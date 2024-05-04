İzmir'de Organ Nakli Sempozyumu Düzenlendi - Son Dakika
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Sağlık

İzmir'de Organ Nakli Sempozyumu Düzenlendi

İzmir\'de Organ Nakli Sempozyumu Düzenlendi

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından organ nakli alanında faaliyet gösteren uzman ve idarecilerin katılımıyla kadavradan organ nakillerini artırma hedefiyle sempozyum düzenlendi. Sempozyumda konuşan Sağlık Bakanlığı Doku Organ Nakil ve Diyaliz Hizmetleri Daire Başkanı Dr. Fatih Kacıroğlu, canlıdan nakil konusunda Türkiye'nin nüfusuna oranla karaciğer ve böbrek naklinde oldukça başarılı olduğunu ancak tercihin canlıdan değil kadavradan nakil olduğunu ifade etti. İzmir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. M. Emre Erkuş ise organ bağışı sayılarını arttırmak amacıyla yapılan çalışmalardan bahsederek, beyin ölümü tanısı almış kişilerin ailelerinin organ bağışına izin verme oranının arttığını belirtti.

04.05.2024 10:23
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İzmir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından organ nakli alanında faaliyet gösteren uzman ve idarecilerin katılımıyla kadavradan organ nakillerini artırma hedefiyle sempozyum düzenlendi.

"Bölgesel Kadaverik Donör Potansiyeli ve Geliştirme Sempozyumu", İzmir Şehir Hastanesi Oditoryum Salonunda gerçekleşti.

Sempozyumda konuşan Sağlık Bakanlığı Doku Organ Nakil ve Diyaliz Hizmetleri Daire Başkanı Dr. Fatih Kacıroğlu, canlıdan nakil konusunda Türkiye'nin nüfusuna oranla karaciğer ve böbrek naklinde oldukça başarılı olduğunu ancak tercihin canlıdan değil kadavradan nakil olduğunu ifade etti.

Kacıroğlu, "Yani tıbben ve hukuken ölü kabul edilen, beyin ölümü gerçekleşmiş kişilerden nakil bizim tercihimizdir. Gittiğimiz her yerde beyin ölümünün ölüm olduğunu anlatmaya hem mecburuz hem memuruz. Çünkü insanı kurtarmak bizim bu dünyadaki ulvi vazifemiz." diye konuştu.

Kacıroğlu, Türkiye'deki mevzuat konusu ile organ bağışı konusunda ülke ve dünya verileri hakkında sunumu ile konuşmasını tamamladı.

İzmir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. M. Emre Erkuş da organ bağışı sayılarını arttırmak amacıyla böyle organizasyonda bir arada olduklarını belirterek, pandemi öncesi organ bağışı sayılarına ulaşmak için İzmir Organ Nakil Koordinatörlüğünce beyin ölümü gerçekleşen hastaların daha hızlı ve kolay saptanması ve bu hastaların organlarının yakınları tarafından daha çok bağışlanması için özel çalışma başlatıldığını vurguladı.

Erkuş, şunları kaydetti:

"2023'te kesinleşmiş beyin ölümü tanısı almış kişiler için ailelerin yüzde 20'si organ nakline izin verirken, 2024 yılında 4 ay gibi kısa bir sürede bu oran yüze 36'ya yükselmiştir. Bu sevindirici bir gelişmedir. Amacımız özellikle yoğun bakımları olan hastanelerde bir farkındalık oluşturabilmek, beyin ölümü ve beyin ölümünden sonra da donör ortaya çıkartabilmek, organ bekleyen hastalarımıza bir nebze de olsa destek olabilmektir."

İzmir'in organ bağışı konusunda oldukça duyarlı, canlıdan nakilde iyi seviyelerde olduğunu kadavradan nakiller ve kadaverik bağışçı sayısında ise yeterli bir noktada bulunmadığını ifade eden Erkuş, "Bu konuda yoğun bakımda görev yapan sağlık çalışanlarımıza büyük görevler düşmektedir. Bu konuda şu ana kadar özveriyle çalışan tüm sağlık çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Sempozyuma Dokuz Eylül Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Caner Çavdar ile İzmir Bölge Koordinasyon Merkezine bağlı İzmir, Kütahya, Manisa, Uşak, Denizli, Aydın, Muğla illerinden organ bağışı uzmanları katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık İzmir'de Organ Nakli Sempozyumu Düzenlendi - Son Dakika

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