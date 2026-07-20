Havuz ve Mayo, Vajinal Enfeksiyon Tehlikesi - Son Dakika
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Havuz ve Mayo, Vajinal Enfeksiyon Tehlikesi

Havuz ve Mayo, Vajinal Enfeksiyon Tehlikesi
20.07.2026 09:40
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Yaz aylarında havuz kullanımı vajinal enfeksiyon riskini artırıyor; ıslak mayo dikkat çekiyor.

HAVUZ sularını dezenfekte etmek amacıyla kullanılan klorun mikropları öldürücü etkisi olduğunu ifade eden Op. Dr. Billur Küpelioğlu, "Ancak klor, aynı şekilde vajina içindeki yararlı laktobasil dengesini de bozabilir. Bu hassas denge bozulduğunda, patojen mikroplar kolayca ürer. Özellikle sentetik kumaştan üretilen mayolar hava almayı olumsuz etkileyerek nemi içeri hapseder. Mayo ıslak kaldığında ise mantar gelişimi için adeta biçilmiş kaftan bir ortam oluşur" dedi.

Yaz aylarının gelmesiyle deniz ve havuz kullanımı artarken, kadın sağlığını tehdit eden vajinal enfeksiyon risklerinde de artış gözleniyor. Konuyla ilgili uyarılarda bulunan İstinye Üniversitesi Liv Hospital Bahçeşehir'den Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Billur Küpelioğlu, asıl problemin havuzun kendisinden ziyade, vajinanın doğal pH dengesinin bozulması ve üremek için potansiyelde bekleyen patojenlerin hızla çoğalması olduğunu belirtti. Op. Dr. Küpelioğlu, nemli ve sıcak ortamların özellikle mantar üremesi için son derece elverişli olduğuna dikkat çekti.

'ISLAK MAYO ENFEKSİYON TEHLİKESİNİ TETİKLİYOR'

Havuz sularını dezenfekte etmek amacıyla kullanılan klorun mikropları öldürücü etkisi olduğunu ifade eden Op. Dr. Billur Küpelioğlu, "Ancak klor, aynı şekilde vajina içindeki yararlı laktobasil dengesini de bozabilir. Bu hassas denge bozulduğunda, patojen mikroplar kolayca ürer. Özellikle sentetik kumaştan üretilen mayolar hava almayı olumsuz etkileyerek nemi içeri hapsediyor. Mayo ıslak kaldığında ise mantar gelişimi için adeta biçilmiş kaftan bir ortam oluşuyor. Yazın en sık gördüğümüz vajinal enfeksiyon türü mantar enfeksiyonudur. Artan sıcaklık, terleme ve uzun süre ıslak mayoyla beklemek bu durumu doğrudan tetikler" diye konuştu.

'MANTAR VE BAKTARİYEL VAJİNOZİS FARKINA DİKKAT'

Mantar enfeksiyonunda en sık karşılaşılan şikayetin şiddetli kaşıntı olduğunu söyleyen Op. Dr. Küpelioğlu, "Bunun yanı sıra yoğun, kesik kesik ve peynir kesiği kıvamında bir akıntı, vajina içinde yanma, ilişkide ağrı ve dış bölgede kızarıklık görülür. Neredeyse kaşıntı olmadan mantar enfeksiyonu olmaz diyebiliriz. Diğer sık görülen bir tür olan Bakteriyel Vajinozis ise mevsimlerden direkt bağımsızdır. Bu enfeksiyon, zaten vajina içinde mevcut olan bakterilerin dengesiz çoğalmasıyla oluşur ve özellikle koku ön plandadır. Günlük hayatta ya da cinsel ilişkiden hemen sonra 'balık kokusu' diye tabir edilen rahatsız edici bir koku ile kendini belli eder" ifadelerini kullandı.

'TÜM ENFEKSİYONLAR HAVUZ SUYUNDAN BULAŞMAZ'

Enfeksiyonların doğrudan havuz suyundan bulaştığını söylemenin yanlış olacağını belirten Küpelioğlu, "Tamamen imkansız olmamakla birlikte, iyi bakılmış, hijyeni düzgün sağlanmış ve doğru klorlanmış bir havuzdan mantar kapılacağını söylemek doğru değildir. Mantarın oluşmasındaki en büyük risk faktörleri, ıslak mayoyla uzun süre kalmak, sıcak ve nemli ortamdır. Bazı kadınlarda ise klorlu suyun doğrudan tahriş yapması ve buna paralel olarak vajinal floranın bozulması mantarı tetikleyebilir" dedi.

TEMİZ DENİZ, BAKIMLI HAVUZ TERCİH EDİLMELİ

Tercih imkanı olduğunda temiz bir denizin enfeksiyon açısından daha düşük risk taşıdığını belirten Op. Dr. Billur Küpelioğlu, bakımı düzenli yapılan ve klor seviyesi uygun olan havuzların da kabul edilebilir olduğunu; ancak aşırı kalabalık ve yetersiz bakımlı havuzlarda riskin katlanarak arttığını söyledi. Ayrıca dış genital bölge temizliğinde sabun ve bebek şampuanı gibi pH seviyesi genital bölgeye uygun olmayan solüsyonların kesinlikle kullanılmaması gerektiğinin altını çizerek, bu maddelerin doğal florayı bozarak mantara davetiye çıkardığını ifade etti.

'GEBELER İÇİN HAYATİ UYARILAR'

Yüzmenin hamile kadınlar için son derece faydalı ve güzel bir spor olduğunu belirten Op. Dr. Küpelioğlu, gebeler için şu uyarılarda bulundu:

"Mümkünse öncelikle temiz deniz tercih edilmelidir. Ancak klor seviyesi uygun, düzenli bakımı yapılan ve yüzdükten hemen sonra ıslak mayosunu değiştiren gebe kadınlar güvenle havuzda da yüzebilir. Burada dikkat edilmesi gereken en kritik husus; çok sıcak havuz, termal havuz ve jakuzi gibi yüksek sıcaklıktaki suların gebelikte kesinlikle önerilmediğidir. Özellikle gebeliğin ilk üç ayında çok daha dikkatli olmak gerekir. Bulanık, bakımı kötü görünen ve hijyeninden emin olunmayan hiçbir havuz kullanılmamalıdır."

'TEKRARLAYAN VAJİNAL ENFEKSİYONLARIN ARKASINDAKİ NEDENLER'

Op. Dr. Küpelioğlu, tedaviye rağmen sürekli tekrarlayan mantar enfeksiyonlarında altta yatan şu kronik ve çevresel faktörlerin incelenmesi gerektiğini işaret etti:

"Diyabet: Özellikle kan şekeri yüksek seyreden kişilerde enfeksiyon eğilimi artar.

Sık Antibiyotik Kullanımı: Yararlı bakterileri yok ederek florayı savunmasız bırakır.

Doğum Kontrol Yöntemleri: Bazı hormonal ve bariyer metotlar hassasiyeti artırabilir.

Bağışıklık Sistemi: Bağışıklığı etkileyen hastalıklar veya bu yönde kullanılan ilaçlar.

Giyim Alışkanlıkları: Dar, sentetik ve sürekli nemli kalan kıyafetlerin tercih edilmesi.

Dirençli Mantar Türleri: Vücuttaki mantar suşunun klasik ilaçlara karşı dirençli oluşu."

HAVUZ VE DENİZ SEZONUNDA ENFEKSİYONDAN KORUNMAK İÇİN KURALLAR

Op. Dr. Küpelioğlu, havuz ve deniz sezonunda enfeksiyondan korunmak için dikkat edilmesi gerekenleri şöyle sıraladı:

"Havuzun klor bakımının düzgün yapıldığından ve klor seviyesinin uygun olduğundan emin olun.

Yüzdükten hemen sonra ıslak mayonuzu mutlaka değiştirin, nemli kalmasına izin vermeyin.

Yüzme sonrasında temiz suyla duş alarak vücudunuzu klordan/tuzdan arındırın ve tamamen kuru kıyafetler giyin.

Genital bölge temizliğinde sabun, duş jeli veya bebek şampuanı gibi florayı bozan kimyasallardan uzak durun."

Kaynak: DHA

Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Havuz ve Mayo, Vajinal Enfeksiyon Tehlikesi - Son Dakika

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