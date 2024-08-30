Güzel şarkıcı Şimal bir kez daha kansere yakalandı

Sağlık

Sesiyle ve güzelliğiyle kendisine hayran bırakan sevilen şarkıcı Şimal, birkaç yıldır sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. 2022 yılında meme kanserini yenen ve geçtiğimiz ocak ayında beynindeki tümör nedeniyle ameliyat olan şarkıcıdan bir kötü haber daha geldi.

"ERKEN TEŞHİS EDİLDİ, TEDAVİLERE BAŞLIYORUZ"

Instagram hesabından yaptığı paylaşımla yeniden kansere yakalandığını duyuran güzel şarkıcı sevenlerinden dua isteyerek "Dostlarım çok kararsızdım bu haberi paylaşma konusunda fakat mesaj kutusu doldu taştı. Hepiniz sesim çıkmayınca merak ettiniz haklı olarak. Bana da hak verin tüm aile olarak yıkılmış durumdayız tam toparlandık derken bir daha... Özetle ve maalesef ki yine yakaladı bu hastalık beni. Bu sefer de beyin zarıma metastaz yaptı. Bizi mutlu eden şey ise erken teşhis etmiş olmamız. Pazartesi günü ışın tedavileri başlayacak, onkoloğum ilaçları güçlendirecek. İnşallah yine aranıza döneceğim. Her zamanki gibi sizden dua bekliyor olacağım. Arayan, soran, mesajlarıyla bana güç veren herkese şimdiden çok teşekkür ederim. Sağlığınıza dikkat edin" dedi.