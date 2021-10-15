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Bilim insanlarından aşı kararsızlığına karşı farkındalık kitabı - Son Dakika

Bilim insanlarından aşı kararsızlığına karşı farkındalık kitabı

15.10.2021 12:06

Bilim insanlarından aşı kararsızlığına karşı farkındalık kitabı 'Aşı karasızlığına hayır' kitabında aşı olmayanların gerçek öyküleri yer alıyor Malatya'da bilim insanları tarafından aşı karşıtlığına ve aşı kararsızlığına dikkat çekmek ve insanları aşıya yönlendirmek adına korona virüs...

Bilim insanlarından aşı kararsızlığına karşı farkındalık kitabı

'Aşı karasızlığına hayır' kitabında aşı olmayanların gerçek öyküleri yer alıyor

MALATYA - Malatya'da bilim insanları tarafından aşı karşıtlığına ve aşı kararsızlığına dikkat çekmek ve insanları aşıya yönlendirmek adına korona virüs hastalarının hastalık hikayelerini anlattıkları 'Aşı kararsızlığına hayır' isimli bir kitap çıkarıldı.

Bilim insanları, Dünya Sağlık Örgütünün 2019 yılının en önemli sağlık sorunundan birinin aşı karşıtlığı olduğunu belirtiyor. 'Aşı kararsızlığına Hayır' kitabı ile aşı olmamış korona virüse yakalanan ve hastanede tedavi görmüş olan hastaların neler yaşadığına dair gerçek yaşamda yer alan hikayelerle aşı farkındalığının arttırılması hedefleniyor.

Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde görevli, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cengiz Yakıncı ile Hematoloji Anabilim Dalı ve Hematolojik Nadir Hastalıklar Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ali Erkurt, aşılama oranında artış olduğu takdirde salgınla daha kolay mücadele edileceğini ve bu nedenle aşıya farkındalık oluşturmak adına korona virüs hikayelerini kitap haline getirdiler.

Aşılama konusunda medyada birçok bilgi kirliliğini olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Yakıncı, "Korona virüs hastalığı çıktıktan sonra aşı karşıtlığı herkes tarafından bilinmeye başlandı. Korona sürecinde aşı karşıtlığının çok fazla olmasının nedeni medyada çok yer alması. Herkes bir şeyler söyledi. Bilgiler yeni yeni öğreniliyor. Aşılar ne kadar etkili olacak. Ama insanlar hızlıca medyaya çıkartıp bilgi kirliliği oluşturdu. İnsanların da kafası karıştı. Bu nedenle aşı karşıtlarının bu kadar çok olduğunu düşünüyorum. Normalde bu kadar çok değildi" dedi.

"Ne kadar çok aşı yapılırsa hastalık o kadar azalacak"

Yakıncı, Covid-19 ile mücadele de maske, mesafe ve hijyenin yanı sıra aşının da etkili olacağını belirterek, "Covid-19 hastalığına karşı elimizde koruyucu tedbirlerden bir tanesi aşı ve ilaçlar. İlaçlar şuanda aktif değil ama aşılar aktif. Elimizdeki silahları kullanmak zorundayız. Korona virüs aşısı diğer aşılar gibi 2- 3 tane yaptıktan sonra bir daha yapılmayacak diye bir şey yok. Grip aşısına benziyor. Senede bir veya altı ayda bir yapılacak. Koruma oranları da grip aşısı gibi. COVİD-19 için elimizde almamız gereken tedbirler var. Maske, mesafe, temizlik ve aşı gibi. Başka tedbirimiz yok. Mecburen aşıyı yapmak zorundayız. Başka çaremiz yok. Ne kadar çok aşı yapılırsa hastalık o kadar azalacak. Aşı yapanların yoğun bakıma düşme oranları az veya hiç yok" şeklinde konuştu.

"Aşı olmayıp Korona virüse yakalanan hastaların yaşam hikayeleri"

Dünyanın ve Türkiye'nin en önemli sorunu olan aşı kararsızlığına farkındalık oluşturmak adına kitap çıkardıklarını belirten ile Hematoloji Anabilim Dalı ve Hematolojik Nadir Hastalıklar Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ali Erkurt ise "Bu kitap öykülerler aşı kararsızlığına farkındalık oluşturmak için basılmış Türkiye'de ilk kitap olma özelliğini taşıyor. Dünya Sağlık Örgütünün 2019 yılının en önemli 10 sağlık sorunlarından biri olarak gösterdiği aşı karşıtlığı. Türkiye'de ve dünyada yüzde 20-25 olduğu tahmin ediliyor. Önemli bir sorun olan aşı kararsızlığına farkındalık oluşturmak istedik. Hastalıkla mücadele için bir iletişim yolu olarak hikaye yarışması açıp seçici kurul tarafından beğenilen öyküleri kitaplaştırarak katkı vermek istedik. İnsanların, aşı olunmadığı zaman başlarına gelen olayları anlattığı gerçek yaşam verilerini dernek olarak kitaplaştırdık" diye konuştu.

Salgının tamamen sonlanması için herkesin aşı olması gerektiğini ifade eden Erkurt, "Aşılar yıllardır dünyada önlenebilir hastalıkların korunmasında en önemli bilimsel gelişmedir. Korona virüs salgınında da bu aynı şekilde geçerlidir. Halkımız aşılanırsa bu salgından en kısa sürede kurtulabiliriz. Korona virüs salgınının ülkemizde tamamen sonlanması için hepimiz aşı olalım" şeklinde konuştu.

Bilim insanlarından aşı kararsızlığına karşı farkındalık kitabı
Bilim insanlarından aşı kararsızlığına karşı farkındalık kitabı
Bilim insanlarından aşı kararsızlığına karşı farkındalık kitabı
Bilim insanlarından aşı kararsızlığına karşı farkındalık kitabı

COVIRAN Bereket, Koronavirüs, Malatya, Kitap, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Bilim insanlarından aşı kararsızlığına karşı farkındalık kitabı - Son Dakika


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