İHH İnsani Yardım Vakfı Kadın Birimi 2024 Faaliyetlerini Duyurdu - Son Dakika
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Sağlık

İHH İnsani Yardım Vakfı Kadın Birimi 2024 Faaliyetlerini Duyurdu

İHH İnsani Yardım Vakfı Kadın Birimi 2024 Faaliyetlerini Duyurdu

İHH İnsani Yardım Vakfı Kadın Birimi, 2024 yılında gerçekleştirdiği 4 bin 161 eğitim ve 4 bin 357 atölye ile on binlerce kişiye ulaştığını açıkladı. Koordinatör Nazmiye Göltaşı, kadınların toplumsal rollerini artırma hedefiyle çeşitli projeler geliştirdiklerini belirtti.

09.02.2025 09:58  Güncelleme: 10:00
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İHH İnsani Yardım Vakfı Kadın Birimi 2024 yılında birçok alanda faaliyet gerçekleştirerek on binlerce kişiye ulaştığını duyurdu.

İHH İnsani Yardım Vakfı Kadın Birimi 76 ilde 25 bin 124 kadın gönüllü ile birçok alanda binlerce faaliyet gerçekleştirdiğini belirtti. Vakıf tarafından yapılan yazılı açıklamada faaliyetler şu şekilde belirtildi:

"4 bin 161 eğitim çalışması, 4 bin 357 atölye çalışması, 722 hayır çarşısı, 595 hayır sofrası ve 230 biletli organizasyon. Yapılan bu çalışmalar ile on binlerce kişiye yardımda bulundular. Bunların yanı sıra İHH Kadın Birimi yıl içerisinde bin 277 kurumsal ziyaret gerçekleştirdi. "

'AİLELERİNİN YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRMAYI HEDEFLİYORUZ'

İHH Kadın Birimi Koordinatörü Nazmiye Göltaşı, "İHH Kadın Birimi olarak önceliğimiz, kadınların bireysel, ailevi ve toplumsal rollerini geliştirmektir. Eğitim, bilinçlendirme ve farkındalık çalışmalarıyla kadınların toplumsal hayatın etkin bir parçası olmalarını sağlamak için programlar düzenliyoruz. Ayrıca, ihtiyaç sahibi kadınları desteklemek amacıyla kalkınma projeleri geliştiriyor ve onları üretken bireyler haline getirmek için çaba gösteriyoruz. Yetim destek projelerimizle hem yetim çocukların hem de ailelerinin yaşam kalitesini artırmayı hedefliyoruz" dedi.

'HAKKI SAVUNAN BİREYLER YETİŞTİRMEK'

İHH Kadın Birimi'nin hedeflerine de değinen Göltaşı, şunları söyledi:

"Hedefimiz, kadınların bireysel potansiyellerini keşfetmelerini sağlarken, toplumsal dayanışmayı artıracak projeler üretmektir. İnsanlık için mücadele eden, hakkı savunan bireyler yetiştirmek ve bu doğrultuda kadınların bilgi ve yetkinliklerini artırmak öncelikli amaçlarımızdandır. Uluslararası düzeyde ise kadın hakları ve dayanışma alanlarında farkındalık oluşturmayı, kriz bölgelerinde kadınların hayatlarına dokunan projelerle destek sunmayı hedefliyoruz."

Göltaşı, "Gönüllüler, çalışmalarımızın temel yapı taşıdır. Saha çalışmalarından eğitim programlarına kadar geniş bir yelpazede aktif olarak yer alarak insani yardım faaliyetlerimizin daha fazla insana ulaşmasını sağlıyorlar" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Sağlık İHH İnsani Yardım Vakfı Kadın Birimi 2024 Faaliyetlerini Duyurdu - Son Dakika

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