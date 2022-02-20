Üye Girişi
Aynı aileden 9 koronavirüs kurbanı! Son kurban 36 yaşındaki bir çocuk annesi Şenay - Son Dakika

Aynı aileden 9 koronavirüs kurbanı! Son kurban 36 yaşındaki bir çocuk annesi Şenay

20.02.2022 09:31

Rize'nin Güneysu ilçesinde koronavirüs nedeniyle 6 ayda 8 yakınını kaybeden Genç ailesinin bir üyesi daha aynı hastalıktan yaşamını kaybetti.

İstanbul'da yaşayan Muhammet Genç ve oğlu Burak Genç, rahatsızlanınca yakınları tarafından hastaneye götürüldü.

Burada baba ve oğlunun yapılan corona virüsü testleri pozitif çıktı. Tedaviye alındıktan sonra 6 Kasım 2020'de önce Burak, 1 hafta sonra da babası Muhammet Genç hayatını kaybetti.

AİLENİN KÂBUSU OLDU

Aileden Bünyamin Genç (41) 1 Aralıkta, İbrahim Genç (53) 4 Aralıkta, Ali Genç (58) ise 11 Aralık'ta öldü. Ali Genç'in tedavi gören kardeşleri Fatma Duman (55) 18 Aralıkta, Aysel Peçe de (46) 21 Şubat 2021de hayatını kaybetti. Ahmet Genç (43) de 13 Nisan'da aynı hastalıktan yaşamını yitirdi.

Ölenlerden Muhammet, İbrahim ve Ahmet Genç'in kardeş oldukları belirtildi. Diğerlerinin ise, Muhammet Genç'in oğlu Burak Genç, kayınbiraderi Ali Genç, Ali Genç'in oğlu Bünyamin ile kız kardeşleri Fatma Duman ve Aysel Peçe olduğu bildirildi.

AİLENİN 25 ÜYESİ AŞILANDI

6 ayda 8 ferdini yitiren, yaşadıkları korku nedeniyle 10 yeni mezar yeri daha hazırlayan ailenin aşı önceliği çağrısı üzerine geçen yıl haziran ayında İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri ailenin 25 üyesini aşıladı. Aşılarla beraber Genç ailesinde yaklaşık 10 aydır kimse koronaya yakalanmamıştı.

HASTALIK AĞIR SEYREDİYORDU

Ancak son günlerde Genç ailesinin korona kâbusu yeniden ortaya çıktı. Ailenin bir üyesi daha aynı hastalık nedeniyle yaşam mücadelesi verdi. Babası, ağabeyi, 2 halası ve 4 kuzenini kaybeden, evli ve 1 çocuk annesi Şenay Genç Yalçınkaya, 3 aşı olmasına rağmen ağır seyreden hastalık nedeniyle tedavi altında tutulduğu Rize Devlet Hastanesi'nde entübe edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Evli ve 1 çocuk annesi Şenay Genç Yalçınkaya (36), akşam saatlerinde tedavi gördüğü Rize Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

Şenay Genç Yalçınkaya ile Genç ailesinden korona nedeniyle ölenlerin sayısı 9'a yükseldi.

Aynı aileden 9 koronavirüs kurbanı! Son kurban 36 yaşındaki bir çocuk annesi Şenay
Aynı aileden 9 koronavirüs kurbanı! Son kurban 36 yaşındaki bir çocuk annesi Şenay
Aynı aileden 9 koronavirüs kurbanı! Son kurban 36 yaşındaki bir çocuk annesi Şenay
Aynı aileden 9 koronavirüs kurbanı! Son kurban 36 yaşındaki bir çocuk annesi Şenay
Aynı aileden 9 koronavirüs kurbanı! Son kurban 36 yaşındaki bir çocuk annesi Şenay
Aynı aileden 9 koronavirüs kurbanı! Son kurban 36 yaşındaki bir çocuk annesi Şenay
Aynı aileden 9 koronavirüs kurbanı! Son kurban 36 yaşındaki bir çocuk annesi Şenay
Aynı aileden 9 koronavirüs kurbanı! Son kurban 36 yaşındaki bir çocuk annesi Şenay
Aynı aileden 9 koronavirüs kurbanı! Son kurban 36 yaşındaki bir çocuk annesi Şenay
Aynı aileden 9 koronavirüs kurbanı! Son kurban 36 yaşındaki bir çocuk annesi Şenay
Aynı aileden 9 koronavirüs kurbanı! Son kurban 36 yaşındaki bir çocuk annesi Şenay
Aynı aileden 9 koronavirüs kurbanı! Son kurban 36 yaşındaki bir çocuk annesi Şenay
Aynı aileden 9 koronavirüs kurbanı! Son kurban 36 yaşındaki bir çocuk annesi Şenay
Aynı aileden 9 koronavirüs kurbanı! Son kurban 36 yaşındaki bir çocuk annesi Şenay
YORUMLAR
500
Aynı aileden 9 koronavirüs kurbanı! Son kurban 36 yaşındaki bir çocuk annesi Şenay Aynı aileden 9 koronavirüs kurbanı! Son kurban 36 yaşındaki bir çocuk annesi Şenay KORONAVİRÜSTEN 8 AKRABASINI KAYBEDEN ŞENAY DA ENTÜBE EDİLDİ KORONAVİRÜSTEN 8 AKRABASINI KAYBEDEN ŞENAY DA ENTÜBE EDİLDİ Sosyetenin ünlü ailesi karıştı! Anne mahkemeye başvurdu: Aşı karşıtı kızımı bizden uzak tutun, hayatımız tehlike altında! Sosyetenin ünlü ailesi karıştı! Anne mahkemeye başvurdu: Aşı karşıtı kızımı bizden uzak tutun, hayatımız tehlike altında!

Koronavirüs, Ali Genç, Güneysu, Aşı, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Aynı aileden 9 koronavirüs kurbanı! Son kurban 36 yaşındaki bir çocuk annesi Şenay - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
09:31 Aynı aileden 9 koronavirüs kurbanı! Son kurban 36 yaşındaki bir çocuk annesi Şenay
08:04 Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Güncel altın kuru!
07:56 Rusya-Ukrayna geriliminde tankın üzerindeki "Z" işareti dikkat çekti!
07:56 Olay yeri Bursa: Hırsızlar durdurak bilmiyor! Camiyi soymaya kalkan hırsız imamı ağır yaraladı!
07:52 Bugün hava nasıl olacak? İşte 21 Şubat Pazartesi günü bölgelerimizde hava durumu!
07:51 Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel döviz kurları
07:44 Beyaz Saray'dan açıklama! Ukrayna'ya yönelik işgal olmazsa ABD Başkanı Joe Biden, Putin'le buluşacak
01:01 Marmara'daki depremden sonra Prof. Dr. Görür'den korkutan açıklama: Konumu gereği bu deprem uyarıcı
00:51 Galatasaray'dan Charleroi'ya kiralanmıştı! Ozornwafor, maçta aldığı darbeyle bilincini kaybetti
00:47 Oyuncu Osman Cavcı, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katıldı! Elendiği soru şaşkınlık yarattı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2022 08:25:40. #1.13#
SON DAKİKA: Aynı aileden 9 koronavirüs kurbanı! Son kurban 36 yaşındaki bir çocuk annesi Şenay - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement