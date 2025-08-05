Doktoru kedi tüyü mü öldürdü? Uzmanı son noktayı koydu - Son Dakika
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Sağlık

Doktoru kedi tüyü mü öldürdü? Uzmanı son noktayı koydu

Doktoru kedi tüyü mü öldürdü? Uzmanı son noktayı koydu
05.08.2025 11:19
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Sakarya'da akciğerine kedi tüyü kaçtığı için vefat ettiği öne sürülen doktor Okan Diköz'ün ölümünün ardından kafaları karıştıran "Hayvan tüyü öldürür mü?" sorusuna son noktayı Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse koydu. Köse, "Kedi ya da köpek tüyünden insan ölmez. Bu söylentiler doğru olsaydı, berberler, hayvan sahipleri ve veteriner hekimlerin akciğerinde problem olurdu" dedi.

Sakarya'da önceki hafta bir kişinin akciğerine kedi tüyü kaçtığı için hayatını kaybettiği iddiaları vatandaşlarda ve hayvan sahiplerinde tedirginliğe neden oldu. Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, kedi ve köpek tüyünden insanın ölmeyeceğini, evde evcil hayvan besleyen kişilerin bu konuda endişe duymaması gerektiğini belirtti.

Doktoru kedi tüyü mü öldürdü? Son noktayı Veteriner Hekimler Odası Başkanı koydu

"KEDİ YA DA KÖPEK TÜYÜNDEN İNSAN ÖLMEZ"

Köse, "Kedi ya da köpek tüyünden insan ölmez. Eğer bu tür söylentiler doğru olsaydı, berberler, hayvan sahipleri, veteriner hekimler gibi sık sık kılla temas eden herkesin akciğerinde problem olurdu" dedi.

Doktoru kedi tüyü mü öldürdü? Son noktayı Veteriner Hekimler Odası Başkanı koydu

"PARAZİTE KARŞI DÜZENLİ ALIŞANMALI"

Evcil hayvanların parazite karşı düzenli aşılanması gerektiğini vurgulayan Köse, "Bu parazit dışkı yoluyla dış ortama atılır. Dışkıyla bulaşan yumurtalar, insanların ellerine veya yıkanmadan tüketilen sebzelere geçebilir. İnsan bu yumurtaları vücuduna aldığında, parazit bağırsaklardan geçerek lenf veya kan yoluyla karaciğer, akciğer, hatta beyin gibi organlara ulaşabilir. Burada kist oluşturur. Hastalığı yapan şey, halk arasında 'kedi tüyü' denilen bu parazitin yumurtalarıdır. Evcil hayvanlarınızı bu hastalıklardan korumak için kedi ve köpeklerinizi düzenli olarak veteriner hekimlere götürün. Antiparaziter ilaçları düzenli olarak uygulatmanız, bu hastalıkların büyük ölçüde önüne geçilmesini sağlar. Ayrıca insanlar da düzenli aralıklarla antiparaziter tedavi alabilir. Parazitler, insan vücudunda zamanla organlarda kist oluşturabilir. Ancak bunun kedi ya da köpek tüyüyle ilgisi yoktur. Tüy yutulmasıyla bu hastalığın gelişmesi mümkün değildir. Bazı hayvanlar kendi tüylerini kemirip yutsa bile böyle bir hastalık oluşmaz. Bu nedenle 'kedi tüyü öldürdü' gibi ifadeler tamamen yanlıştır ve hayvanlara büyük bir haksızlıktır. Hepimiz dış ortamla temas halindeyiz. Elleri yıkamadan ağza götürmek gibi alışkanlıklar, parazitin bulaşmasına neden olabilir. Ancak bu hastalıklar önlenebilir. Bilimsel olmayan iddialara kulak asmayın, evcil hayvanlarınızla sağlıklı şekilde yaşamaya devam edin" diye konuştu.

Doktoru kedi tüyü mü öldürdü? Son noktayı Veteriner Hekimler Odası Başkanı koydu
Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse

"DOKTOR KEDİ TÜYÜNDEN ÖLDÜ" İDDİASI

Evinde beslediği kedilerin yanı sıra sokak hayvanlarına gösterdiği ilgiyle çevresinde sevilen ve tanınan bir isim olan Okan Diköz (55), 25 Temmuz Cuma günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Diköz'ün ölüm sebebinin ise akciğerine kaçan kedi tüyü olduğu iddia edilmişti. Evinde hayvan besleyen birçok kişiyi tedirgin eden olayın ardından, Okan Diköz'ün yakın akrabası Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniğinden Prof. Dr. Murat Alemdar, kamuoyuna yansıyan olayla ilgili bilgi vermişti.

Doktoru kedi tüyü mü öldürdü? Son noktayı Veteriner Hekimler Odası Başkanı koydu

"ÖLÜM NEDENİ: AKCİĞER KANSERİ"

Diköz'ün ölümünün, kedi tüyü yutması ile bir ilgisi olmadığını belirten Alemdar, ölüm sebebinin akciğer kanseri olduğunu ifade etmişti. Prof. Dr. Murat Alemdar, "'Kedi tüyü sebebiyle vefat etti' haberleri, muhtemelen kendisinin çok bilinen hayvanseverliği nedeniyle oluşan yanlış algıya bağlı yapılmıştır. Gerçek ölüm sebebi, akciğerlerindeki kanser tutulumu olup kamuoyunun bu konuda doğru bilgilenmesini isteriz. Ölüm nedeninin kedi tüyü yutmasıyla bir ilgisi yok" demişti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Sağlık Doktoru kedi tüyü mü öldürdü? Uzmanı son noktayı koydu - Son Dakika

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