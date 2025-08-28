Karaciğerde Dış Gebelik Şok Etti - Son Dakika
Sağlık
BBC

Karaciğerde Dış Gebelik Şok Etti

Karaciğerde Dış Gebelik Şok Etti
28.08.2025 16:07  Güncelleme: 16:45
Hindistan'da bir kadının karaciğeri içinde gelişen dış gebelik durumu tıp dünyasında şaşkınlık yarattı.

Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde yaşayan 35 yaşındaki Sarvesh, aylardır yaşadığı mide bulantısı, yorgunluk ve karın ağrısı şikayetleriyle doktora başvurdu. İlk muayenelerde herhangi bir bulguya rastlanmayan kadının durumunun sıradan bir mide enfeksiyonu olduğu düşünülerek antibiyotik tedavisi başlandı. Ancak şikayetleri azalmayınca yapılan detaylı tetkikler sonucunda Sarvesh'in karaciğerinde 12 haftalık bir gebelik bulundu.

"SÜREKLİ KUSUYORDUM, NE OLDUĞUNU ANLAMIYORDUM"

BBC'ye konuşan Sarvesh, yaşadığı süreci, "Sürekli kusuyor, yorgunluk ve ağrı hissediyordum. Ne olduğunu anlamakta zorlanıyordum" sözleriyle anlattı. Yapılan ikinci taramada ortaya çıkan görüntü ise doktorları bile şoke etti. 20 yıllık deneyime sahip radyolog Dr. KK Gupta, durumu "Karaciğerinin sağ tarafında 12 haftalık bir bebek vardı. Daha önce hiç böyle bir şey görmedim" diyerek aktardı.

ULUSLARARASI TIP CAMİASININ DİKKATİNİ ÇEKTİ

Normalde döllenmiş yumurtanın rahme yerleşmesi beklenirken, nadir görülen bu vakada embriyo karaciğere tutunmuştu. Karaciğerin kan akışının zengin olması nedeniyle ilk haftalarda gelişim gösteren fetüs, ilerleyen dönemde hem anne hem de kendisi için yaşaması imkansız hale geldi. Dünya genelinde bugüne kadar yalnızca 45 karaciğer gebeliği vakası kaydedildiği, bunların üçünde Hindistanlı kadınların yer aldığı belirtildi.

AMELİYATLA KURTULDU

Sarvesh, aylık adet döngüsünü normal şekilde sürdürdüğü için doktorların teşhisini ilk anda kabullenemedi. Ancak yapılan incelemeler sonrası fetüsün alınması dışında seçenek olmadığı açıklandı. Aksi halde karaciğerin yırtılması ve kadının hayatını kaybetmesi kaçınılmazdı. Delhi'de ameliyat olması önerilse de maddi imkânsızlıklar nedeniyle bu mümkün olmadı. Sonunda Meerut'taki özel bir hastanede 90 dakika süren zorlu bir operasyonla fetüs çıkarıldı.

Ameliyat sonrası Sarvesh'in karnına 21 dikiş atıldı. Hâlâ yatakta istirahat eden kadın, temel ihtiyaçları için eşine bağımlı. Eşi Paramveer ise, "Biz fakiriz, Delhi'ye gitmemiz mümkün değildi. Üç ay boyunca çok zorlu bir süreç yaşadık" diyerek yaşadıkları sıkıntıları anlattı.

DÜNYADA ÇOK NADİR GÖRÜLÜYOR

Varanasi Tıp Bilimleri Enstitüsü'nden Prof. Dr. Mamta Singh, dış gebeliklerin genellikle fallop tüplerinde görüldüğünü, başka organlara yerleşmesinin ise son derece nadir olduğunu belirtti. Patna AIIMS Üniversitesi'nden Prof. Dr. Monika Anant ise karaciğer gebeliklerinin, dünya genelinde gebeliklerin yaklaşık yedi ila sekiz milyonda birinde ortaya çıktığını vurguladı.

Kaynak: BBC

