HPV Aşısı 2025'te Ücretsiz Olacak - Son Dakika
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Sağlık

HPV Aşısı 2025'te Ücretsiz Olacak

HPV Aşısı 2025\'te Ücretsiz Olacak
06.08.2025 10:19
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Antalya Eczacı Odası Başkanı, HPV aşısının 2025'te ulusal takvime alınacağını duyurdu.

ANTALYA Eczacı Odası Başkanı Mustafa Çelebi, İnsan Papilloma Virüsü'ne (HPV) karşı geliştirilen aşının, 2025 yılı sonunda ulusal aşı takvimine alınarak ücretsiz uygulanacağını belirterek, "Erkek-kadın fark etmeksizin herkesin HPV'den korunabilmesi için aşı imkanına kavuşması, halk sağlığı açısından tarihi bir adımdır" dedi.

Antalya Eczacı Odası Başkanı Mustafa Çelebi, HPV'nin başta rahim ağzı kanseri olmak üzere kadınlarda birçok kanser türüne, erkeklerde ise genital siğillere neden olabildiğini söyledi. Mustafa Çelebi, "Bu virüs cinsel yolla bulaşan ama önlenebilir bir hastalığa sebep oluyor. Aşılama ile bu risklerin önüne geçmek mümkün" dedi. HPV aşısının daha önce beşli türde uygulandığını, şu an dokuzlu formunun bulunduğunu ifade eden Çelebi, "Yeni formülasyonla daha fazla HPV tipine karşı bağışıklık kazanılabiliyor. Bu yüzden aşının ulusal aşı takvimine dahil edilmesi çok kıymetli bir gelişme" diye konuştu.

'TÜM TOPLUMU İLGİLENDİRİYOR'

Aşının uygulama sürecine dair bilgi veren Çelebi, "9-13 yaş arası çocuklara 2 doz, 13 yaş üstüne 3 doz olarak uygulanıyor. Erkeklerde de 40 yaşa kadar uygulanabiliyor. Ama bu aşı hayat boyu koruma sağladığı için bir an önce yapılması öneriliyor" dedi. HPV aşısının toplumda genellikle yalnızca kadınlara yönelik şeklinde algılandığını vurgulayan Çelebi, "Aslında erkeklerde de yayılımı engellemek ve genital siğilleri önlemek açısından aşının uygulanması şart. Toplumda bu konuda ciddi bilinç eksikliği var. Bu aşı sadece kadınları değil, tüm toplumu ilgilendiriyor" diye konuştu.

'HPV AŞISI SOSYAL BİR HAKTIR'

Koruyucu sağlık hizmetlerinin lüks değil, temel bir hak olduğunu vurgulayan Mustafa Çelebi, "Burada yalnızca kadınlara özel bir koruyucu sağlık hizmetinden söz etmiyoruz. Erkek-kadın fark etmeksizin herkesin HPV'den korunabilmesi için aşı imkanına kavuşması, halk sağlığı açısından tarihi bir adımdır. Devlet bu aşıyı ücretsiz sunma sözünü verdi. Şimdi herkes bu sosyal hakkı kullanmalı. Bu hayat kurtarıcı aşıdan herkes yararlanmalı" dedi.

'TOPLUM BASKISI ENGEL OLMASIN'

Aşının cinsel yolla bulaşan bir hastalığı önlemesi nedeniyle ailelerin ve gençlerin bu konuda konuşmaktan çekindiğini belirten Çelebi, "Bu utanılacak bir konu değil. Bu virüsle mücadele etmek için elimizde bir fırsat var. Bu fırsatı değerlendirmek çocuklarımızı, geleceğimizi korumaktır" dedi. Ailelerin çocuklarına aşı yaptırma konusunda çekimser olmasının nedenlerinden birinin toplum baskısı olduğunu ifade eden Çelebi, "Burada önemli olan sağlık. Sigara gibi bu da bilimsel olarak kanıtlanmış bir risk. Üstelik HPV'ye karşı elimizde önleyici bir yöntem varken bunu göz ardı etmek yanlış olur" diye konuştu.

ÜCRETSİZ AŞI SÜRECİ

Aşının ulusal aşı takvimine alınmasıyla birlikte ücretsiz hale geleceğini belirten Çelebi, daha önce ücretli aşı olanların paralarını SGK'dan otomatik alamayacaklarını, idare mahkemesi yoluyla hak arayabileceklerini söyledi. Çelebi, "Emsal davalarda kazanımlar oldu. Bu yolu izleyerek geçmiş ödemelerin iadesi için başvuru yapılabilir" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Sağlık HPV Aşısı 2025'te Ücretsiz Olacak - Son Dakika

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