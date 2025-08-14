İşte Sağlık Bakanı Memişoğlu\'nun "Sigarasız şehir olacak" dediği ilimiz

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye Basın Federasyonu'nda düzenlenen "Anadolu Sohbetleri" programında Federasyon Genel Başkanı Sinan Burhan ve basın mensuplarıyla bir araya gelerek sağlık gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Tütünle mücadeleye özel bir parantez açan Memişoğlu, hem Bakanlık bünyesinde hem de belirli şehirlerde sigarasız bir yaşam hedefi koyduklarını açıkladı.

ARTVİN SİGARASIZ ŞEHİR OLACAK

Tütün kullanımının Türkiye'de özellikle erkek nüfus arasında yüksek oranda olduğunu vurgulayan Memişoğlu, "Türkiye'de erkeklerin yüzde 45'i sigara içiyor. Ben şimdi Bakanlıkta da başlattım. Artvin'de de söyledim; sigarasız şehir olacak, sigarasız Bakanlık olacak" dedi.

ALO 171 VE İLAÇ DESTEĞİ

Sigara bırakmak isteyen vatandaşlar için tüm imkânları seferber ettiklerini belirten Memişoğlu, "ALO 171 bırakma hattına yönlendirmeye çalışıyoruz. İlaçları ücretsiz veriyoruz. Ayrıca sahaya çıkarak insanlara sigarayı neden bırakmaları gerektiğini, nasıl bırakabileceklerini ve bu süreçte nasıl destek olabileceğimizi anlatacağız" ifadelerini kullandı.

SIFIR TOLERANS

Memişoğlu, yalnızca sigaraya değil, elektronik sigara ve puf gibi alternatif tütün ürünlerine de karşı net bir tutum sergilediklerini söyledi: "Tütün, sadece sigara değil. Elektronik sigara, puf, hepsi yasak. Bu konuda kesinlikle taviz vermeyeceğiz. Kamu kurumlarına da gidiyoruz artık. Bence sigarasız medya kampanyasını siz başlatın."