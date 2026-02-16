Kalpteki Delik Ameliyatsız Kapatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Sağlık

Kalpteki Delik Ameliyatsız Kapatıldı

Kalpteki Delik Ameliyatsız Kapatıldı
16.02.2026 11:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mustafa Tosun'un kalbindeki doğumsal delik, kasıktan yapılan anjiyo ile kapatıldı. Sağlığına kavuştu.

Yorgunluk, nefes darlığı ve uykusuzluk şikayetiyle başvurduğu hastanede kalbinde delik olduğu belirlenen hasta, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde (BAİBÜ) göğüs kemiği açılmadan, kasığından yapılan anjiyo ile tedavi edildi.

Düzce'nin Yığılca ilçesinde yaşayan 45 yaşındaki Mustafa Tosun, çalışırken yaşadığı yorgunluk ve nefes darlığı nedeniyle özel bir hastaneye gitti.

Buradaki ilk muayeneden sonra BAİBÜ İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Bölümüne yönlendirilen Tosun'un kalbinde doğumsal delik (atrial septal defekt-ASD) bulunduğu belirlendi.

Kalbindeki doğumsal delik 45 yaşında tespit edilen Tosun'a, Prof. Dr. İsa Sincer ve Uzman Dr. Muhammed Esad Çekin tarafından kasık damarından girilerek anjiyo yöntemiyle "şemsiye" olarak bilinen kapatma cihazı yerleştirildi.

Göğüs kemiği açılmadan gerçekleştirilen işlem sonrası Tosun kısa sürede sağlığına kavuştu.

Tosun, AA muhabirine, 4 Şubat'ta gerçekleşen operasyonla kalbindeki deliğin kapatıldığını belirterek, "Şimdi gayet rahatım. Esad Bey'e teşekkür ediyoruz. Herkes bir kardiyoloğa muhakkak görünsün, geç kalınmasın." dedi.

"Kalp yetersizliği ve akciğer tansiyonu gelişmesine neden olabiliyor"

Operasyonu gerçekleştiren ekipte yer alan Uzman Dr. Muhammed Esad Çekin, hastanın ilerleyici nefes darlığı şikayetiyle başvurduğunu, yapılan detaylı tetkiklerde kalbin sağ ve sol kulakçıkları arasında delik tespit ettiklerini anlattı.

Kalbin sağ ve sol bölümlerinin farklı basınç sistemleriyle çalıştığını dile getiren Çekin, şöyle devam etti:

"Sol tarafta oksijenli ve yüksek basınçlı kan bulunur, sağ taraf ise oksijensiz kanı taşır. Arada delik olduğunda oksijenli kan sağ tarafa geçerek buradaki basıncı artırır. Bu durum zamanla sağ kalp yetersizliği ve akciğer tansiyonuna yol açabilir. Hastamızda da nefes darlığının temel nedeni buydu. İlerleyen dönemde burada sağ kalp yetersizliği dediğimiz kalp yetersizliği ve akciğer tansiyonu gelişmesine neden olabiliyor."

ASD'nin genellikle çocukluk ya da genç yaşta tespit edildiğini belirten Çekin, Tosun'da bu durumun 45 yaşında fark edildiğini dile getirdi.

Çekin, 45 yaşından sonra tespit edilen deliğin kapatılması için ameliyatsız işlem yapmaya karar verdiklerini anlatarak, "Eskiden ameliyatla yaptığımız işlemleri ameliyatsız bir şekilde girerek şemsiye gibi bir cihaz koyarak bu deliği kapattık. Şu an kontrolünü yaptığımızda kalbin gayet güzel olduğunu, herhangi bir delik kalmadığını, herhangi bir kan geçişi olmadığını, kalp fonksiyonlarında gayet güzel korunduğunu görüyoruz." diye konuştu.

"Zamanlama çok önemli"

Yaptıkları bu işlemler sonucunda hastanın ilerleyen dönemlerde yaşayabileceği kalp yetersizliği ve akciğer tansiyonu rahatsızlıklarının önüne geçtiklerini de vurgulayan Çekin, şunları anlattı:

"Belki de 3-5 yıl sonra fark etseydik girişim yapma şansımız da kaçmış olacaktı çünkü geri dönüşsüz hasarlar başlamış olacaktı. Burada zamanlama çok önemli. Bunların mümkün olduğunca genç yaşta tespit edilip kapatılmasını öneriyoruz. Geri dönüşsüz hasar başlayınca bu deliği kapattığımız takdirde fayda değil hastaya daha da fazla zarar verebiliyoruz."

Çekin, kalpte delik bulunan hasta sayısının çok fazla olduğunu ancak bunların genç yaşta ya da çocukken tespit edilerek gerekli müdahalelerin yapıldığını kaydetti.

Kalbinde doğumsal delik olduğu ileri yaşlarda tespit edilen hastalara müdahalenin daha zor olduğuna da değinen Çekin, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kalbinde delik olup hiç haberi olmayan, hiçbir sıkıntısı, şikayeti olmadan yaşayan ve öyle ölen insanlar da olabilir. Genelde daha erken yaşlarda mümkünse çocukluk yaşlarında bu deliklerin tespit edilip kapatılması daha faydalı oluyor. Vatandaşlarımız bir defa mutlaka kardiyoloji kontrolüne gitmeli. Bence artık şikayet beklemeye gerek yok. Hastanın artık 'Sıkıntım var, şikayetim var.' diye kapımızı çalmasını beklememeliyiz. Özellikle 35 yaşının üstünde rutin bir kardiyoloji kontrolüne herkesin gitmesi lazım."

Çekin, özellikle ilerleyici nefes darlığı olan, önceden gösterdiği eforu artık yapamayacak hale gelen, merdiven çıkmakta zorlanan, göğsünde ağrı ve yanması olan kişilerin bir an önce hastaneye başvurması gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Mustafa Tosun, Yığılca, Hastane, Sağlık, Düzce, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Kalpteki Delik Ameliyatsız Kapatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
PTT’den emekliye 14 bin TL nakit destek Geri ödeme yok, işte detaylar PTT'den emekliye 14 bin TL nakit destek! Geri ödeme yok, işte detaylar
Milas’taki zeytinlik katliamında istifa geldi Milas'taki zeytinlik katliamında istifa geldi
Gizlice görüntülerini çektiği genç kadından tekme tokat dayak yedi Gizlice görüntülerini çektiği genç kadından tekme tokat dayak yedi
Günde sadece 7 adet üretiyor, fiyatı 6 bin TL’ye kadar çıkıyor Günde sadece 7 adet üretiyor, fiyatı 6 bin TL'ye kadar çıkıyor
Bakan Gürlek duyurmuştu Yüz binleri ilgilendiren düzenleme geliyor Bakan Gürlek duyurmuştu! Yüz binleri ilgilendiren düzenleme geliyor
Korkunç kaza Hurdaya dönen araç 2 gence mezar oldu Korkunç kaza! Hurdaya dönen araç 2 gence mezar oldu
Bilal Erdoğan: Cumhurbaşkanımızın oğlu olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum Bilal Erdoğan: Cumhurbaşkanımızın oğlu olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum
Vitor Pereira’nın yeni takımı belli oldu Vitor Pereira'nın yeni takımı belli oldu
Galatasaray-Juventus maçına Hollandalı hakem Galatasaray-Juventus maçına Hollandalı hakem
Kocaelispor 3 puanı 3 golle aldı Kocaelispor 3 puanı 3 golle aldı

12:07
TBMM’deki taciz davasında tepki çeken kadardan geri adım 3 sanık yeniden tutukladı, biri aranıyor
TBMM'deki taciz davasında tepki çeken kadardan geri adım! 3 sanık yeniden tutukladı, biri aranıyor
11:37
’OnlyFans’ta müstehcen içerik paylaşan şüpheliler adliyeye sevk edildi
'OnlyFans'ta müstehcen içerik paylaşan şüpheliler adliyeye sevk edildi
11:33
Weex “400x“ ürününü tanıttı, kripto fenomenleri akın etti
Weex "400x" ürününü tanıttı, kripto fenomenleri akın etti
11:15
Takım arkadaşının Alperen Şengün hakkındaki küfürlü mesajları ortaya çıktı
Takım arkadaşının Alperen Şengün hakkındaki küfürlü mesajları ortaya çıktı
11:07
Alarmları kurun Yarın gece ortalık yanacak
Alarmları kurun! Yarın gece ortalık yanacak
11:06
Epstein belgelerine damga vuran darbe planı Türkiye detayı epey ses getirecek
Epstein belgelerine damga vuran darbe planı! Türkiye detayı epey ses getirecek
10:26
Büyük skandal böyle görüntülendi Bayrakları astıkları yere bakın
Büyük skandal böyle görüntülendi! Bayrakları astıkları yere bakın
09:59
Ölüm böyle geldi Arkadaşı saniye saniye kaydetti
Ölüm böyle geldi! Arkadaşı saniye saniye kaydetti
09:41
Mihriban Aliyeva’dan muhalif gazeteciye ders niteliğinde cevap: Sen değil miydin kadın kıyafeti giyen
Mihriban Aliyeva'dan muhalif gazeteciye ders niteliğinde cevap: Sen değil miydin kadın kıyafeti giyen?
09:38
Araç sahipleri dikkat Sistem sil baştan değişiyor, paranızı peşin alacaksınız
Araç sahipleri dikkat! Sistem sil baştan değişiyor, paranızı peşin alacaksınız
09:34
Polis sadece ehliyet sormayacak Bunun yapanın cebi fena yanacak
Polis sadece ehliyet sormayacak! Bunun yapanın cebi fena yanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2026 12:50:17. #7.11#
SON DAKİKA: Kalpteki Delik Ameliyatsız Kapatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.