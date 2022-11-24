Kedi ve köpek sahibi olanlar dikkat! Yeni yılda para cezasına çarptırılabilirsiniz - Son Dakika
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Kedi ve köpek sahibi olanlar dikkat! Yeni yılda para cezasına çarptırılabilirsiniz

24.11.2022 12:39

Sahipli kedi ve köpeklere mikroçip takma zorunluğunun 31 Aralık'ta başlayacağını açıklayan Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürü Tanju Özkaya, bu tarih itibariyle çip taktırmayan hayvan sahiplerine idari para cezası uygulanacağını, 1 Ocak 2023 tarihinden sonra da cezanın ödenmesiyle çip takma işleminin yapılacağını ifade etti.

Sahipli kedi ve köpeklere mikroçip takma zorunluğunun 31 Aralık itibariyle son bulacağını hatırlatan Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürü Tanju Özkaya, bu tarih itibariyle çip taktırmayan hayvan sahiplerine idari para cezası uygulanacağı ve 1 Ocak 2023 tarihinden sonra da cezanın ödenmesiyle çip takma işleminin yapılacağını söyledi.

ÇİP TAKTIRMAYANLAR PARA CEZASINA ÇARPTIRILACAK

Evcil kedi, köpek ve gelinciklerin kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınmasına dair Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan yönetmelik, 26 Şubat 2018 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan yürürlükle hayata geçirildi. Yönetmeliğe göre de 31 Aralık 2022 tarihine kadar da sahipli kedi, köpek ve gelinciklerin deri altlarına mikroçip takılarak elektronik ortamda kayıt altına alınmaları zorunlu hale getirildi. Bu tarihe kadar hayvanlarına çip taktırmayan hayvan sahiplerine ise 5199 sayılı kanun doğrultusunda idari para cezası uygulanacağı bildirildi.

HAYVANLARIN TAKİBİ SAĞLANACAK

Yozgat'ta da evcil hayvan sahipleri, İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri ile serbest veteriner hekimler tarafından uygulanan mikroçip ve kimliklendirme işlemini yaptırarak Ev Hayvanı Kayıt Sistemi'ne kedi ve köpeklerinin kayıtlarını yaptırmaya devam ediyor. PETVET sistemine hayvanın adı, pasaport numarası, türü, ırkı, cinsiyeti, rengi, doğum tarihi, hayvan sahibinin adı, bulunduğu il, ilçe, köy ve mahalle bilgileri kaydedilerek evcil hayvanlara pasaport çıkarılıyor. Bu sayede hayvanların sokağa atılmasının önüne geçilmesi, çalınan hayvanların bulunabilmesi, evcil hayvan popülasyon ve sayısı ile hayvan hastalıklarının takibi ve kontrol altına alınması amaçlanıyor.

"SON TARİH 31 ARALIK "

Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürü Tanju Özkaya, evcil kedi, köpek ve gelinciklere mikroçip takma işleminin bünyelerinde devam ettiğini söyleyerek, "Sahipli hayvanlara çip takılması uygulamasını bizzat burada gösterdik. Bu uygulama evcil yani sahipli hayvanlara çip takılması şeklinde ve bundaki amaç kimliklendirme. Herhangi bir operasyonla değil basit bir işlemle deri altına yapıldı. Deri altına çipler enjeksiyon yoluyla takılıyor. Ondan sonra bir barkot okuyucumuz var ve artık her birinin bir sahibi olacak. Bu kimlik sayesinde hayvanın yapılan operasyonları, aşılamaları veya ne kadar bilgi varsa hepsi gözükecek. Bizim bakanlığımızın PETVET diye bir kayıt sistemi var, bilgiler barkot sistemi ile sisteme girilecek ve artık bu işlemle evcil hayvanların kimliklendirilmesi yapılmış olacak. Bununla ilgili uygulamalar 31 Aralık'ta son. Ondan sonraki uygulamalarda 5199 sayılı kanuna göre ceza işlem uygulanabilecek. Sahipli hayvanların kimliklendirilmesi İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzde şuan yapılıyor. Bununla ilgili özel bir merkezimiz var" dedi.

"YENİ SİSTEMLE EV HAYVANI PASAPORTU EDİNİYORUZ"

Kedilerine çip taktırmak için gelen Nihat Furkan Okatan ise, "3 adet kedim var, onlara bugün çip uygulamasını yaptırdık. Şimdi yeni sistemle ev hayvanı pasaportu ediniyoruz. Hayvanlarımıza deri altına işlenmesi suretiyle çip takılıyor. Bununla birlikte artık ev hayvanı beslemek daha güvenli oldu. Hayvanımız kaybolduğunda bu çipi okutmak suretiyle bulabiliyoruz, kime ait olduğu da daha detaylı bir şekilde görünebiliyor. Bu sistemin hayvan sahiplerine çok faydalı olacağı için biz yaptırma yolunu seçtik. Cezai bir uygulaması var, bu yılın sonuna kadar ev hayvanı sahibi olup da çip uygulaması yaptırmayan kişilere cezai işlem uygulanacak" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
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Aralık, kedi, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Kedi ve köpek sahibi olanlar dikkat! Yeni yılda para cezasına çarptırılabilirsiniz - Son Dakika

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