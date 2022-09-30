İnsanda 50 yılda oluşan böbrek taşı, 13 aylık bebekten çıkarıldı! - Son Dakika
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İnsanda 50 yılda oluşan böbrek taşı, 13 aylık bebekten çıkarıldı!

30.09.2022 14:37

Elazığ'da 13 aylık Zeynep Arya Bozkurt'un böbreğinden çıkan 5 santimetrelik taş şaşkınlık yarattı. Bir insanın 50 yılda oluşturabileceği böbrek taşı, 13 aylık bebekte oluştu.

Elazığ'da yaşayan Batuhan ve Kübra Bozkurt çiftinin 13 ay önce dünyaya gelen kızları Zeynep Arya'nın sürekli hastalanmasından dolayı aile, haftanın çoğunluğunu kentteki hastanelerde geçirmeye başladı. Sürekli gaz sıkışması tanısı ile tekrar eve gönderilen aile, ardından Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde tahlil yaptırdı. Yapılan tetkiklerde kızlarının böbreğinde 5 santimetre büyüklüğünde taş olduğunu öğrenen aile, Mediline Hastanesi Üroloji Uzmanı Serhat Yentür'e başvurdu.

''BÖBREK TAŞI ŞİKAYETİ İLE GELDİLER''

Yapılan detaylı incelemenin ardından Doktor Yentür, perkütal tekniği ile böbrekten bulunan 5 santimetrelik taşı aldı. Minik Arya, başarılı geçen operasyonun ardından sağlığına kavuştu. Bebeğin 13 aylık olduğunu belirten Üroloji Uzmanı Serhat Yentür, "Bize böbrek taşı şikayeti ile geldiler. Bize geldiklerinde sol böbreğinde 5 santimetre taş vardı. Normalde bebeklerde çok sık görülen bir durum değil ama büyük bir taş ile karşılaştık. Taş böbreğin içini tamamen dolduruyordu. Başka yerlerde açık cerrahi yöntemi önerilmiş. Bizde mini perkütal tekniği ile bölgede ki taşları temizleyebileceğimizi aileye bildirdik ve ameliyatını gerçekleştirdik. Ameliyatı çok güzel oldu. Bebeğimiz ameliyatın ardından gayet iyi. Bir aksilik olmazsa taburcu edeceğiz" dedi.

SEBEBİ ARAŞTIRILACAK

Bu kadar büyük bir taş olmasının normal olmadığını vurgulayan Yentür, "Muhtemelen metabolik altında bir sorun var onunla ilgili de inceleme yapılacak. Tekrar oluşmaması için tedavi alması lazım. Aslında ameliyat bu işin sonu değil başlangıcıdır. Bundan sonra bebeğimizde analiz yapılacak ondan sonra da sebebi araştırılacak. Sebebine yönelik de tedaviye başlayacağız. Bebeğimizi ancak bu şekilde bir daha taş olmasından koruyabiliriz" dedi.

''BEBEKLERDE GÖRDÜĞÜM EN BÜYÜK TAŞLARDAN BİRİYDİ''

Kendisinin çok küçük ama taşın çok büyük olduğunu dile getiren Yentür, "Benim bebeklerde gördüğüm en büyük taşlardan biriydi. Ameliyatı güzel geçti. Bebeğimiz de gayet sağlıklı. Bu ameliyat normalde çok hassas ve zor bir ameliyat. Bebek olması da bu işi daha zorlaştırıyor. Çünkü erişkin bir insanda 4 buçuk litre kan varken bu bebeğimizde 400 cc kan var. Erişkin bir insanın yarım litre kadar kan kaybında vücut onu tolere ederken bebeklerde 40 cc'lik kanama dahi tolere edilemeyebiliyor. Ameliyatın kendisi zaten ayrı bir riskti. Çok dikkat edilmesi gereken ince teknikler kullanılması gereken bir ameliyatı gerçekleştirdik.

''NORMALDE UZUN YILLARDA OLUŞABİLECEK BİR TAŞ''

Ameliyatımız gayet başarılı geçti. Elazığ'da bu şekilde ameliyat yapmak hepimize gurur veriyor. Bebeğimizin böbreğinde oluşan taş, çok uzun yıllarda oluşabilecek bir taş. Bu taş çok kısa bir sürede oluşmuş. Gebelik sürecinde ve sonraki süreçte taş yokmuş doğumdan sonra bu taş oluşmuş. Bu tarz bebeklerde ki olay erişkin insanlardan farklı oluyor. Metabolik bir sorun oluyor onu da inceledikten sonra tedavisine başlayacağız" diye konuştu.

BEBEĞİN DURUMU İYİ

Kızının doğumdan itibaren hasta olduğunu aktaran Batuhan Bozkurt, "Bir haftada iki defa hastaneye gidiyorduk. Sürekli gaz sancısı diyerek tekrar eve geliyorduk. Fethi Sekin Şehir Hastanesinde doktorun teşhisi ile böbreklerinde taş olduğunu öğrendik. Fırat Üniversitesi Hastanesinde açık ameliyat yapılacağını söylediler. Mediline Hastanesinde bulunan Serhat hoca ile tanıştık. Buraya geldik ve kızımın ameliyatını gerçekleştirdik. Kızımın böbreklerinde 5 santimetre büyüklüğünde bir taş olduğunu öğrendik. Bir adamın 50 senede oluşturabileceği taşı kızım 1 senede oluşturmuş. Başarılı bir ameliyat gerçekleştirdik. Şuan da durumu çok iyi, hocalarımız ve hemşireler sürekli bizimle ilgilendiler" şeklinde konuştu.

Bir insanın 50 yılda oluşturabileceği böbrek taşı, 13 aylık bebekte oluştu
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Kaynak: İHA

Fethi Sekin, Ameliyat, Bozkurt, Elazığ, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık İnsanda 50 yılda oluşan böbrek taşı, 13 aylık bebekten çıkarıldı! - Son Dakika

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SON DAKİKA: İnsanda 50 yılda oluşan böbrek taşı, 13 aylık bebekten çıkarıldı! - Son Dakika
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