Sağlık

HPV Aşısı ile Rahim Ağzı Kanseri Önlenebilir

HPV Aşısı ile Rahim Ağzı Kanseri Önlenebilir
16.08.2025 12:59
Prof. Dr. Ünal, 9-14 yaş aralığında HPV aşısının rahim ağzı kanseri riskini büyük ölçüde azalttığını belirtti.

RAHİM ağzı kanserinin çocukluk çağında yapılacak HPV aşısı ile büyük oranda önlenebileceğini söyleyen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü'nden Prof. Dr. Emel Cabi Ünal, "En ideal aşılama yaşı 9–14 arasıdır. Bu yaş aralığında yalnızca iki dozla bağışıklık sağlanabiliyor ve rahim ağzı kanseri riski çok büyük oranda azaltılabiliyor" dedi.

Rahim ağzı kanserinin, smear/Pap-smear testi ile erken teşhis edilebilen ve etkin bir şekilde tedavi edilebilen önlenebilir bir hastalık olduğunu vurgulayan Güven Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü'nden Prof. Dr. Emel Cabi Ünal, "Buna rağmen dünyada her 2 dakikada bir kadın bu hastalık nedeniyle hayatını kaybediyor. 45 yaş altı kadınlarda en sık görülen ikinci kanser türü olmasının yanı sıra, meme ve akciğer kanserinden sonra kanserden ölümlerde üçüncü sırada yer alıyor" diye konuştu.

HPV'nin (İnsan Papilloma Virüsü) rahim ağzı kanseri başta olmak üzere anüs, penis, ağız ve boğaz kanserleri ile genital siğillere neden olabildiğini belirten Prof. Dr. Ünal, şu bilgileri verdi:

"Kadınların yüzde 80'i yaşamlarının bir döneminde en az bir HPV türü ile karşılaşıyor. Çoğu zaman belirti vermeden ilerleyen bu virüsün bazı türleri kansere yol açabiliyor. HPV 16 ve HPV 18, rahim ağzı kanserine neden olan yüksek riskli türlerdir. HPV 6 ve HPV 11 ise genital siğillerin en yaygın sebepleridir. HPV'nin en sık bulaşma yolu cinsel temastır; ancak doğrudan cilt temasıyla, nadiren ortak eşya kullanımıyla ya da doğum sırasında anneden bebeğe de bulaşabilir."

ÇOCUKLUK ÇAĞINDA AŞILAMA ÖNEM TAŞIYOR

HPV'den korunmanın en etkili yolunun aşı olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Ünal, "HPV aşısı hem kız hem erkek çocuklara uygulanabilir. Kız çocuklarında rahim ağzı kanseri riskini çok büyük oranda azaltırken, erkek çocuklarda da genital siğiller ve HPV'ye bağlı bazı kanser türlerine karşı koruma sağlar. En ideal aşılama yaşı 9–14 arasıdır ve bu dönemde iki doz yeterlidir. 15 yaşından sonra başlanırsa üç doz olarak uygulanır. Çocukluk çağında bağışıklık sistemi aşıya daha güçlü yanıt verir" diye konuştu.

ÖNLENEBİLİR BİR HASTALIK

HPV aşısının güvenilirliği ve etkinliğinin bilimsel olarak kanıtlandığını belirten Prof. Dr. Ünal, yan etkilerin genellikle hafif ve kısa süreli olduğuna dikkat çekerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kol ağrısı, hafif ateş ya da yorgunluk gibi geçici yan etkiler görülebilir. Ancak bu küçük rahatsızlıklar, ileride karşılaşılabilecek ölümcül bir hastalığın önüne geçmenin yanında hiçbir anlam ifade etmez. HPV aşısı, çocuklarımıza sağlıklı bir gelecek hediye etmenin en güçlü yollarından biridir. Bu hastalık önlenebilir ve biz elimizdeki fırsatı kullanmazsak her 2 dakikada bir kadını kaybetmeye devam edeceğiz."

Kaynak: DHA

Çocukluk, Eğitim, Sağlık, Aşı, HPV, Son Dakika

12:49
Alaska’daki Putin-Trump zirvesi sonrası Avrupalı liderlerden ortak açıklama
Alaska'daki Putin-Trump zirvesi sonrası Avrupalı liderlerden ortak açıklama
11:32
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Şap büyük oranda baskılandı, 8 ilde hayvan pazarları açılacak
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Şap büyük oranda baskılandı, 8 ilde hayvan pazarları açılacak
