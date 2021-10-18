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Türk Yoğun Bakım Derneği'nden korkutan açıklama: "Yoğun bakımlar yoğun, yenileri açılıyor" - Son Dakika

Türk Yoğun Bakım Derneği'nden korkutan açıklama: "Yoğun bakımlar yoğun, yenileri açılıyor"

18.10.2021 16:27

Türk Yoğun Bakım Derneği'nden korkutan açıklama: "Yoğun bakımlar yoğun, yenileri açılıyor" Yoğun bakımlar alarm veriyor, yenileri açılmaya başlandı Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. Demirkıran: "Yoğun bakımlar yoğun, yenileri açılmaya çalışılıyor" Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr.

Türk Yoğun Bakım Derneği'nden korkutan açıklama: "Yoğun bakımlar yoğun, yenileri açılıyor"

Yoğun bakımlar alarm veriyor, yenileri açılmaya başlandı

Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. Demirkıran: "Yoğun bakımlar yoğun, yenileri açılmaya çalışılıyor"

İSTANBUL - Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. Oktay Demirkıran, yoğun bakımlardaki doluluk oranına ilişkin konuştu.

Demirkıran, "Pandemi hala hız kesmedi sadece biz öyle olduğunu sanıyoruz, şu anda dünyada vaka sayısı en çok olan 3 ülkeden biri olarak görünüyoruz. Bu bir tehlike ona göre hareket etmemiz gerekecektir. Yoğun bakımlar yoğun, dolmaya devam ediyor. Birçok yeni yoğun bakım açılmak zorunda kalıyor ne yazık ki. Bazı yerlerde 100'de yüze yakın, şunu anlamalısınız yeni yoğun bakım açılıyor diyorsam demek ki yoğun bakım yüzde yüz dolmuş, yeni bir yer ek olarak açılmaya çalışılıyor" dedi.

Covid-19 ile mücadelede vaka sayıları yüksekliğini korurken, uzmanlar sıklıkla salgına karşı vatandaşları aşı olmaya davet ediyor. Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlusu Prof. Dr. Oktay Demirkıran da salgına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Demirkıran, yoğun bakımlarda yaşanan doluluğa dikkat çekerek yeni yoğun bakım noktalarının açılmaya başlandığını belirtti.

"Yoğun bakım yüzde yüz dolmuş demek ki yeni bir yer ek olarak açılmaya çalışılıyor"

Salgında son duruma ilişkin konuşan Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlusu Prof. Dr. Oktay Demirkıran, "Pandemi hala hız kesmedi sadece biz öyle olduğunu sanıyoruz biz derken; halkın bakışı açısından söylüyorum ama biz hekimler maalesef bu tehlikenin ve ciddiyetin farkında olarak çalışmaya devam ediyoruz. Ölümler devam ediyor, vaka sayıları da yüksek olarak devam ediyor. Şu anda dünyada vaka sayısı en çok olan 3 ülkeden biri olarak görünüyoruz. Bu tabi bir tehlike bunun neden olduğunu düşünmemiz ve ona göre hareket etmemiz gerekecektir. Türk Yoğun Bakım Derneği'ne bütün Türkiye'deki yoğun bakımlardan veriler gelmeye devam ediyor. Yoğun bakımlar yoğun dolmaya devam ediyor. Birçok yeni yoğun bakım açılmak zorunda kalıyor, değişik şekillerde ve yeni yeni hastalar oldukça yoğun bakım gereksinimi arttıkça yeni oluşturulan yoğun bakımlar var ne yazık ki. Bazı yerlerde 100'de yüze yakın, şunu anlamalısınız yeni yoğun bakım açılıyor diyorsam demek ki yoğun bakım yüzde yüz dolmuş yeni bir yer ek olarak açılmaya çalışılıyor" dedi.

"Kısıtlama ve kapanma bir çözüm değil"

Maske, mesafe, hijyen gibi önlemlerde ihmaller yaşandığına dikkat çeken Prof. Dr. Demirkıran, "Maskeler çok yerde, bazı şehirlerde neredeyse hiç yok, bazı şehirlerde de kullanımda bir gevşeme var. Restoranlar, kafeler açıldıktan sonra kurallar biraz çiğnenmeye başlandı gibi görünüyor. Hiçbir şekilde kapansın demiyorum ama tedbir devam etmeli. Tedbirsizliği önlememiz gerekiyor. Kısıtlama yapılmak zorunda kaldı ve biz evlerde kaldık, çalışamadık, sosyal hayattan her şeyden izole olduk diye düşünüp bu kuralların tekrar konmaması için daha duyarlı davranması gerekir insanların ancak böyle değil. Kısıtlama ve kapanma bir çözüm değil, önemli olan tedbir. Okullar asla kapanmamalı, geleceğimizi karanlığa atamayız. O yüzden eğitimin devam etmesi için lütfen maske duyarlılığını, aşılanmayı önemsememiz lazım. Aşı karşıtlığını anlamak zor, bunun uygulanmamasını hastalığa yakalanmayı istemek gibi görüyorum. Bu hastalığa maalesef ki aşı olmadığı için yakalanan, yoğun bakımda tedavi etmek zorunda kaldığımız ve hayatını kaybeden hastalarımız oluyor. Onlar için de bu anlamda gerçekten çok üzülüyorum, İlaç şu an çıktı görünüyor ancak epey yüksek bir para, geri ödemesi yok hiçbir sağlık sisteminde umarım etkili olacaktır" diye konuştu.

"Kış aylarında artış olacaktır"

Kış aylarında yaşanabilecek vaka artışlarına ilişkin konuşan Prof. Dr. Demirkıran, "Kış aylarında artış olacaktır çünkü dışarılardan içerilere girmeye başlayacağız. Açık kafelerden kapalı ortamlara, ev içinde daha çok olunması gibi durumlar dolayısıyla bulaşıcılık ihtimali de maalesef artacaktır. Gribal enfeksiyonlar geliştiği zaman biraz zorlayabilecektir bizi o yüzden Sağlık Bakanlığı da şu anda grip aşısını ödemeye aldı ve onayladı" şeklinde konuştu.

(HK-ZA-BA-Y)

Türk Yoğun Bakım Derneği'nden korkutan açıklama: Yoğun bakımlar yoğun, yenileri açılıyor
Türk Yoğun Bakım Derneği'nden korkutan açıklama: Yoğun bakımlar yoğun, yenileri açılıyor
Türk Yoğun Bakım Derneği'nden korkutan açıklama: Yoğun bakımlar yoğun, yenileri açılıyor
Türk Yoğun Bakım Derneği'nden korkutan açıklama: Yoğun bakımlar yoğun, yenileri açılıyor

Yoğun Bakım Derneği, COVIRAN Bereket, Yoğun Bakım, Türk, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Türk Yoğun Bakım Derneği'nden korkutan açıklama: 'Yoğun bakımlar yoğun, yenileri açılıyor' - Son Dakika


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