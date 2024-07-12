FLiRT: Yeni Covid Varyantları Hakkında Bilmeniz Gerekenler - Son Dakika
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FLiRT: Yeni Covid Varyantları Hakkında Bilmeniz Gerekenler

FLiRT: Yeni Covid Varyantları Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre FLiRT adı verilen yeni bir Covid varyant grubu dünya çapında baskın hale geldi. Bu varyantlar, genetik kodlardaki mutasyonlarla oluşan ve antikorlardan korunabilen JN.1 türevi. Ancak henüz ne kadar ağır ve bulaşıcı oldukları tam olarak bilinmiyor. Covid-19 vakaları dünya genelinde düşüş gösterse de bazı bölgelerde artış yaşanıyor. Semptomlar diğer Covid-19 türleriyle aynı olup, aşıların yeni varyantlara karşı etkili olması bekleniyor.

12.07.2024 05:40
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Dünya Sağlık Örgütüne göre (WHO) FLiRT adı verilen yeni bir Covid varyant grubu dünya çapına baskın hale geldi.

Bu varyantlarla ilgili bilinenleri derledik.

Yeni Covid varyantları neler?

FLiRT, varyantların genetik kodlarındaki mutasyonların isimleri kullanılarak oluşturulan gayriresmi bir takma ad. Omicron varyantından mutasyona uğrayan ve baskın hala gelen JN.1'in türevi.

Başak proteinlerinde kilit üç mutasyon bulunuyor. Johns Hopkins Üniversitesi'ne göre bu sayede antikorlardan korunuyorlar.

İngiltere Halk Sağlığı Ajansı, yeni varyantların ne kadar ağır ve bulaşıcı olabileceğini anlamak için "daha fazla veriye" ihtiyaç olduğunu açıkladı. Ancak İngiltere'de dolaşımda olan diğer varyantlardan daha baskın olduğu yönünde bir kanıt olmadığını belirtti.

Covid-19 vakaları artıyor mu?

Dünya Sağlık Örgütü'nün Mayıs ayındaki enfeksiyonları inceleyen son raporu, vaka sayılarının önceki aylara göre düştüğünü gösteriyor.

Ancak bu veriler hâlâ düzenli raporlama yapan sınırlı sayıda ülkeden alınıyor. Dünya çapında Covid-19 testleri ve raporlanması artık eskisi kadar yaygın değil.

Bazı ülkelerdeyse vaka sayıları artıyor. İngiliz Tıp Dergisi, "Mayıs ve Haziran'da İngiltere'de SARS-CoV-2 testi pozitif çıkanların sayısı arttı. Covid-19 vakaları Avrupa'nın bazı bölgelerinde arttı" diyor ve ekliyor:

"ABD'de de testi pozitif çıkanların sayısı artışta, 22 Haziran haftasında pozitiflik oranı yüzde 1,4 oranında arttı."

Covid-19 oranları yıl boyunca artıp düşebiliyor ancak uzmanlar enfeksiyon düzeylerini sürekli izliyor.

FLiRT varyantlarının semptomları neler?

Semptomlar diğer Covid-19 türleriyle aynı. Dünya Sağlık Örgütü belirtilerin virüse maruz kalınmasından "genellikle 5-6 gün sonra başladığını ve 1-14 gün sürdüğünü" söylüyor.

En yaygın semptomlar:

Daha az görülen semptomlar:

WHO aşağıdaki semptomları gösterenlerin tıbbi destek araması gerektiğini söylüyor:

Aşılar FLiRT varyantlarına karşı etkili mi?

New York'taki Mount Sinai South Nassau Hastanesinde enfeksiyon hastalıkları başhekimi Dr Aaron Glatt, piyasadaki aşıların yeni varyantlara karşı etkili olması gerektiğini söylüyor.

Sağlık otoriteleri 2022'den beri aşı üreticilerinden, yeni varyantları daha iyi hedeflemek için Covid-19 aşılarının yeni versiyonlarını tasarlamalarını istiyorlar.

Avrupa Birliği ve ABD de aşıların JN.1 varyantını da hedeflemesi gerektiğini açıklamıştı.

Kaynak: BBC

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