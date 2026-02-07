Kerem Kınık, annesini kaybeden profesörün bedduasına tepkisiz kalamadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Sağlık

Kerem Kınık, annesini kaybeden profesörün bedduasına tepkisiz kalamadı

Kerem Kınık, annesini kaybeden profesörün bedduasına tepkisiz kalamadı
07.02.2026 12:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Annesinin kanser tedavisi sürecinde yaşadığı sıkıntıları dile getiren Prof. Dr. Mehmet Burcin Pişkin'in kan bağışlarına yönelik ''Allah bu adamın belasını versin'' şeklinde sözlerine eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık tepkisiz kalamadı.

Yıldız Teknik Üniversitesi'nde görevli Prof. Dr. Mehmet Burcin Pişkin'in kan bağışlarına ilişkin sert sözlerine, eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'tan dikkat çeken bir yanıt geldi.

KAN BAĞIŞI TARTIŞMASI SOSYAL MEDYAYA TAŞINDI

Prof. Dr. Mehmet Burcin Pişkin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, annesini dört ay önce kanser nedeniyle kaybettiğini belirterek, tedavi sürecinde yaşadıkları zorluklara dikkat çekti. Pişkin, kemoterapi sırasında annesinin kan ve trombosit ihtiyacının arttığını, bağışların azalması nedeniyle büyük sıkıntı yaşadıklarını ifade ederek "Bu adam yüzünden kan bağışları azaldığı için etrafta dilenci gibi kan arıyordum. Allah bin kere belasını versin" dedi.

KEREM KINIK'TAN YANIT

Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık, Prof. Dr. Pişkin'in açıklamalarına sosyal medya üzerinden yanıt verdi. Kınık, mesajında Pişkin'e başsağlığı dileyerek, Kızılay'ın kan bağışı verilerine dikkat çekti. Kınık, her yıl kan bağışında rekor artışlar yaşandığını savundu.

"TANIMADIĞINIZ BİR KİŞİYE BELA OKUMAK..."

Kınık, trombosit bağışının kısa süreli kullanım süresi nedeniyle canlı donör desteğinin önemine vurgu yaptı. Kendisi de üç ayda bir kan bağışında bulunduğunu belirten Kınık, bu konuda Pişkin'e de çağrıda bulundu. Açıklamasında, bir akademisyenin doğrulanmamış bilgilerle kişisel suçlamalarda bulunmasının doğru olmadığını belirten Kınık, "Sayın Prof. Pişkin, Allah validenize rahmet eylesin, başınız sağolsun. Paylaşımınızı tesadüfen gördüm. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde bir akademisyensiniz. Trolleri takip etmek yerine Kızılay'ı takip etseydiniz her sene kan bağışında rekor artış olduğunu görürdünüz. Trombosit miadı 5 gün olduğu için canlı donör desteği önemli. Ben üç ayda bir kan bağışlıyorum, size de tavsiye ederim. Bir de bir akademisyene böyle trollerin dolduruşu ile tanışmadığı bir kişiye bela okumak hiç yakışmıyor. Afetsiz sağlıklı günler dilerim" şeklinde yanıt verdi.

İşte ikili arasında yaşanan o diyalog;

Halk Sağlığı Müdürlüğü, Güncel, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Kerem Kınık, annesini kaybeden profesörün bedduasına tepkisiz kalamadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Murat Zor Murat Zor:
    senin sakalın olmasaydı ve rakı içerken leblebiyle poz verseydin ne yaparsan yap seni çok severlerdi. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Nişanlım depremde öldü“ deyip vurgun yapan fenomene mahkeme cezayı kesti "Nişanlım depremde öldü" deyip vurgun yapan fenomene mahkeme cezayı kesti
ABB, Danıştay’ın Melih Gökçek kararı sonrası harekete geçti ABB, Danıştay'ın Melih Gökçek kararı sonrası harekete geçti
Harita güncellendi: İşte Türkiye’nin en fakir 5 ilçesi Harita güncellendi: İşte Türkiye'nin en fakir 5 ilçesi
Gözler müzakere masasında, eller tetikte İran-ABD müzakere masasından ilk görüntü Gözler müzakere masasında, eller tetikte! İran-ABD müzakere masasından ilk görüntü
Komşuları haber alamayınca eve girildi Çürümüş halde ölü bulundu Komşuları haber alamayınca eve girildi! Çürümüş halde ölü bulundu
26 ilde memurlara ’’Hangi partiye oy verirsiniz’’ diye soruldu, sonuç hayli enteresan 26 ilde memurlara ''Hangi partiye oy verirsiniz?'' diye soruldu, sonuç hayli enteresan
Genç kadının vize isyanı sosyal medyayı ikiye böldü Genç kadının vize isyanı sosyal medyayı ikiye böldü

12:47
Gerçekler ortaya çıktı İşte Jhon Duran’ın Fener’den neden yollandığı
Gerçekler ortaya çıktı! İşte Jhon Duran'ın Fener'den neden yollandığı
12:26
Galatasaray’da tepki çeken ayrılık Taraftar çıldırdı
Galatasaray'da tepki çeken ayrılık! Taraftar çıldırdı
12:00
Osmaniye Belediye Başkanı Çenet’ten tepki çeken paylaşım Silmek zorunda kaldı
Osmaniye Belediye Başkanı Çenet'ten tepki çeken paylaşım! Silmek zorunda kaldı
11:55
İki kız kardeşin öldüğü kazada korkunç şüphe Ölüme terk edip kaçmışlar
İki kız kardeşin öldüğü kazada korkunç şüphe! Ölüme terk edip kaçmışlar
11:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekliler için inisiyatif kullanabilir İşte konuşulan rakam
Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekliler için inisiyatif kullanabilir! İşte konuşulan rakam
11:27
Transferin son gününde 13 futbolcu birden aldılar
Transferin son gününde 13 futbolcu birden aldılar
11:00
Siyasette dengeleri değiştirecek iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor
Siyasette dengeleri değiştirecek iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2026 13:00:24. #.0.5#
SON DAKİKA: Kerem Kınık, annesini kaybeden profesörün bedduasına tepkisiz kalamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.