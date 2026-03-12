Kronik Böbrek Hastalığına Dikkat! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kronik Böbrek Hastalığına Dikkat!

Kronik Böbrek Hastalığına Dikkat!
12.03.2026 12:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Prof. Dr. İhsan Ergün, erken tanının önemini vurguladı ve böbrek sağlığını koruma ipuçları verdi.

NEFROLOJİ Uzmanı Prof. Dr. İhsan Ergün, "Kronik böbrek hastalığı uzun süre sessiz ilerleyebilir. Hastaların önemli bir kısmı hastalığının farkına ancak ileri evrelerde varabiliyor. Oysa erken teşhis sayesinde hastalığın ilerlemesini yavaşlatmak, böbrek fonksiyonlarını korumak ve ciddi sağlık sorunlarının önüne geçmek mümkün olabiliyor" dedi.

Memorial Ankara Hastanesi Nefroloji Bölümü'nden Prof. Dr. İhsan Ergün, 12 Mart Dünya Böbrek Günü nedeniyle, kronik böbrek hastalığında dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi verdi. Prof. Dr. Ergün, "Böbreklerin vücuttaki sıvı dengesinin korunması, zararlı maddelerin atılması ve bazı hormonların üretimi gibi hayati görevleri bulunuyor. Böbrek fonksiyonlarının bozulması, tüm vücudu etkileyebilmektedir. Kronik böbrek hastalığı yalnızca böbrek yetmezliğine yol açan bir durum değildir. Aynı zamanda kalp ve damar hastalıkları riskini de önemli ölçüde artırmaktadır. Tedavi edilmediğinde son dönem böbrek yetmezliğine ilerleyebilir ve bu durumda hastaların yaşamlarını sürdürebilmeleri için diyaliz tedavisi ya da böbrek nakli gerekebilir. Kronik böbrek hastalığı uzun süre sessiz ilerleyebilir. Hastaların önemli bir kısmı hastalığının farkına ancak ileri evrelerde varabiliyor. Oysa erken teşhis sayesinde hastalığın ilerlemesini yavaşlatmak, böbrek fonksiyonlarını korumak ve ciddi sağlık sorunlarının önüne geçmek mümkün olabiliyor. Dünya genelinde her 10 kişiden 1'ini etkileyen önemli bir sağlık sorunu olarak öne çıkıyor" diye konuştu.

'BASİT TESTLERLE ERKEN TANI MÜMKÜN'

Kronik böbrek hastalığında erken tanının hayati önem taşıdığını vurgulayan Prof. Dr. Ergün, "Düzenli sağlık kontrolleri ihmal edilmemelidir. Böbrek hastalıklarını erken dönemde tespit etmek oldukça kolaydır. Basit kan ve idrar testleri ile böbrek fonksiyonları değerlendirilebilir. Özellikle diyabet, hipertansiyon, obezite ve kalp-damar hastalığı bulunan bireyler ile ailesinde böbrek hastalığı öyküsü olan kişilerin düzenli olarak böbrek kontrollerini yaptırmaları büyük önem taşımaktadır. Kronik böbrek hastalığının erken dönemde saptanması böbrek fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olmakla beraber, aynı zamanda yoğun kaynak gerektiren tedavilere duyulan ihtiyacı azaltarak sağlık sistemine olan yükü de hafifletmektedir" dedi.

'ÇEVRESEL FAKTÖRLER BÖBREK SAĞLIĞINI ETKİLİYOR'

Çevresel değişikliklerin böbrek hastalıklarının görülme sıklığı üzerinde etkili olabildiğini ifade eden Prof. Dr. Ergün şunları söyledi:

"Çevresel faktörler birçok hastalıkta olduğu gibi böbrek hastalıklarının görülme sıklığını da etkileyebiliyor. Özellikle su kaynaklarının azalması ve sıcaklık artışları, böbrek sağlığı üzerinde dolaylı etkiler yaratabilmektedir. Ayrıca son dönem böbrek hastalığında uygulanan diyaliz tedavileri yüksek miktarda su ve enerji gerektiren süreçlerdir. Diyaliz tedavileri yoğun kaynak kullanımı gerektirir. Bu nedenle böbrek hastalıklarının önlenmesi ve erken dönemde kontrol altına alınması hem birey sağlığı hem de sürdürülebilir sağlık sistemleri açısından büyük önem taşımaktadır."

Prof. Dr. Ergün, böbrek sağlığı için dikkat edilmesi gerekenleri şöyle sıraladı:

"Böbrek sağlığını korumak büyük ölçüde yaşam tarzı ile ilişkilidir. Sağlıklı yaşam alışkanlıkları, böbrek hastalıkları riskini önemli ölçüde azaltabilmektedir. Dengeli ve sağlıklı beslenin. Düzenli egzersiz yapın. Yeterli su tüketin. Sigara kullanmayın. Diyabet ile hipertansiyon gibi kronik hastalıklarınızı düzenli olarak kontrol ettirin."

Kaynak: DHA

Böbrek, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Kronik Böbrek Hastalığına Dikkat! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emekli bayram ikramiyesi için ödeme takvimi belli oldu Emekli bayram ikramiyesi için ödeme takvimi belli oldu
Evinde boğazı kesilerek öldürülen kadının katili tanıdık çıktı Evinde boğazı kesilerek öldürülen kadının katili tanıdık çıktı
İzmir’de 1 tonu aşkın uyuşturucu ele geçirildi İzmir'de 1 tonu aşkın uyuşturucu ele geçirildi
İran: Petrol varilinin 200 dolara çıkmasına hazır olun İran: Petrol varilinin 200 dolara çıkmasına hazır olun
Şoförün konuşması İBB davasına damga vurdu: Kızımı ayda 45 dakika görüyorum Şoförün konuşması İBB davasına damga vurdu: Kızımı ayda 45 dakika görüyorum
ABD’de Beyaz Saray’ın yakınlarındaki barikata çarpan minibüsün sürücüsü gözaltına alındı ABD'de Beyaz Saray'ın yakınlarındaki barikata çarpan minibüsün sürücüsü gözaltına alındı
Fiyatlar fırladı, Yunanistan’dan önlem geldi Tavan kar marjı uygulamasına geçecekler Fiyatlar fırladı, Yunanistan'dan önlem geldi! Tavan kar marjı uygulamasına geçecekler
Burası Dubai Bir zamanlar akın ederlerdi, şimdi akın akın kaçıyorlar Burası Dubai! Bir zamanlar akın ederlerdi, şimdi akın akın kaçıyorlar
Savaş sürerken Tahran iç muhalefete yöneldi: Protestocular düşman sayılacak Savaş sürerken Tahran iç muhalefete yöneldi: Protestocular düşman sayılacak
Hürmüz geriliminin bilançosu 12 günde 14 gemi saldırıya uğradı Hürmüz geriliminin bilançosu! 12 günde 14 gemi saldırıya uğradı
Serdal Adalı ilk kez açıkladı: Galatasaray’ın da böyle bir talebi varmış Serdal Adalı ilk kez açıkladı: Galatasaray'ın da böyle bir talebi varmış

13:03
Tarihi operasyon başlıyor Real Madrid’den Galatasaray’a 110 Milyon euro
Tarihi operasyon başlıyor! Real Madrid'den Galatasaray'a 110 Milyon euro
12:57
Dehşete düşüren görüntü: Bir kadın, biri yarı çıplak diğeri bıçaklı iki erkek
Dehşete düşüren görüntü: Bir kadın, biri yarı çıplak diğeri bıçaklı iki erkek
12:09
İran füzelerine karşı neden S-400 kullanılmadı MSB açıklık getirdi
İran füzelerine karşı neden S-400 kullanılmadı? MSB açıklık getirdi
12:05
MSB: İncirlik bir Türk üssüdür
MSB: İncirlik bir Türk üssüdür
11:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı haklı çıkarak veriler işte en yaşlı il
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkarak veriler! işte en yaşlı il
11:37
Rusya’dan İran’a savaş kazandıracak destek İHA taktikleri vermişler
Rusya'dan İran'a savaş kazandıracak destek! İHA taktikleri vermişler
11:35
Bahçeli ’’Ocak dışısın’’ dedi: İşte MHP’li vekilin başını yakan sözler
Bahçeli ''Ocak dışısın'' dedi: İşte MHP'li vekilin başını yakan sözler
11:21
“Eşim intihar etti“ demişti: Kızının ifadesiyle mahkeme salonu buz kesti
"Eşim intihar etti" demişti: Kızının ifadesiyle mahkeme salonu buz kesti
11:16
Hesaba katmadığı şeyler oluyor: Netanyahu en ağır darbeyi içeriden yiyecek
Hesaba katmadığı şeyler oluyor: Netanyahu en ağır darbeyi içeriden yiyecek
10:43
Türkiye’nin 20 milyon ödülle aradığı Sipan Hemo Suriye Bakan Yardımcısı oldu
Türkiye'nin 20 milyon ödülle aradığı Sipan Hemo Suriye Bakan Yardımcısı oldu
10:29
İBB davasında 4. gün Mübaşirin uyarısına Dilek İmamoğlu’ndan sert tepki
İBB davasında 4. gün! Mübaşirin uyarısına Dilek İmamoğlu'ndan sert tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2026 13:12:21. #7.13#
SON DAKİKA: Kronik Böbrek Hastalığına Dikkat! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.