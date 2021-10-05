Akrabalarından öğrenip 450 kilometre yol geldi, obezite cerrahisiyle sağlığına kavuştu - Son Dakika

- Akrabalarından öğrenip 450 kilometre yol geldi, obezite cerrahisiyle sağlığına kavuştu

450 ameliyatı başarıyla gerçekleştiren Dr. Öğretim Üyesi İlhan Taşdöven:

"Hastaneden veya ameliyattan değil obeziteden korkun"

ZONGULDAK - Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde görev yapan Dr. Öğretim Üyesi İlhan Taşdöven, obezite cerrahisinde 450 ameliyatı başarıyla gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen ameliyatlardan 200'ü ise il dışından gelen hastalardan oluştu. Tekirdağ'dan gelen 137 kiloluk Hüsnü Yeten ise grçekleştirilen obezite ameliyatının ardından taburcu edildi.

Tekirdağ'da akrabalarının obezite ameliyatının ardından eski sağlığına kavuştuğunu gören 38 yaşındaki Hüsnü Yeten; Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne başvurdu. Dr. Öğretim Üyesi İlhan Taşdöven'e fazla kilolarından kurtulup eski sağlığına kavuşmak istediğini belirten hasta, yapılan tetkiklerin ardından başarılı bir ameliyat geçirdi. Tedavi sürecinin ardından taburcu olan Hüsnü Yeten, başarılı bir ameliyat gerçekleştirilen Dr. Taşdöven'e teşekkür etti. Yeten, "İlhan hocama daha önce yakınlarımdan, akrabalarımdan ameliyat olan var. 137 kiloyla geldim buraya. Tansiyonum ve uyku apnem vardı. Çok sağolsun kendisine ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Ameliyatımı oldum. Bir hafta yattım. Çok mutluyum. Kendisine ve ekibine teşekkür ediyorum. Hocamız Zonguldak için bir velinimet" diye konuştu.

"450 ameliyatın 200'ü şehir dışından"

Obezite ameliyatı için şehir dışından bile hastaların başvurduğunu anlatan Dr. Öğretim Üyesi İlhan Taşdöven, "Hastamız 38 yaşında Tekirdağ'dan geldi. Bu şekilde obezite ameliyatı için Tekirdağ'dan olsun İstanbul'dan olsun, Kocaali'den olsun birçok ilden hastamız var. Bülent Ecevit Üniversitesi olarak obezite cerrahisinde 450 ameliyat yaptık. Bunların 200'ünün il dışından geldiğini gördük. Hüsnü beyde onlardan bir tanesi hastamız ameliyat sonrası 3 günlük yatıştan sonra şifayla evine geri gönderiyoruz" diye konuştu.

"Bu tür hastaların şeker, kolesterol ve tansiyon gibi hastalıkları oluyor"

Başvuran Hüsnü Yeten'in beden kitle endeksinin 40'ın üzerinde olduğunu anlatna Taşdöven, bu tür hastaların tansiyon, şeker ve kolesterol gibi hastalıklarının olduğuna dikkat çekerek şöyle devam etti:

"Hastamız obezite hastası beden kitle endeksi 40'ın üzerindeydi. Yaklaşık 137 kiloydu. Bu tür hastaların tansiyon, şeker, kolesterol gibi rahatsızlıkları oluyor. Hastamız o şikayetlerle geldi. Hastamıza tüp mide ameliyatı yaptık midesini küçülttük. Yaklaşık 100 cc kadar bir midesi kaldı yaklaşık bir muz kadar. Hastamızın iştah merkezini aldığımız için çok fazla iştahı olmayacak ve böylelikle hızlı bir kilo verme evresine geçecek. Hastalarımıza telefonlarımızı veriyoruz. Almanya'dan, Irak'tan gelen hastalarımız var. İl dışından genelde İstanbul, İzmit, Adapazarı ve Bursa'dan hastalarımız var. Üniversite bünyemizde kurulu olan obezite merkezimiz Türkiye'de sayılı merkezlerimizden bir tanesi.Bu tür ameliyatlarda yüzde 1'de olsa kaçak, kanama riski var. Şu ana kadar öyle bir durum yaşamadık ama bu yaşamayacağız anlamına gelmiyor. Sonuçta kullanılan cihaza bağlı teknikle alakalı bu riskler her zaman var. Şuana kadar ölüm riskimiz olmadı. Ameliyat sonrası ilk zamanlar çok hızlı kilo veriyorlar. Bunu korurlarsa yaşamlarına geri dönüyorlar. Çünkü bu tür hastalarımız genelde üstlerinde 50- 60 kilo fazla taşıyorlar. Buna bağlı diz ağrıları, eklem ağrıları, uyku nefes bozuklukları, atım ve tansiyon rahatsızlıkları olabiliyor. Bu sadece ameliyatla olmuyor. Biz ameliyattan sonra diyet ve spor öneriyoruz. Hastalarda bir davranış değişikliğine gidiyoruz. Bu dediklerimiz yapan hastalarımız çok iyi kilo veriyor. Bugün bir hastam kontrole geldi. Hasta tam 10 ayda 75 kilo verdi ve ideal kilosuna indi. Hastalar ortalama 1 ay 15 kilo veriyorlar. Bu sporu ve diyeti yaparsanız 25 kiloya kadar çıkabiliyor. Bugün bir hastam geldi Alaplı İlçesinden 220 kilo. En yüksek hastalarımız bu kilolarda oluyor. Hepsi ağır hastalar."

"Hastane ve ameliyattan değil obeziteden çekinmek gerekiyor"

Obezitenin bir çok hastalığın kaynağı olduğuna dikkat çeken Dr. Öğretim Üyesi İlhan Taşdöven, "Hastane veya ameliyattan çekinmeye gerek yok. Aslında obeziteden çekinmek gerekiyor. Obezite bir çok hastalığın kaynağı. Tansiyondan kalp krizlerine kadar neden olabiliyor. Hastalarımız bunlardan korksun ameliyattan korkacak bir şey yok. Çünkü biz burada direk ameliyata almıyoruz. İlk önce bir check- up geçiriyoruz. Hastalarımızın ekstra bir rahatsızlığı var mı yok mu ona bakıyoruz. Bunlarda bizim obezite merkezimizde yapılıyor. Hastalarımız geldiğinde ameliyat olamasa bile bir check- uptan geçmiş oluyor. Bazı hastalarımızda kalp ile ilgili sorunlar saptayıp tedavisini yapıyoruz" şeklinde sözlerini tamamladı.