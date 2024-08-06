Filistin Kızılayı, Gazze'deki Sahra Hastanesinde 56 Bin Yaralıya Hizmet Verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Filistin Kızılayı, Gazze'deki Sahra Hastanesinde 56 Bin Yaralıya Hizmet Verdi

Geniş Video İzle

Filistin Kızılayı, Gazze'deki Al-Quds hastanesindeki sağlık ekiplerince kurulan sahra hastanesinde 56 bin yaralı ve hastaya hizmet verildiğini duyurdu. Örgüt, hastaneden yaralı kadın ve çocukların görüntülerini de paylaştı.

06.08.2024 12:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filistin Kızılayı, Gazze'deki Al-Quds hastanesindeki sağlık ekiplerince kurulan sahra hastanesinde 56 bin yaralı ve hastaya hizmet verildiğini duyurdu. Örgüt, hastaneden yaralı kadın ve çocukların görüntülerini de paylaştı.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, "Filistin Kızılay Derneği tarafından Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta işletilen Al-Quds Sahra Hastanesi, tıbbi hizmetlere erişimi kısıtlı olan binlerce yerinden edilmiş hastaya sağlık hizmeti sunuyor. Bugüne kadar yaklaşık 56 bin hasta ve yaralı bu hizmetlerden yararlandı" denildi.

Örgütün sahra hastanesi içinden paylaştığı görüntülerde, çok sayıda kadın ve çocuğun tıbbi hizmet aldığı görüldü.

İSRAİL'İN TEHDİTLERİ SONUCU HAN YUNUS'A TAŞINDI

Sahra hastanesinde görev yapan Dr. Nafith Al-Qarm, hastanenin ilk olarak Refah'ta kurulduğunu ancak İsrail'in tehditleri sonucu Han Yunus'a taşındığını söyledi. Al-Qarm, yaptığı açıklamada, "Al-Quds Hastanesi'nden ayrıldıktan sonra halka hizmet vermek ve Filistin Kızılayı tarafından sağlanan hizmetleri devam ettirmek amacıyla kurulmuştur. Al-Quds Hastanesi başlangıçta Refah'ta, Mawasi bölgesinde kurulmuştu. İsrail'in Refah'a yönelik tehditlerinin ardından Han Yunus'a taşındı. Al-Quds Sahra Hastanesi, her gün çok sayıda hasta ve yaralı kabul eden acil servis de dahil olmak üzere birçok bölüm içermektedir. Sadece acil servise her gün 350 ila 400 arasında hasta kabul edilmektedir" dedi.

Filistin Kızılayı, Gazze\'deki Sahra Hastanesinde 56 Bin Yaralıya Hizmet Verdi
Kaynak: DHA

Filistin, Kızılay, Sahra, Gazze, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Filistin Kızılayı, Gazze'deki Sahra Hastanesinde 56 Bin Yaralıya Hizmet Verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


01:11 Vahşetin her detayı kan donduran cinsten İple boğulduktan sonra tecavüze uğramış Vahşetin her detayı kan donduran cinsten! İple boğulduktan sonra tecavüze uğramış
00:09 Bu sözleri çok konuşulur Jose Mourinho, Lille mağlubiyetini tek bir futbolcuya bağladı Bu sözleri çok konuşulur! Jose Mourinho, Lille mağlubiyetini tek bir futbolcuya bağladı
21:00 Hamas’ın yeni lideri Yahya Sinvar oldu Hamas'ın yeni lideri Yahya Sinvar oldu
20:23 Tarlada uyuyakalan küçük kız kamyonun altında can verdi, yakınları şoförü vurarak öldürdü Tarlada uyuyakalan küçük kız kamyonun altında can verdi, yakınları şoförü vurarak öldürdü
18:51 Hizbullah lideri Nasrallah: Hayfa bölgesinin sakinleri her türlü senaryoya hazırlıklı olmalı Hizbullah lideri Nasrallah: Hayfa bölgesinin sakinleri her türlü senaryoya hazırlıklı olmalı
10:17 Dolar güne nasıl başladı İşte kurdaki son durum Dolar güne nasıl başladı? İşte kurdaki son durum
10:12 Arkadaşının “Gitme“ uyarısını dikkate almadı, bedelini canıyla ödedi Arkadaşının "Gitme" uyarısını dikkate almadı, bedelini canıyla ödedi
10:10 Emlakçılar, öğretmen, doktor ve avukatlardan dert yanıyor: Kazancımıza ortak çıktılar Emlakçılar, öğretmen, doktor ve avukatlardan dert yanıyor: Kazancımıza ortak çıktılar
10:09 Venezuela Devlet Başkanı Maduro, destekçilerine WhatsApp’ı silme çağrısı yaptı Venezuela Devlet Başkanı Maduro, destekçilerine WhatsApp'ı silme çağrısı yaptı
10:09 Altın güne nasıl başladı İşte detaylar Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar
10:02 Ziraat Bankası yılın ilk yarısında kârını açıkladı: Açık ara birinci Ziraat Bankası yılın ilk yarısında kârını açıkladı: Açık ara birinci
09:56 Uygunsuz davranışlarda bulunduğu için Olimpiyat Köyü’nden kovulduğu iddia edilen kadın yüzücü, sessizliğini bozdu Uygunsuz davranışlarda bulunduğu için Olimpiyat Köyü'nden kovulduğu iddia edilen kadın yüzücü, sessizliğini bozdu
09:54 Mansur Yavaş ilk kez bu kadar net konuştu: Cumhurbaşkanı adayı olurum Mansur Yavaş ilk kez bu kadar net konuştu: Cumhurbaşkanı adayı olurum
09:33 Bakanlık, ayçiçek yağı için yeni düzenleme yaptı Bakanlık, ayçiçek yağı için yeni düzenleme yaptı
09:25 İmamın eşini başka imam kaçırdı Skandal olayda aile meclisinden “Öldürün“ talimatı İmamın eşini başka imam kaçırdı! Skandal olayda aile meclisinden "Öldürün" talimatı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2024 04:41:04. #1.11#
SON DAKİKA: Filistin Kızılayı, Gazze'deki Sahra Hastanesinde 56 Bin Yaralıya Hizmet Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement