mesaj gelerek bunlar hatırlatılıyor. Bu tür programlara uyulması çok önemli. Hastaneden korkup veya yaptırırsam bir şey çıkar mı korkusuyla bunlardan kaçınmamak lazım. Ama kansere yakalanırsa da geçmiş yıllara göre kıyasladığımızda birçok hastamızda bu yeni tedavilerle çok iyi neticeler alıyoruz" diye konuştu.

"Kanser tedavisi de çok ileri güçlü bir bölgeye evrildi"

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı ve Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aytuğ Üner de hedefe yönelik ilaçlarla kanser tedavisinde iki ana grup ilacın bulunduğunu belirtti. Üner, "Akıllı ilaçlar ki bu doku testleriyle uyum sağlarsa hastalarda kullanılıyor. Bir de immünoterapi dediğimiz bağışıklığı açan ve tümöre vücudun kendi hücrelerinin saldırmasını sağlayan tedaviler var. Bu tedavilerin gelişmesiyle birlikte kanser tedavisi de çok ileri güçlü bir bölgeye evrildi. Daha başarılıyız artık" açıklamasında bulundu.

Üner, ilaçların maliyetli olduğunu belirterek, "İlaçların pahalı olması ve yurt dışı ithali gerektiği için bir takım memleketimizde, kamumuzda ve devletimizde mali sorunlarla karşılaşmakta. Biz bu toplantıyı yaparak bu sorunu aşmaya çalışıyoruz" dedi.

Üner, Hindistan'da yapılan araştırmalar sonucunda düşük doz immünoterapinin de etki edebileceğinin gösterildiğini söyleyerek şunları kaydetti:

"Bu ilaçların biliyoruz ki daha düşük dozlarda hala etkililer. Biz bugün Hindistan'dan bu çalışmaları dünyada yayınlayan çok değerli üç araştırmacıyı davet ederek bu konuda bir ilerleme başlattık. Böylece kamunun dikkatini, bilim adamlarımızın dikkatini, ülkemizin dikkatini çekmek istiyoruz. Acaba yan etkileri düşüren, maliyetleri düşüren ve bu ilaçların ödenmediği, bu ilaçlara kendi paralarıyla ulaşmak zorunda kalacak vatandaşlarımızın tedavilerini daha iyi yapabilmek için bir opsiyon, bir açılım sağlayabilir miyiz? Bu toplantı sonunda bu konuda ilerleme kaydedeceğimizi düşünüyorum ."