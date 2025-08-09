İzmir'de Organ Bağışı Semineri

İZMİR Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde görevli doktor ve asistan doktorlara yönelik organ nakli farkındalığı oluşturmak için seminer düzenlendi. Seminerin ardından 23 doktor ve asistan doktor bağışçı oldu. Seminerin toplu organ bağışı etkinliğine dönüştüğünü söyleyen İzmir Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi Organ Vaka Koordinatörü Doktor Rahmi Baykan, "Tüm amacımız, organ nakli bekleyen hastalara umut olabilmek, ölen insanların bağışlanan organlarıyla onların hayat bulmasını sağlamak" dedi.

İzmir Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi Organ Vaka Koordinatörü Doktor Rahmi Baykan, geçen hafta hastane acil servisteki doktor ve asistan doktorlar için organ bağışı hakkında seminer düzenledi. Organ bağışına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için gerçekleştirilen seminere çok sayıda hekim ve asistan hekim katıldı. Organ nakli bekleyen hastalara umut olmak amacıyla düzenlenen seminere katılanlardan 23 doktor ve asistan hekim, organ bağışında bulunmaya karar verdi. Seminer, toplu organ bağışı etkinliğine dönüştü.

Doktor Baykan, yaptığı açıklamada, "Acil hekimlerinin ve asistan hekimlerinin eğitimleri sürekli devam ediyor. Ben de her yıl organ nakli ve bağışı ile ilgili bir farkındalık oluşturabilmek adına eğitim seminerlerinde sunum yapıyorum. Bu sene planlamalardan bir tanesi de organ nakli ve bağışı konusuydu. Seminer sonrasında organ bağışı farkındalığı oluşan hekim arkadaşlarımız bağışçı oldu. Bu sayede toplu organ bağışı etkinliği yapmış olduk. Türkiye'de organ yetmezliği olan birçok hastamız, ulusal bekleme listesinde. Amacımız beyin ölümü gerçekleşen insanların organlarının bağışlanması, işe yaramayacak olan organları bekleyen hastalarımıza ulaştırmak ve onlara bir hayat şansı verebilmek. Bu yüzden de insanların sağlığında organ bağışı yapmalarını teşvik etmek istiyoruz. Bu bilince ulaşmalarına gayret etmeye çalışıyoruz ve bununla ilgili toplum farkındalık çalışmaları yapıyoruz. Tüm amacımız bekleyen hastalara umut olabilmek, ölen insanların bağışlanan organlarıyla onların hayat bulmasını sağlamak. Herkesi de organ bağışı yapmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

'ORGAN BAĞIŞI İÇİN TEŞVİK EDİCİ OLMAYA ÇALIŞTIK'

Acil servisin organ bağış sistemini aktive eden ilk ve belki de en önemli basamaklardan biri olduğunu dile getiren Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ejder Saylav Bora, "Acil serviste, özellikle beyin ölümü olabilecek hastayı tanımak ve asıl beyin ölümü kararı verecek branşlara haber vererek sisteme zaman kazandırmak Acil Tıp uzmanının asli görevlerinden biridir. Geçen hafta 1 ders saatimizde farkındalık eğitimi yaptık. Bu farkındalık eğitiminin sonunda da bağış için bir etkinlik düzenledik. Acil servisinde çalışan asistan ve doktor olmak üzere toplam 23 kişi organ bağışçısı oldu. Türkiye'de çok sayıda organ bekleyen vatandaşımız var. Bu hastaları da acil servisten karşılaşıyoruz. Bu vatandaşların çaresizliklerini maalesef görüyoruz. Ancak elimizden bir şey gelmiyor. Bunun için ilk önce bizim daha sonra toplumun da aydınlanması çok önemli. Organ bağışı için teşvik edici olmaya çalıştık. Biz bilinçli olursak halka ve topluma da bilinç aşılayabiliriz" dedi.

'UMUT IŞIĞI OLMAYI İSTEDİK'

Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi'nde Acil Tıp Anabilim Dalı'nda asistan doktor Merve Öztürk ise şu ifadeleri kullandı:

"Organ bağışı yapılması ve bu işlemin acil serviste başlatılması organ bekleyen hastalar açısından çok önemli. Acil servis asistanlarının ve uzmanlarının bu konudaki farkındalıkları önem taşıyor. Uzmanlarımız eşliğinde biz de bu konuda bilgi aldık. İnsanlara faydalı olmayı amaç edindiğimiz bir mesleği yapıyoruz. Organ nakli bekleyen hastalara umut ışığı olmayı istedik."

'7 KİŞİNİN HAYATINA DOKUNABİLİYOR'

"Hepimiz acil serviste çalışırken hayat kurtarmaya çalışıyoruz" diyen Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Tıp Anabilim Dalı'nda asistan doktor Damla Özdemir Kurtuluş da "Öldükten sonra da organlarımız elverişli olduğu sürece başkalarının hayatını kurtarmak, başkalarının hayatına dokunmak bizi mutlu eder. Bir organ bağışı 7 insanın hayatına dokunabiliyor. Organ bağışı bekleyen insanların iyileştiğini görmek bizi çok mutlu ediyor" diye konuştu.

Haber: Yağmur ÖNGÜN-Kamera: GÖKHAN KILIÇ/İZMİR,