Güney Yüreğir Devlet Hastanesinin ihalesi 26 Kasım'da yapılacak - Son Dakika

AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, 100 yataklı Güney Yüreğir Devlet Hastanesinin ihalesinin 26 Kasım'da yapılacağını belirtti.

Ay, yazılı açıklamasında, hastanenin, depremden zarar görmesi nedeniyle yıkılan Adana Devlet Hastanesinin yerine yapılacağını kaydetti.

Yapım ihalesinin 26 Kasım'da gerçekleştirileceğini bildiren Ay, "Seyhan Mahallesi'ndeki 20 bin metrekare alanda yapımı planlanan hastane binasının oturum alanı 9 bin 155 metrekare, toplam kapalı alanı 25 bin 175 metrekare olacak. Hastane, bodrum, zemin ve artı 3 kat olarak planlandı. Hastanede 4 ameliyathane, 5'i yeni doğan 8'i de birinci basamak olmak üzere toplamda 13 yoğun bakım yatağı, 28 poliklinik, 2 röntgen, 2 ultrason ve bir bilgisayarlı tomografi ünitesi bulunacak." ifadesini kullandı.

Ay, hastanenin kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacağını kaydetti.