Eskişehir ve Kütahya'da düşen vakalar, Bilecik'te arttı - Son Dakika

SAĞLIK Bakanlığı'nın açıkladığı haftalık koronavirüs risk haritasına göre Eskişehir ile Kütahya'da vakalar düşerken, Bilecik'te artış gösterdi. Bilecik, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı vakalarda artış gösteren 10 il arasında yer alırken, HES risk haritası da tamamen kızardı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 23- 29 Ekim tarihlerini kapsayan haftalık koronavirüs risk haritasını açıkladı. 900 bin nüfuslu Eskişehir'de vaka sayısı, 100 bin kişide 244,37'den 25,2 düşüşle 219,17'ye geriledi. 580 bin nüfusa sahip Kütahya'da da vaka sayısı, 100 bin kişide 315,94'ten 76,3 düşüşle 239,64'e seviyesine indi. Nüfusu 220 bin olan Bilecik'te ise 100 bin kişide vaka sayısı 332,39'dan 23,78 artışla 356,17'ye yükseldi.

BİLECİK 10 İL ARASINDA YER ALDISağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı verilere göre Bilecik, Yalova Antalya ve İzmir ile birlikte en çok artış gösteren iller arasında yer aldı. Filyasyon ekiplerince yapılan incelemelerde son dönem vaka sayısında artışların, sosyal hareketliliğin artması ve vatandaşların koronavirüs tedbirlerini azaltması nedeniyle yaşandığı kaydedildi.RİSK HARİTASI 'KIRMIZI' RENKTEEskişehir, Bilecik ve Kütahya'da güncellenen vaka sayıları ve HES uygulamasındaki risk haritasına da yansıdı. Eskişehir ve Kütahya'da vaka düşüşüne rağmen haritada, 'yüksek risk' anlamına gelen 'kırmızı' renkte yer aldı. Bilecik'te ise harita tamamen kızardı.KÜTAHYA MAVİ KENTLER ARASINA GİRDİ

Öte yandan aşı haritasında 'mavi' kentler arasında yer alan Eskişehir'de aşılama oranı en az iki doz olmuş 18 yaş ve üstü kişilerin nüfusa oranı yüzde 82, Bilecik'te 79,8, olurken, 'mavi' kentler arasına giren Kütahya'da ise 75,4 olarak açıklandı.