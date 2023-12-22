Havaalanında şükür secdesi yapan Filistinli baba: Türkiye bize yardım elini uzattı

İSİRAİL'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ardından Ankara'ya getirilen kafile içerisinde yer alan ve havalimanında şükür secdesi yapan Filistinli Muhammed El Nemnem, "Allah'a hamdolsun. Türkiye bize yardım elini uzattı" dedi.

Hasta ve yaralı Filistinlilere yönelik Türkiye, Mısır ve İsrail'in koordinasyonunda yürütülen tahliye operasyonları kapsamında 75 hasta ve 74 refakatçi pazartesi günü Milli Savunma Bakanlığı'na ait A400M tipi askeri uçakla Ankara'ya getirildi. Oğluna refakat etmek için Türkiye'ye gelen Muhammed El Nemnem, uçağın iniş yaptığı 11'inci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'nda pistte yere secde yaparken kameralara yansıdı.

El Nemnem, Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavi gören oğlu Amir El Nemnem'in başucunda açıklama yaptı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüde baba El Nemnem, İsrail'in Filistin'e saldırıları sırasında evde olduklarını ve İsrail tarafından bulundukları yerin sahil kısmına bomba atıldığını söyledi. Bombardımanda 13 kişinin öldüğünü aktaran El Nemnem, "Benim çocuğum yaralandı. 18 gün yoğun bakımda kaldı. Sonra Gazze'de başka bir hastaneye gittik. İlk bomba atıldığında evimiz yıkıldı, toz duman oldu. Evimiz yıkıldıktan sonra ölülerimizi ve sağ kalanları çıkardık. Oğlum şehitlerin arasındaydı. Doktor bana dedi ki; 'Senin oğlun şehit olmuş.' Son dakika boğazına baktığımda oğlumun nefes aldığını söyledim" diye konuştu.

'SAVAŞ BİTERSE VATANA DÖNECEĞİZ'

Mısır'ın El Ariş Hastanesi'nde 3 gün kaldıklarını anlatan Muhammed El Nemnem, "Sonra bir haber geldi. 'Türkiye'ye gideceksiniz' denildi. Türkiye'de daha iyi tedavi olacağımızı söylediler. Türkiye'ye iner inmez hemen şükür secdesi yaptım. O secdede eşim, çocuklarım ve tüm ailem için Gazze için dua ettim. Bu hastanede çocuğum için çok ilgilendiler. 3-4 gündür çocuğuma çok iyi tedavi uyguluyorlar. İnşallah çocuğum yaralanmadan önceki gibi iyi olacaktır. Yardım için Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ederim. Her zaman Filistinlilere destek oluyor. Özellikle de Gazzelilere. Saygı ve sevgiyle çok teşekkür ediyorum. Hem siyasi hem de manevi olarak Türkiye'den destek bekliyoruz. Çünkü, Türkiye her zaman siyasi olarak çok güçlüdür. Cumhurbaşkanı'ndan, Sağlık Bakanı'ndan bir de Türk halkından desteklerini bekliyoruz. El-Ariş'ten itibaren geçişlerimizde hep yardımcı oldular, önemsediler. Çok iyi ilgilendiler. Allah'a ham olsun. Türkiye bize yardım elini uzattı. İnşallah, çocuğum iyi olduktan sonra, savaş biterse vatana döneceğiz" ifadelerini kullandı.

Muhammed El Nemnem, secde etmesinin sebeplerinden birisinin, oğlu ile birlikte Türkiye'ye ulaşması olduğunu vurgulayarak, "Şükür bir sorun çıkmadı. Secde sebebimin ikincisi, Allah eşimi, çocuklarımı, ailemi ve Gazze halkını koruyor. Elhamdilillah Türkiye'ye ulaştık. Hükümet bizimle ilgileniyor. Allah'a şükür ettim. Ülkemizden çıkıp başka bir ülkeye girmiş gibi hissetmiyoruz. Türkiye bizim ikinci ülkemiz. Yanımızda oldukları için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Türk halkına teşekkür ediyorum. Dilerim desteklerini devam ettirirler ve yanımızda olurlar. Hastalarımızla ilgileniyorlar. İnşallah iyileştikten sonra savaştan sonra ülkemize geri döneceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı'na, Sağlık Bakanı'na ve tüm Türk halkına teşekkür ederim. Umarım bizi desteklemeye devam ederler" dedi.

'GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİMİZİ SUNUYORUZ'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazzeli baba, hayatını kaybettiği sanılan evladıyla birlikte Türkiye'de. Gazze'de imkansız hale gelen sağlık hizmetlerini, Bilkent Şehir Hastanesi'nde kavuştukları şartları ve oğlunun durumunu anlatıyor. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve milletimize minnettarlığını, ülkemize gelmiş olmaktan duyduğu mutluluğu ifade ediyor. Oğluna ve kendisine geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandı.