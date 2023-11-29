Gazze'ye sağlık yardımı taşıyan uçak Mısır'a inmek üzere Kayseri'den havalandı! Dönüşte hasta ve refakatçilerini Türkiye'ye getirecek

Gazze'ye sağlık yardımı taşıyan uçak, Mısır El Eriş'e inmek üzere Kayseri'den havalandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gazze'ye sağlık yardımlarımız devam ediyor. Kayseri'den şimdi kalkan uçakta; kuvözler, anestezi cihazları, yenidoğan ventilatörleri, ameliyat masaları, tavan lambaları ve birçok tıbbi cihaz yer almakta. Mısır El- Ariş'e inecek olan yardım uçağımız dönüşte ise; çoğunluğu çocuklardan oluşan hasta ve refakatçilerini, tedavileri için ülkemize getirecek. İlgili üç ülkeyle koordinasyon çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor" dedi. - KAYSERİ