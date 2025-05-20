Erken Yaşta Saç Dökülmesi Artıyor

SMİLE Hair Clinic kurucu ortaklarından Dr. Mehmet Erdoğan, "Son yıllarda erken yaşta saç dökülmesi yaşayan bireylerin sayısı giderek artıyor. Genetik faktörler, hormonal değişimler, stres, düzensiz beslenme ve çevresel etkenler, hem erkeklerde hem de kadınlarda saç kaybını hızlandıran başlıca nedenler arasında yer alıyor. Bu durum yalnızca estetik bir kaygı değil, aynı zamanda bireylerin psikolojik ve sosyal yaşamını doğrudan etkileyen bir süreçtir" dedi.

Dr. Erdoğan, " Türkiye, saç ekimi alanında dünyanın önde gelen destinasyonlarından biri haline gelirken, gelişmiş teknikler ve deneyimli doktorlar sayesinde hastalara umut veriyor. Saç dökülmesinin en yaygın nedenlerinden biri androjenik alopesi, yani genetik ve hormonal saç dökülmesidir. Özellikle erkeklerde Dihidrotestosteron (DHT) hormonunun etkisiyle saç kökleri zamanla zayıflar ve incelerek dökülür. Kadınlarda ise menopoz, doğum sonrası hormonal değişimler, polikistik over sendromu (PCOS) gibi faktörler saç dökülmesine neden olabilir" diye konuştu.

Hormonal saç dökülmesinde yaygın görülen belirtilere yönelik Dr. Erdoğan şunları söyledi:

"Saç çizgisinin geriye doğru ilerlemesi (özellikle erkeklerde)

"Tepede seyrelme ve hacim kaybı

"Kadınlarda genellikle tüm kafa derisinde yaygın incelme

"Saçların giderek zayıflaması ve koparak dökülmesi

"Bu tür dökülmeler genellikle destekleyici tedavilerle yavaşlatılabilir. Ancak, ileri seviyeye ulaştığında saç ekimi kalıcı ve doğal bir çözüm olarak öne çıkar."

Dr. Mehmet Erdoğan, "Saç ekimi artık sadece dökülen saçları geri kazanmak değil, kişinin kendine güvenini yeniden inşa etmesini sağlayan bir süreç. Her hastamızın bireysel ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak kişiye özel tedavi planları oluşturuyoruz.Hormonal saç dökülmesi yaşayan bireyler için saç ekimi, uzman doktorlar tarafından detaylı analizler yapılarak uygulanmalıdır. Donör bölgedeki saç kökleri DHT'ye daha az duyarlı olduğu için, ekim sonrası dökülme riski minimaldir" ifadelerini kullandı.

Dr. Erdoğan, "Saç ekimi, dökülme kalıcı hale gelmişse ve saç kökleri tamamen kaybedilmişse, donör bölge yeterince güçlü ve sağlıklıysa, hasta, dökülmenin stabil hale geldiği bir dönemdeyse kalıcı çözüm sunar. Ancak unutulmamalıdır ki, saç ekimi sonrasında da destekleyici tedavilere ihtiyaç duyulabilir. Bazı uygulamalar ile sağlıklı yaşam alışkanlıkları, ekilen saçların korunması ve güçlenmesi açısından önemli katkı sağlar" dedi.