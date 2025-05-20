Erken Yaşta Saç Dökülmesi Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Erken Yaşta Saç Dökülmesi Artıyor

Erken Yaşta Saç Dökülmesi Artıyor

Dr. Mehmet Erdoğan, genetik ve hormonal etkenlerin erken yaşta saç dökülmesini artırdığını belirtti.

20.05.2025 11:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SMİLE Hair Clinic kurucu ortaklarından Dr. Mehmet Erdoğan, "Son yıllarda erken yaşta saç dökülmesi yaşayan bireylerin sayısı giderek artıyor. Genetik faktörler, hormonal değişimler, stres, düzensiz beslenme ve çevresel etkenler, hem erkeklerde hem de kadınlarda saç kaybını hızlandıran başlıca nedenler arasında yer alıyor. Bu durum yalnızca estetik bir kaygı değil, aynı zamanda bireylerin psikolojik ve sosyal yaşamını doğrudan etkileyen bir süreçtir" dedi.

Dr. Erdoğan, " Türkiye, saç ekimi alanında dünyanın önde gelen destinasyonlarından biri haline gelirken, gelişmiş teknikler ve deneyimli doktorlar sayesinde hastalara umut veriyor. Saç dökülmesinin en yaygın nedenlerinden biri androjenik alopesi, yani genetik ve hormonal saç dökülmesidir. Özellikle erkeklerde Dihidrotestosteron (DHT) hormonunun etkisiyle saç kökleri zamanla zayıflar ve incelerek dökülür. Kadınlarda ise menopoz, doğum sonrası hormonal değişimler, polikistik over sendromu (PCOS) gibi faktörler saç dökülmesine neden olabilir" diye konuştu.

Hormonal saç dökülmesinde yaygın görülen belirtilere yönelik Dr. Erdoğan şunları söyledi:

"Saç çizgisinin geriye doğru ilerlemesi (özellikle erkeklerde)

"Tepede seyrelme ve hacim kaybı

"Kadınlarda genellikle tüm kafa derisinde yaygın incelme

"Saçların giderek zayıflaması ve koparak dökülmesi

"Bu tür dökülmeler genellikle destekleyici tedavilerle yavaşlatılabilir. Ancak, ileri seviyeye ulaştığında saç ekimi kalıcı ve doğal bir çözüm olarak öne çıkar."

Dr. Mehmet Erdoğan, "Saç ekimi artık sadece dökülen saçları geri kazanmak değil, kişinin kendine güvenini yeniden inşa etmesini sağlayan bir süreç. Her hastamızın bireysel ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak kişiye özel tedavi planları oluşturuyoruz.Hormonal saç dökülmesi yaşayan bireyler için saç ekimi, uzman doktorlar tarafından detaylı analizler yapılarak uygulanmalıdır. Donör bölgedeki saç kökleri DHT'ye daha az duyarlı olduğu için, ekim sonrası dökülme riski minimaldir" ifadelerini kullandı.

Dr. Erdoğan, "Saç ekimi, dökülme kalıcı hale gelmişse ve saç kökleri tamamen kaybedilmişse, donör bölge yeterince güçlü ve sağlıklıysa, hasta, dökülmenin stabil hale geldiği bir dönemdeyse kalıcı çözüm sunar. Ancak unutulmamalıdır ki, saç ekimi sonrasında da destekleyici tedavilere ihtiyaç duyulabilir. Bazı uygulamalar ile sağlıklı yaşam alışkanlıkları, ekilen saçların korunması ve güçlenmesi açısından önemli katkı sağlar" dedi.

Kaynak: DHA

Mehmet Erdoğan, Saç Dökülmesi, Güzellik, Türkiye, Genetik, Sağlık, Yaşam, Stres, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Erken Yaşta Saç Dökülmesi Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Transferi iptal oldu Süper Lig devinin yıldızı takıma geri dönüyor Transferi iptal oldu! Süper Lig devinin yıldızı takıma geri dönüyor
İki dev banka birleşti Tarihin en büyük satın alımlarından biri İki dev banka birleşti! Tarihin en büyük satın alımlarından biri
Kıvanç Tatlıtuğ, oğlu Kurt Efe ile 19 Mayıs etkinliklerine katıldı Kıvanç Tatlıtuğ, oğlu Kurt Efe ile 19 Mayıs etkinliklerine katıldı
Bahçeli’nin “komisyon“ önerisine Kurtulmuş Gabar’dan yanıt verdi Bahçeli'nin "komisyon" önerisine Kurtulmuş Gabar'dan yanıt verdi
Depremde yüzeyin yarılma anı ilk kez görüntülendi Depremde yüzeyin yarılma anı ilk kez görüntülendi
Acun Ilıcalı’ya Emre Belözoğlu’ndan kötü haber Acun Ilıcalı'ya Emre Belözoğlu'ndan kötü haber
Futbolseverler müjde Kritik maç şifresiz kanalda Futbolseverler müjde! Kritik maç şifresiz kanalda
Dondurucudan çıkan cesetle ilgili aileden kan donduran iddialar: Muskacı kadın, kayıp çanta ve miras Dondurucudan çıkan cesetle ilgili aileden kan donduran iddialar: Muskacı kadın, kayıp çanta ve miras
Galatasaray’ın eski efsanesi Ergün Penbe, 3. Lig ekibine imza attı Galatasaray'ın eski efsanesi Ergün Penbe, 3. Lig ekibine imza attı
Seyir halindeyken küle dönen milyonluk araç Beşiktaş başkanının oğlunun çıktı Seyir halindeyken küle dönen milyonluk araç Beşiktaş başkanının oğlunun çıktı
Galatasaray’ın Almanya’daki şampiyonluk kutlamalarında olay: 33 polis yaralı Galatasaray'ın Almanya'daki şampiyonluk kutlamalarında olay: 33 polis yaralı

11:36
Bahçeli’nin komisyon çağrısına AK Parti kanadından ilk yanıt
Bahçeli'nin komisyon çağrısına AK Parti kanadından ilk yanıt
11:30
İspanya’da mobil şebekeler çöktü
İspanya'da mobil şebekeler çöktü
11:21
Türk malı helva raflardan toplatılıyor Salmonella tespit edildi
Türk malı helva raflardan toplatılıyor! Salmonella tespit edildi
09:50
Böyle bir zamanda yapılacak şey mi Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’a tepki yağıyor
Böyle bir zamanda yapılacak şey mi? Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'a tepki yağıyor
08:12
İBB’ye 3. dalga yolsuzluk operasyonu: 22 gözaltı
İBB'ye 3. dalga yolsuzluk operasyonu: 22 gözaltı
17:39
Trump ile Putin telefonda ateşkesi görüştü
Trump ile Putin telefonda ateşkesi görüştü
17:34
Kanser teşhisi konulan Joe Biden’dan ilk mesaj
Kanser teşhisi konulan Joe Biden'dan ilk mesaj
17:25
Deprem sonrası ülkesine gitmişti Tanzanyalı Ramazan geri döndü
Deprem sonrası ülkesine gitmişti! Tanzanyalı Ramazan geri döndü
17:17
Seda Bakan ekran görüntüsüyle ifşa etmişti, suç duyurusunda bulunacak
Seda Bakan ekran görüntüsüyle ifşa etmişti, suç duyurusunda bulunacak
17:11
Erman Toroğlu’ndan Acun Ilıcalı’nın sözlerine cevap: Ölmüşler ağlayanı yok
Erman Toroğlu'ndan Acun Ilıcalı'nın sözlerine cevap: Ölmüşler ağlayanı yok
17:01
Öğretmenden tesettürlü öğrencisine skandal ifade: Önüne dön karabaş
Öğretmenden tesettürlü öğrencisine skandal ifade: Önüne dön karabaş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2025 12:42:43. #7.13#
SON DAKİKA: Erken Yaşta Saç Dökülmesi Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.