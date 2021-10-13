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Hastanede Kovid-19 tedavisi gören gençten yaşıtlarına "aşı olun" çağrısı - Son Dakika

Hastanede Kovid-19 tedavisi gören gençten yaşıtlarına "aşı olun" çağrısı

13.10.2021 11:02
Hastanede Kovid-19 tedavisi gören gençten yaşıtlarına

İzmir'de yeni tip koronavirüs teşhisi konulan ve hastanedeki tedavinin ardından sağlığına kavuşan 16 yaşındaki Süleyman Ata Kutal, aşı pişmanlığı yaşadığını belirterek gençlere aşılarını olma tavsiyesinde bulundu.

İzmir'de yeni tip koronavirüs teşhisi konulan ve hastanedeki tedavinin ardından sağlığına kavuşan 16 yaşındaki Süleyman Ata Kutal, aşı pişmanlığı yaşadığını belirterek gençlere aşılarını olma tavsiyesinde bulundu.

Buca ilçesinde yaşayan 11. sınıf öğrencisi Kutal'ın, yaşadığı ağrı ve ateş şikayetlerinin ardından 13 Eylül'de yaptırılan Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Bir süre evde istirahat eden Kutal, nefes darlığı şikayetinin artmasının ardından yakınları tarafından Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Dilek Yılmaz Çiftdoğan tarafından muayene edilen Kutal'ın aşı olmadığı belirlendi.

Kovid-19 Servisi'nde 10 gündür solunum ve destek tedavisi uygulanan Kutal, sağlığına kavuşmasının ardından taburcu edildi.

Süleyman Ata Kutal, AA muhabirine, Kovid-19'un çok zor bir hastalık olduğunu yaşayarak öğrendiğini söyledi.

Hastalık sürecinin çok zor geçtiğini anlatan Kutal, şunları kaydetti:

"Nefes almakta ve yürümekte güçlük çektim. Hep uyku durumundaydım. Bu hastalıktan dolayı hastanede yatacağımı hiç düşünmüyordum. Kovid-19 olsam bile kolay bir şeklide geçiririm diye düşünmüştüm. Ama öyle olmadı. Bu hastalığı gençlerin anlayacağı dilden anlatacak olursam, bilgisayara virüs girdiği zaman bilgisayardaki bilgileri yavaş yavaş ele geçirir. O şekilde önce kemik ağrısı, akciğerler ve sonra koku alamıyorsunuz. Böylelikle virüs vücudunuzu ele geçirmiş oluyor."

Kutal, hastanede tedavi görürken sağlık çalışanlarının verdiği mücadeleye yaşayarak şahitlik ettiğini aktardı.

Kovid-19 salgınıyla mücadelede aşılanmanın çok önemli olduğunu anlatan Kutal, "Özel nedenlerden dolayı aşı olmayı erteledim. O günlerde olacaktım. Halsizlik şikayetim başlayınca yaptırdığım testle Kovid-19 olduğumu öğrendim. Bana bir şey olmaz diyerek ilerliyordum. Ama gerçekten bir şey oluyormuş. Ailelerimizi ve yakınlarımızı korumak adına mutlaka herkesin aşı olması gerekiyor. Süremin dolmasının ardından aşı olacağım." dedi.

"12 yaş ve üzeri her bireyin aşı olmasını öneriyorum"

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Dilek Yılmaz Çiftdoğan ise Kovid-19'un salgının ilk dönemlerine göre çocuklarda daha çok görülmeye başlandığını söyledi.

Çocukların Kovid-19 sürecini yetişkinlere göre daha rahat geçirdiğini anlatan Çiftdoğan, şunları kaydetti:

"Toplumsal bağışıklama için aşılanma çok önemli. Aşılara kolay ulaşan ülkelerde erişkin aşılanma tamamlandı. Artık okul çağı ve çocuk aşılanmaları başladı. Hala birçok ülkede aşı temininde sorunlar çektiğini biliyoruz. Ülkemizde de 5 Eylül 2021 tarihinden itibaren Sağlık Bakanlığı 12 yaş ve üzerindeki tüm bireylere aşı hakkı tanıdı. Klinik deneyimlerimize dayanarak söyleyebilirim ki aşısını olmuş bireyler bu hastalığı geçirse bile ya hiçbir bulgu olmadan ya da çok hafif klinik bulgularla geçiriyorlar. Yatış oranlarımız düşük oluyor. Anne ve babalara 12 yaş ve üzeri çocuklarının aşılarını ihmal etmemelerini öneriyorum."

Hastanede Kovid-19 tedavisi gören gençten yaşıtlarına aşı olun çağrısı
Hastanede Kovid-19 tedavisi gören gençten yaşıtlarına aşı olun çağrısı
Hastanede Kovid-19 tedavisi gören gençten yaşıtlarına aşı olun çağrısı
Hastanede Kovid-19 tedavisi gören gençten yaşıtlarına aşı olun çağrısı

COVIRAN Bereket, Tıp Fakültesi, Çelebi, İzmir, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Hastanede Kovid-19 tedavisi gören gençten yaşıtlarına 'aşı olun' çağrısı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hastanede Kovid-19 tedavisi gören gençten yaşıtlarına "aşı olun" çağrısı - Son Dakika
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