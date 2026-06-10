Çiftçinin midesinden böcek çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çiftçinin midesinden böcek çıktı

Çiftçinin midesinden böcek çıktı
10.06.2026 11:23  Güncelleme: 11:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'da çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşan işitme ve konuşma engelli bir adamın midesine girip duvarına tutunan böcek, ameliyatla alındı. Uzmanlar yaz sıcaklarında doğada uyuyanları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Aydın'da çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşan adamın karnına girip mide duvarına tutunmayı başaran bir böcek ameliyatla alındı. Uzmanlar yaz sıcaklarında doğada uyuyanların dikkatli olmasını önerirken, özellikle böceklerin yoğun olduğu dönemlerde zaman zaman ilginç kazaların yaşanabildiği belirtildi.

Efeler ilçesine bağlı Anbarcık köyünde yaşayan ve yazın çıktığı yaylada çiftçilik ve çobanlık yapan işitme ve konuşma engelli Sabri Kocaçoban, mide ağrısı sorunu yaşamaya başladı. İlk etapta üşümeye bağlı mide ağrısı sanılan bu durum uzun süre devam edince şahıs yakınları tarafından Atatürk Devlet Hastanesi'ne getirildi. Hastanede yapılan tetkikte Kocaçoban'ın çok nadir görülen bir olay yaşadığı ve ağzından midesine inen bir böcek nedeniyle mide ağrısı çektiği belirlendi. Mide asidine direnebilen böceğin hastanın mide duvarına yapışıp ısırdığı tespit edildi. Böcek cerrah Dr. Cağrı Coşkun tarafından yapılan başarılı bir operasyonla şahsın midesinden çıkartıldı.

Uzmanlar özellikle hava sıcaklığının oldukça yüksek olduğu bölgelerde yazın doğal ortamda uyuyanların dikkatli olmalarını önerdi.

"Hiç aklımıza gelmeyen şey başımıza geldi"

Kardeşinin işitme ve konuşma engeli bulunduğunu ancak vücut sağlığı bakımından oldukça sağlam olduğunu belirten Nihat Kocaçoban, "Kardeşim engelli olduğu için okuyamadı, çiftçilik ve hayvancılık yaparak ekmeğini kazanıyor. Küçük şeylerden de rahatsız olduğunu belirtip doktora gitmez. Bu olay yaşandığı zaman midesinin ağrıdığından şikayetçi oldu. Biz iyileşir diye bir süre bekledik. Ancak ağrı şiddetini artırınca Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne gidip doktor Çağrı Çoşkun'a muayene olduk. Hastamızı muayene eden doktor ilginç bir tespitte bulundu. Hastanın karnına böcek olduğunu ve normal şartlarda mide asidine karşı böceklerin yaşayamadığını ancak bu böceğin hastanın mide duvarına ısırdığını belirtti. Biz doktorun söylediklerine inanmak istemedik ama daha sonra kardeşimin midesinden alınmış fotoğraflarını görünce şaşırdık. Hastamız ameliyata alındı. Çağrı Bey'in ameliyatı sonrası sağlığına kavuştu. Özellikle kırsal bölgede yaşayanların yaz dönemlerinde dikkatli olmalarında fayda var" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Sağlık, Aydın, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Çiftçinin midesinden böcek çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Somalili hakem Omar Abdulkadir, Dünya Kupası’nda görev alamayacak Somalili hakem Omar Abdulkadir, Dünya Kupası'nda görev alamayacak
Sahte doktor kıskıvrak yakalandı Evinden balya balya para çıktı Sahte doktor kıskıvrak yakalandı! Evinden balya balya para çıktı
Ünlü tatil beldesinde balkonda asılı kalan çıplak turist yere çakıldı Ünlü tatil beldesinde balkonda asılı kalan çıplak turist yere çakıldı
Atlas Çağlayan davası başladı Acılı anneden sanık annesine: İtine sahip çık Atlas Çağlayan davası başladı! Acılı anneden sanık annesine: İtine sahip çık!
Eve girmeye çalışan hırsızlar kamerayı fark edince binadan kaçtı Eve girmeye çalışan hırsızlar kamerayı fark edince binadan kaçtı
İmamoğlu’nun sözleri adliye koridorlarını inletti: Kim itti beni İmamoğlu'nun sözleri adliye koridorlarını inletti: Kim itti beni?

11:32
LGS sınavına hazırlık nedeniyle 12 Haziran cuma günü okullar tatil edildi
LGS sınavına hazırlık nedeniyle 12 Haziran cuma günü okullar tatil edildi
11:31
Mobing kurbanı Irmak öğretmenin 9 dakikalık ses kaydı ortaya çıktı
Mobing kurbanı Irmak öğretmenin 9 dakikalık ses kaydı ortaya çıktı
10:49
AK Parti sahaya indi Terörsüz Türkiye için il il toplantılar yapılıyor
AK Parti sahaya indi! Terörsüz Türkiye için il il toplantılar yapılıyor
10:32
Gaffar Okkan suikastında faillerin dosyası zaman aşımından düştü
Gaffar Okkan suikastında faillerin dosyası zaman aşımından düştü
10:11
Suudi Arabistan, İsrail’in saldırıları nedeniyle ABD’ye nota verdi
Suudi Arabistan, İsrail'in saldırıları nedeniyle ABD'ye nota verdi
10:05
Tartışma yaratan fotoğrafla ilgili gerçek ortaya çıktı
Tartışma yaratan fotoğrafla ilgili gerçek ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2026 11:45:50. #7.12#
SON DAKİKA: Çiftçinin midesinden böcek çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.