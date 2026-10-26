Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde PET-CT cihazı kanser teşhisinde hizmete girdi - Son Dakika
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Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde PET-CT cihazı kanser teşhisinde hizmete girdi

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Düzce Atatürk Devlet Hastanesi\'nde PET-CT cihazı kanser teşhisinde hizmete girdi
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Düzce Atatürk Devlet Hastanesi\'nde PET-CT cihazı kanser teşhisinde hizmete girdi
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Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde kurulumu tamamlanan PET-CT cihazı, kanser teşhisi ve tedavi süreçlerinin değerlendirilmesinde kullanılacak. Cihaz sayesinde Düzceli hastalar teşhis için Sakarya, Bolu ve Kocaeli gibi çevre illere gitmek zorunda kalmayacak.

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde kurulumu tamamlanan PET-CT cihazı, kanser teşhisinde önemli bir ihtiyacı karşılayacak. Yeni cihaz sayesinde hastaların teşhis amacıyla çevre illere gitme zorunluluğu büyük ölçüde ortadan kalkacak.

Düzce'de sağlık alanında önemli bir yatırım daha hayata geçiriliyor. Atatürk Devlet Hastanesi'nde kurulumu tamamlanan PET-CT cihazı, kanser hastalıklarının teşhisinde ve tedavi süreçlerinin değerlendirilmesinde kullanılacak. Cihazın hizmete alınmasıyla birlikte Düzceli hastalar, Sakarya, Bolu ve Kocaeli gibi çevre illere gitmeden sağlık hizmeti alabilecek.

"Kanser tedavisine yönelik yatırımlarımız olacak"

Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, sağlık alanındaki yatırımların devam edeceğini belirterek, "Önümüzdeki günlerde kanser tedavisiyle ilgili yatırımlarımız da inşallah gündeme gelmiş olacak. Biz tabii ki kimsenin bu hizmetlere ihtiyaç duymasını istemeyiz. Ancak insanoğlunun yaratılışı ve doğanın kanunu böyle. Ne yazık ki hastalık da bizim için bir imtihan. Hasta olmak hayatın bir gerçeği. O yüzden biz de sağlık alanında kendimizi geliştirmek için gayret gösteriyoruz" dedi.

"Bu cihaz sadece 48 ilde var"

AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir ise, PET-CT cihazının Düzce'ye kazandırılması için yoğun çaba harcandığını ifade ederek, "Malumunuz, bu tür cihazlar belli nüfus ölçeğine ulaşan illere veriliyor. Daha önce anjiyo cihazıyla ilgili de benzer bir süreç yaşamıştık. Görüşmeler yaparak o cihazı da devlet hastanemize kazandırmıştık. PET-CT cihazı da belirli nüfusun altındaki şehirlere kolaylıkla verilemiyor. Sağlık planlaması kapsamında bu cihaz şu anda Türkiye'de sadece 48 ilde bulunuyor. Düzce'ye kazandırılması için çok çaba sarf ettik. Bütçesi oldukça yüksek bir cihaz. Sadece Düzce'ye değil, çevre illerdeki hastalara da hizmet verecek. Keşke kimsenin ihtiyacı olmasa" diye konuştu.

"Hastalar artık çevre illere gitmeyecek"

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, cihazın kanser teşhisinde şehirdeki önemli bir eksikliği gidereceğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Özellikle kanser konusunda yapılacak teşhislerde bu cihazın şehrimizdeki önemli bir eksikliği giderecek olması son derece kıymetli. Eğitim ve araştırma hastanesi kuracağız diyoruz, bunlar elbette çok önemli. Ancak böyle bir cihazın bu hastanede bulunması, çok sayıda hemşehrimizin Sakarya'ya, Bolu'ya veya Umuttepe'ye gitmek zorunda kalmasının önüne geçecek. Teşhislerin daha kolay yapılmasını sağlayacak."

"Düzce büyük illerin aldığı hizmete layık"

Düzce Valisi Mehmet Makas da yatırımın yoğun girişimler ve çalışmalar sonucunda gerçekleştirildiğini belirterek, "Bu çalışmalar gerçekten büyük bir gayretin, büyük bir emeğin ve Ankara'da gerekli yerlerde yapılan temasların bir sonucu. Düzce'miz 81 il arasında genç bir vilayet olabilir ancak en büyük vilayetlerin aldığı hizmetlere layık bir şehir. Sayın Cumhurbaşkanımızın sağlık konusundaki hassasiyetini biliyoruz. 20-25 yıl öncesine baktığımızda şehir hastaneleriyle ilgili çok sayıda eleştiri vardı. Ancak pandemi döneminde bu yatırımların ne kadar gerekli olduğunu ve insanımıza ne kadar büyük hizmet sunduğunu hep birlikte gördük" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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