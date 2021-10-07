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Uzmanlar, huzursuz bacaklar sendromu tanısı konusunda uyarıyor - Son Dakika

Uzmanlar, huzursuz bacaklar sendromu tanısı konusunda uyarıyor

07.10.2021 12:39

Uzmanlar, huzursuz bacaklar sendromu tanısı konusunda uyarıyor "Hastanın ifadesi kimi zaman yetersiz kalabildiği için başka hastalıklarla da çok sık karıştırılabiliyor" "Demir tedavisinin, hastalığın tedavisinde yeri çok mühim" Uzmanlar hem genetik hem de farklı hastalıkların neden olduğu...

Uzmanlar, huzursuz bacaklar sendromu tanısı konusunda uyarıyor

"Hastanın ifadesi kimi zaman yetersiz kalabildiği için başka hastalıklarla da çok sık karıştırılabiliyor"

"Demir tedavisinin, hastalığın tedavisinde yeri çok mühim"

İSTANBUL - Uzmanlar hem genetik hem de farklı hastalıkların neden olduğu huzursuz bacaklar sendromunun tanısının klinik görüşme ile koyulduğunu bu nedenle hastanın ifadelerinde eksiklik olduğu takdirde yanlış tanılar konulabildiğini belirtiyor. "Demir tedavisinin, hastalığın tedavisinde yeri çok mühim. Çünkü hastalık sebebini bilmediğimiz bir şekilde gece dopamin yetersizliği sonucu ortaya çıkıyor. Dopaminin yapımında da demirin önemi çok büyük" diyen Nöroloji Uzmanı Gökçen Akar Öztürk aynı zamanda, hastalığın tanısını koyma hakkında "Huzursuz bacak sendromu tanısı klinik bir tanı olduğu için, yani hastanın kendi ifadesiyle koyduğumuz bir tanı olduğundan, hastanın ifadesi de kimi zaman yetersiz kalabildiği için başka hastalıklarla da çok sık karıştırılabiliyor. Bunun için yanlışlıkla ameliyat olan bile var" ifadelerinde bulundu.

Bacaklarda huzursuzluk hissi, çekilme, ürperme benzeri rahatsızlık verici bulguların eşlik ettiği, engellenemeyen ve bazen de güçlü şekilde bacakları oynatma dürtüsü ile tarif edilmesi zor bir ağrı şekline sahip olan, kronik olan ve hiçbir zaman tam olarak düzelmeyen ancak tedavisi ile güzel sonuçlar alınarak hastalığın baskılanabildiği huzursuz bacaklar sendromu hakkında, Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Uzmanı Gökçen Akar Öztürk bilgiler verdi.

"Uzman bir hekim klinik görüşmeyle hastalığın teşhisini rahatlıkla koyabilir"

Hastalık hakkında ve teşhisi ile ilgili bilgiler veren Nöroloji Uzmanı Gökçen Akar Öztürk, "Huzursuz bacaklar sendromu bir uyku hastalığıdır. Bunun tanısını koymak için herhangi bir elektrofüzyolojik teste, bir uyku testine gerek yoktur. Uyku hastalıkları konusunda uzman bir hekim, hastalığın tanısını hasta ile görüşerek, klinik görüşmeyle rahatlıkla koyabilir. Huzursuz bacaklar sendromunda ne oluyor? Hasta akşam saatlerinde istirahate çekildiğinde, uykusu geldiğinde bacaklarında kendinin de tam anlamlandıramadığı huzursuzluk hissi, hoş olmayan bir his hissediyor. Bunu, elektriklenme, çekinme, karıncalanma gibi bir his ile tarif ediyor. Hasta bu hoş olmayan hissi giderebilmek için ayaklarını hareket ettirme veya ayağa kalkıp dolaşma ihtiyacı hissediyor. Bazen bunu masaj yaparak, bacaklarını ovalayarak veya duruma göre sıcak veya soğuk uygulamalarla şikayetlerini geçirmeye çalışıyor" dedi.

"Demir tedavisi hastalığın tedavisinde yeri çok mühim"

Hastalığın ne sebeple ortaya çıktığına dair bilgiler veren Nöroloji Uzmanı Gökçen Akar Öztürk, "Hastalığın iki formu var, birinci ve ikinci form diyoruz. Birinci form zemininde herhangi bir hastalık olmadan gelişen huzursuz bacak sendromu. Bunun de yüzde ellisi genetik. Bu da genç yaşta başlıyor. Geç başlayan form ise 45 yaştan sonra, genetik özellik taşımayan form. Bir de ikinci form var, bu da zemininde herhangi bir hastalık söz konusu olduğunda gelişen huzursuz bacak sendromu. Hastalığa tanı koymak için herhangi bir tetkike gerek yok fakat hastalığın tanısını koyduktan sonra mutlaka kan tetkiki yapmamız gerekiyor ve demir depo düzeylerini kontrol etmemiz gerekiyor. Demir tedavisinin, hastalığın tedavisinde yeri çok mühim. Çünkü hastalık sebebini bilmediğimiz bir şekilde gece dopamin yetersizliği sonucu ortaya çıkıyor. Dopaminin yapımında da demirin önemi çok büyük. Demir tedavisi işte tam da bu noktada önem kazanıyor. Tabii sadece demir tedavisiyle birlikte hastalığı yüzde yüz iyileştiremiyoruz" şeklinde konuştu.

"Başka hastalıklarla da çok sık karıştırılabiliyor. Bunun için yanlışlıkla ameliyat olan bile var"

Nöroloji Uzmanı Gökçen Akar Öztürk, "Huzursuz bacak sendromu tanısı klinik bir tanı olduğu için, yani hastanın kendi ifadesiyle koyduğumuz bir tanı olduğundan, hastanın ifadesi de kimi zaman yetersiz kalabildiği için başka hastalıklarla da çok sık karıştırılabiliyor. Bunun için yanlışlıkla ameliyat olan bile var. Çeşitli romatizmal hastalıklar damar hastalıkları bel fıtığı ile bile karıştırılabiliyor. Çocuklarda tüm dünya genelinde yüzde 2 civarında görülüyor" dedi.

"Hastalık kronik. Hiçbir zaman tamamen ortadan kalkmıyor"

Hastalığın tedavisi ve çözümü hakkında konuşan Nöroloji Uzmanı Gökçen Akar Öztürk, "Hastalık kronik. Hiçbir zaman tamamen ortadan kalkmıyor. Parkinson hastalığı ve epilepsi hastalığında kullanılan ilaçları kullanıyoruz ki bu ilaçların da huzursuz bacaklar sendromu tedavisinde kullanılabileceği kanıtlanmış. Bu tedaviler ile birlikte ve destek tedavileriyle birlikte hastalığın tedavisi son derece yüz güldürücü. Doğru tanı ve tedaviyle birlikte hastalar hiçbir sıkıntı yaşamadan hayatlarını devam edebilirler ancak hastanın ilerleyen dönemlerinde tedaviyle ilgili komplikasyonlar gelişebilir. veya ilaçlara tolerans gelişebilir. Dolayısıyla bu sendromun tanısı ve tedavisi için uyku hastalıkları konusunda uzman bir hekimin ve huzursuz bacaklar sendromuyla ilgilenen bir hekimin sıkı takibinde ve klinik izleminde olması gerekir" dedi.

Uzmanlar, huzursuz bacaklar sendromu tanısı konusunda uyarıyor
Uzmanlar, huzursuz bacaklar sendromu tanısı konusunda uyarıyor
Uzmanlar, huzursuz bacaklar sendromu tanısı konusunda uyarıyor
Uzmanlar, huzursuz bacaklar sendromu tanısı konusunda uyarıyor

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genetik, Gökçen, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Uzmanlar, huzursuz bacaklar sendromu tanısı konusunda uyarıyor - Son Dakika


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