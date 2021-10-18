Son dakika haber... 67 yaşındaki hasta, 'omuza doku transferi' ile sağlığına kavuştu - Son Dakika

67 yaşındaki hasta, 'omuza doku transferi' ile sağlığına kavuştu

ANTALYA - Omuzunda ağrı şikayeti ile Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran 67 yaşındaki Selahittin Doğrucu, Alanya'da ilk kez uygulanan 'omuza doku transferi' ameliyatı ile sağlığına kavuştu. Operasyonu gerçekleştirilen ve hastanede yeni göreve başlayan Ortopedi Uzmanı Op. Dr. Ahmet Aksoy yeni sağlık hizmetlerini ilçeye sunmaya devam edeceklerini aktardı.

Uzun süredir sağ omzunda şiddetli ağrı ve hareket kısıtlılığı olan 67 yaşındaki Selahittin Doğrucu tavsiye üzerine Ortopedi Uzmanı Op. Dr. Ahmet Aksoy'a başvuruda bulundu. Yapılan görüntüleme ve fiziki muayene sonrasında tam kas yırtığı olduğu saptanan Doğrucu'ya operasyon önerildi. Selahittin Doğrucu, hastanede ilk kez gerçekleştirilen ve bacak bölgesinden omuz bölgesine alınan kas nakli ameliyatı ile eski sağlığına kavuştu. Ameliyat sonrası bir gün yatırılarak kontrol edilen hasta salah ile taburcu edildi.

" Antalya'da ilk"

Omuz ameliyatı hakkında bilgi veren Op. Dr. Ahmet Aksoy, "Omuz eklemi vücudun hareket açıklığının en yüksek olduğu eklemdir. Burada kemik ve eklem yapının yanı sıra omuz bölgesine kasların eklem fonksiyonuna veya hareket açıklığına çok büyük bir önemi vardır. Bazı hastalarımız bugünkü hastamızda olduğu gibi kas yırtığı ile bize muayene gelmektedir. Omuz yırtıkları, basit bir yırtıktan komplike bir yırtığa kadar geniş spektrumlarla karşımıza çıkmaktadır. Hafif yırtıkların tedavileri basit dikiş teknikleri ile sağlanabilmekte iken komplike yani masif yırtık diye tanımladığımız dikilemez yırtıklar da Selahittin beye uyguladığımız gibi bacak bölgesinden alınan kası omuz bölgesine nakil ederek tedavi ediyoruz. Bu tedaviler ilk kez Japonya'da tanımlanmışken ülkemizde de sayılı klinikte artık yapılmaktadır. Antalya bölgesinde bu tekniği ilk kez uygulayan hekimlerden biride benim. Süperior kapsüler rekonfüksonel dediğimiz bacak bölgesinden alınan kasın omuz bölgesine transferini yani kas naklini artık hastanemizde de başarılı bir şekilde uygulamaktayız. Genellikle muayenede hastanın gece uykudan uyandıran ağrısının olması bize yol gösterici oluyor. Hastamızın tanısı koyarken Emar -MR görüntüleme tetkikine başvuruyoruz. Yırtığın boyutuna göre tedavi planlamasını yapıyoruz. Hastalarımızı operasyon sonrası bir gün hastanemizde misafir etmekteyiz. Ameliyat kadar ameliyat sonrası fizik tedavi ve rehabilitasyon programı da çok büyük bir önem taşımaktadır. Genellikle uyumlu hastalarımızda bu ameliyat yöntemini tercihe diyoruz. Hastalarımız 1 aylık fizik tedavi uygulaması sonrası eski yaşam fonksiyonlarına dönüş sağlıyorlar. Bu tür hastalarımızı kliniğimize bekliyoruz " diye konuştu.