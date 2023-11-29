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Gazze'ye sağlık yardımı taşıyan uçak Mısır'a inmek üzere Kayseri'den havalandı! Dönüşte hasta ve refakatçilerini Türkiye'ye getirecek - Son Dakika

Gazze'ye sağlık yardımı taşıyan uçak Mısır'a inmek üzere Kayseri'den havalandı! Dönüşte hasta ve refakatçilerini Türkiye'ye getirecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazze'ye sağlık yardımlarının devam ettiğini duyurdu. Kayseri'den kalkan uçakta birçok tıbbi cihaz bulunuyor. Yardım uçağı, Mısır El-Ariş'e inecek ve dönüşte hasta ve refakatçilerini Türkiye'ye getirecek.

29.11.2023 - 08:36,  Güncelleme: 10:00
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Gazze'ye sağlık yardımı taşıyan uçak, Mısır El Eriş'e inmek üzere Kayseri'den havalandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gazze'ye sağlık yardımlarımız devam ediyor. Kayseri'den şimdi kalkan uçakta; kuvözler, anestezi cihazları, yenidoğan ventilatörleri, ameliyat masaları, tavan lambaları ve birçok tıbbi cihaz yer almakta. Mısır El- Ariş'e inecek olan yardım uçağımız dönüşte ise; çoğunluğu çocuklardan oluşan hasta ve refakatçilerini, tedavileri için ülkemize getirecek. İlgili üç ülkeyle koordinasyon çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kayseri, Gazze, Mısır, Havacılık, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Gazze'ye sağlık yardımı taşıyan uçak Mısır'a inmek üzere Kayseri'den havalandı! Dönüşte hasta ve refakatçilerini Türkiye'ye getirecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gazze'ye sağlık yardımı taşıyan uçak Mısır'a inmek üzere Kayseri'den havalandı! Dönüşte hasta ve refakatçilerini Türkiye'ye getirecek - Son Dakika
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