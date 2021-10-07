Covid'in izlerini silmek için çalışıyorlar - Son Dakika

Covid'in izlerini silmek için çalışıyorlar

Covid sonrası en sık şikayetler çabuk yorulma ve nefes darlığı

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Ayşe Hafsa Sultan Hastanesi PostCovid polikliniğinde son 6 ayda Covid-19 pandemisini atlatıp polikliniğe başvuran bin 500 kişide en çok, çabuk yorulma, nefes darlığı ve öksürük şikayetleri görüldü

MANİSA - Korona virüs (Covid-19) pandemisini atlatan ancak şikayetleri devam eden hastaların tedavisi için açılan Manisa Celal Bayar Üniversitesi Ayşe Hafsa Sultan Hastanesi PostCovid Polikliniğine yaklaşık bin 500 kişinin en çok çabuk yorulma, nefes darlığı ve öksürük şikayetleriyle başvurduğu öğrenildi.

Yaklaşık 2 yıldır tüm dünyayı saran korona virüs (Covid-19) pandemisini atlatan bir çok insan hastalık sonrası kalan şikayetlerle mücadele ediyor. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Ayşe Hafsa Sultan Hastanesi PostCovid Polikliniğine 2021 yılının nisan ayından bugüne kadar başvuran hastalar içinde değerlendirmeye alınan bin 500 kişide en çok, çabuk yorulma, nefes darlığı ve öksürük şikayetleri görüldüğü açıklandı. Bazı hastalarda ise tat ve koku almadaki kalıcı bozukluklar, beyin sisi denilen olaya bağlı olarak gelişen konsantrasyon bozukluğu, uyuma problemleri, dikkat eksikliği gibi birçok problemler tespit edildi.

"Enfeksiyon sonrası hastaların yardıma ihtiyacı var"

Korona virüs pandemisinin her yönüyle savaşmaya devam ettiklerini kaydeden Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu, "Manisa Celal Bayar Hastanesi olarak pandemiyle her yönden savaşmaya devam ediyoruz. Bu gerek Covidli hastaların tedavisi bunların hem poliklinik hem de servislerinde yoğun bakımlarında tedavisi hem de aşılama süreçleri başta olmak üzere yaklaşık 18 aydan bu yana koronayla mücadelemiz sürüyor. Ama son 6 aydan bu yana PostCovid polikliniği açtık. Bu korona hastalığının sadece enfeksiyonun geçmesiyle bitmediğini gördük. Bu PostCovid dönemde enfeksiyon sonrası dönemde hastaların şikayetleri vardı. Bu amaçla vatandaşlarımıza yardımcı olabilmek üzere bir poliklinik açtık. Bu poliklinik Türkiye'de ilk uygulamaydı. Gerçekten başvurularda büyük oranda bir talep olduğunu gördük. Gerçekten değerli bir çalışmaydı. Bu poliklinikte son 6 aydan bu yana yaklaşık bin 500 kişi başvurdu ve orada da çok ilginç bulgular elde ettik. Bu şekilde vatandaşlarımıza yardım etmeye Covid enfeksiyon sonrasında da devam ediyoruz. Demek ki bu enfeksiyon sonrasındaki dönemde de bu tip hastaların yardıma ihtiyacı var ve bu insanlara bir şekilde yardım edilmesi gerekiyor. Enfeksiyon geçirdikten sonra bitmiyor bunu gördük. Bu PostCovid polikliniğine enfeksiyon sonrası şikayetleri olan hastalarımıza yardımcı olmaya devam ediyoruz. Polikliniğin açılmasında emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Tüm vatandaşlarımıza bu hastalığı ciddiye almalarını öneriyorum. Aşılamayı ihmal ermemelerini öneriyorum. Mutlaka aşılarını yaptırsınlar. Bu semptomları hem enfeksiyon sonrası gelişen PostCovid dönemindeki semptomları bir şekilde aşılamayla önleyebileceklerini düşünüyorum. Aşılamanın ihmal edilmemesi gerektiğine inanıyorum." dedi.

"Hastalar değerlendirilip tetkikler yapıldı"

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yavuz Havlucu da, "Yaklaşık 8 aydır covid-19 hastalığıyla uğraşan bir göğüs hatalıkları kliniği olarak nisan 2021'de covid hastalıkları sonrası kalan şikayetleri tedavi etmek amacıyla poliklinik hizmeti açtık. Nisan 2021'den beri yaklaşık bin 500'e yakın hasta değerlendirildi. Bu hastaların birçoğu hafifte geçirmiş olsa birçok şikayetle bize geliyorlar. Bu şikayetlerin içinde en sık başvuru nedenleri çabuk yorulma, nefes darlığı, öksürük gibi şikayetler. Bunun yanında daha spesifik olan bulgular tat ve koku almadaki kalıcı bozukluklar, beyin sisi dediğimiz olaya bağlı olarak gelişen konsantrasyon bozukluğu, uyuma problemleri, dikkat eksikliği gibi birçok problemlerle bize geldiler. Kliniğimizde bunlarla ilgili hastalarımız değerlendirilip tetkikleri yapıldı. Gerektiği durumlarda da diğer ilgili branşlara danışılarak bu hastaların tedavileri yapılmaktadır." diye konuştu.

Türkiye'de üniversite olarak ilk açılan polikliniklerden biri olduklarını kaydeden Doç. Dr. Havlucu şunları söyledi: "Bildiğim kadarıyla başka bir üniversite de var ama üniversite olarak Post-Covid Polikliniği işleten Celal Bayar Üniversitesi. Bunun yanında bir iki tane eğitim ve araştırma hastanesi daha var Ankara ve İstanbul'da ama bir elin parmağını geçecek sayıda değil toplamda. O yüzden de bu Türkiye'deki öncü Hastanelerden biri bu poliklinik. Aşı testlerinde de en son Celal Bayar Üniversitesinde yapılan aşıların etkinliğiyle ilgili çalışmada bizim üniversite de çıkmıştı. O yüzden Celal Bayar Üniversitesi Covid anlamında belli bir yerde söz sahibi. Yeri gelmişken vurgulamak gerekiyor. Aşıyla ilgili eğer ben zaten hafif geçireceğim değip aşı yaptırmamak doğru değil. Tamam, hafif geçirebilirsiniz ama hafif geçirenler dahi hastalığı geçirdikten 6-9 ay boyunca şikayetleri devam ediyor. O şikayetlere maruz kalmamak için aşılarınızı yaptırmanızı çok çok önemsiyoruz."