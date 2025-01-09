HPV Enfeksiyonu Serviks Kanserinin Sebebi

Sağlık

Uzmanlar açıkladı: "Serviks kanserinin en önemli nedeni, HPV virüsü enfeksiyonu"

İSTANBUL - Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Filiz Bilir, Serviks Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında önemli açıklamalarda bulundu. Filiz, "Serviks kanserinin en önemli nedeni, HPV virüsü enfeksiyonu" dedi.

1-31 Ocak, Serviks(Rahim ağzı) Kanseri Farkındalık Ayı olarak belirlenmiş olup dünyanın birçok ülkesinde hastalığa dikkat çekmek üzere farkındalık etkinlikleri düzenleniyor. Ülkemizde de farkındalık etkinlikleri ve tarama programları tanıtılarak bu konuda bilinçlendirme çalışmaları yapılıyor. Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Filiz Bilir, Serviks Kanseri hakkında bilinmesi gerekenleri anlattı.

Serviks kanserinin dünya çapında yaklaşık 600 binden fazla görünen bir kanser türünün olduğunu söyleyen Doç. Dr. Filiz Bilir, "Türkiye için konuşacak olursak, bu 600 binin 2 bin beş yüzü civarında. Yılda da bin 200 civarında ölümle karşılaşıyoruz. Rahim ağzı kanserinin şöyle bir özelliği var; hem üreme çağındaki yani genç kadınlarda görüyoruz, hem korunabilecek bir kanser türü, koruma yöntemleri var, aşı gibi hem de taranabilir bir kanser. Kadın sağlığı da bir ülkenin gelişmişlik düzeyini gösterdiği için Serviks Kanseri önemli kanserlerimizden. Türkiye'deki taramalar 30 yaş sonrasında başlıyor, HPV testi ve smear testi yapılıyor. Normalde önerilen 21 yaş veya cinsel ilişkiden bir yıl sonrasında smear ile tarama şeklinde. HPV'de tarama kapsamında baktığımızda 30 yaşından sonra bakıyoruz. Serviks kanserinde en önemli nedeni HPV virüsü enfeksiyonu. O yüzden HPV ile tarama, smear testine göre daha değerli bizim için" ifadelerini kullandı.

"Cinsel ilişki ile bulaşıyor"

Hastalığın genellikle cinsel ilişki ile bulaştığının altını çizen Bilir, "Diğer bulaşma yolları çok nadir yani cinsel aktif kadınların yaşamları boyunca HPV'ye maruz kalma oranı %80 erkeklerin de %90. Çok ciddi oranda enfeksiyona maruz kalıyoruz aslında. Hepimiz özellikle kadınlar için söylüyorum, genç bireylerde 1-2 yıl içerisinde vücut onu elimine ediyor. Kalıcı HPV enfeksiyonlarında kansere yol açan süreçler başlıyor, kanser öncesi lezyonlarla başlıyor. Düşük derece lezyondan yüksek derece lezyon sonrasında da kansere doğru ilerliyor. Aslında bu süreç bizim için avantaj kanser olmadan kanser öncüsü lezyonları yakalayabiliyoruz Kolposkopi dediğimiz bir yöntemle öncesinde HPV pozitifliği veya smear testinde anormallik çıktığında kolposkopla bakıyoruz hastalara." dedi

"Aşılar, enfeksiyonun önlenmesinde çok değerli"

Doç. Dr. Filiz Bilir, enfeksiyonu önlemekte aşının çok değerli olduğunu belirterek, "Çoğu Avrupa ülkelerinde aşı takvimine girmiş HPV aşısı. Ülkemizde de 4'lü ve 9'lu aşımız var, 2'li aşı da var ama en son gelen 9'lu aşı daha değerli. Genelde 15 yaşın altında iki doz şeklinde altı ay arayla yapılıyor, 15 yaş üzerinde de 45 yaşa kadar koruyuculuğu güzel aşının, yüzde 90'lar üzerinde. 45 yaşından sonra koruyuculuk azalıyor ama yine değerli. Amacımız, Serviks kanserini kanser olmadan yakalamak. Kanserlerde evreler çok önemli, erken evrelerde hastalar rahim ağzının alınmasıyla kurtulabiliyor. Ama ileri evrelerde kemoterapi radyoterapi işin içine giriyor. Kanserin biyolojik yapısı çok önemli burada, kimi hasta çok iyi yanıt alırken kimisi de kötü gidebiliyor" sözlerini kullandı.

"Kendi içimizde denetim mekanizması kurduk"

Zeynep Kamil Hastanesi'nin bu konudaki çalışmalarını anlatan Bilir, "Zeynep Kamil Hastanesi taramalarının yapıldığı önemli hastanelerden biri. En çok kolposkopi yaptığımız hastane diyebiliriz. Jinekolojik Onkoloji için kendi içimizde denetim mekanizmaları kurduk, mesela patolojiden anormal bir lezyon tespitinde hemen bize haber geliyor. Biz hastaları arıyoruz özellikle kolposkopi birimi için söylüyorum. Hastaların takip, tedavi ve o günkü kolposkopi işlemleri için belli bir düzenimiz var. O açıdan Zeynep Kamil Hastanesi Serviks Kanseri hastaları için avantajlı" diye belirtti.