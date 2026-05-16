Kruvaziyer Gemisinde Hanta Virüsü Endişesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kruvaziyer Gemisinde Hanta Virüsü Endişesi

Kruvaziyer Gemisinde Hanta Virüsü Endişesi
16.05.2026 11:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hanta virüsü vakaları dünya genelinde endişe yaratıyor, ancak pandemi riski düşük görülüyor.

Kruvaziyer gemisinde ortaya çıkan hanta virüsü vakaları dünya genelinde endişeye neden olurken, uzmanlar virüsün Kovid-19 kadar hızlı bulaşmadığını ve yakın dönemde bir pandemi riskinin düşük görüldüğünü belirtiyor.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Tevfik Özlü, özellikle tahliye edilen yolcuların karantina süreçlerinin dikkatle yönetilmesi gerektiğine dikkat çekerek, bazı hanta virüsü türlerinin yüzde 50'ye varan ölüm riskine sahip olduğunu söyledi.

Medical Park Karadeniz Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, kruvaziyer gemisinde ortaya çıkan hanta virüsü vakalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Virüsün uzun yıllardır bilinen bir hastalık etkeni olduğunu belirten Özlü, mevcut tablonun endişe oluşturduğunu ancak yakın bir pandemi riskinin görülmediğini ifade etti.

Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Hanta virüsler aslında eskiden beri bildiğimiz insanda hastalık yapan virüsler arasında yer alıyor ama şu anda bir gemide bu salgınının ortaya çıkması endişeye, korkuya ulaştı. Yakın pandemi oluşma ihtimali görülmüyor. Hanta virüsler Kovid gibi kolay bulaşan virüsler değil. Gemide hastalığa neden olan tipi insandan insana bulaşabiliyor ama çok kolay ve hızlı bulaşan bir virüs değil. Bu uzun süreli yakın temas ile bulaşıyor. Dolayısıyla burada hızlı yayılma ve replikasyon olmadığı sürece bir pandemiye dönüşme riski bence çok afaki olur. Dünya Sağlık Örgütü gibi örgütler yakın bir pandemi riski görmediklerini açıkladılar" dedi.

"Türkiye'de yıllardır tek tük vakalar görülüyordu"

Hanta virüslerinin zaman zaman lokal ve sınırlı salgınlara yol açtığını kaydeden Özlü, Türkiye'de de yıllardır tek tük vakaların görüldüğünü söyledi. Özlü, "Ancak zaman zaman böyle lokal, sınırlı ölçüde salgınlar bu hanta virüsler de görülüyor. Ülkemizde de yıllardır tek tük vakalar şeklinde görmeye devam ediyoruz. Daha çok bizde görülen böbrek yetmezliği ilerleyen ateşli kanama tablosuyla seyreden bir form ama şu anda gemide ortaya çıkan ateş ve ateşin ardından da akciğer yetmezliğini, ödemine ilerleyen form. Bu formun daha ölümcül olduğunu biliyoruz. Yüzde 50'ye kadar ölümcül olabiliyor" ifadelerini kullandı.

Şu ana kadar 11 vakanın tespit edildiğini belirten Özlü, karantina sürecinin titizlikle yürütülmesi gerektiğini vurguladı. Özlü, "Şuana kadar 11 vaka tespit edildi ama tahliye edilen yolcular arasında da karantina devam ediyor. Bu süreç içerisinde belki yeni vakalar da çıkabilecek. Bence çok panik yapılacak, abartılacak bir risk gibi görünmüyor ama mutlaka bu sürecin iyi üretilmesi lazım. Nitekim bu gemiden tahliye edilen yolcuların bir kısmının ülkelerine gönderilmesi sürecinde uçakla taşındığı ve bu uçakla taşınan yolcuların bazısında sonradan hastalık tablosunun geliştiği ortaya çıktı. Uçaktaki diğer yolculara acaba bu ulaştı mı diye bir telaş doğurdu. Şimdi uçaktaki yolculara ulaşıp onların takibini başlatmak gerekiyor" diye konuştu.

"Karantina süreçlwri dikkatle takip edilmeli"

Türkiye'ye getirilen yolcuların karantina süreçlerinin dikkatle takip edilmesi gerektiğini kaydeden Özlü, "Onun için bu gemiden tahliye edilen ve ülkemizden getirilen yolcular var. Bunların karantina sürelerinin iyi yönetilmesi çok önemli. Uzun bir karantina dönemi var. 6 haftaya kadar uzuyor. Dolayısıyla bu insanlar ben iyiyim, bir hastalığım yok, şikayetim yok diye düşünebiliyorlar hatta test yapılıyor test negatif çıkıyor. Dolayısıyla ben de yok diye düşünebiliyorlar ama sonradan tekrar pozitife dönüşebilir. O açıdan karantina sürelerini çok dikkatli olması, dışarıya çıkmamaları, yakınlarıyla temas kurmamaları böyle bir sargının yayılmasını önlemek açısından odaklanılması gerekiyor" dedi.

"Norovirüs kaynaklı salgınlar da var"

Öte yandan kruvaziyer gemilerinde görülen bir diğer salgının ise norovirüs kaynaklı olduğu belirtildi. Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Norovirüs salgını da yine bir kruvaziyer gemisinde ortaya çıktı. Bir kişinin hastalandığını ve bu gemiden tahliye edildiğini biliyoruz. Norovirüsler aslında çok sık gördüğümüz karşılaştığımız daha çok bulantı, kusma, ishal, karın ağrısı gibi yakınmalara yol açan virüsler. Kolay bulaşır. Kirlenen el ve diğer çevre yüzeylerden, gıdalardan ulaşabilir. Norovirüs tek bir virüs değil grup bir virüs. Özellikle yaz döneminde seyahatler oluyor. Otellerde ve restoranda ortak açık büfe yemeklerde bulaşma riski yüksek. Genel hijyene dikkat edilmesi lazım. Bu tür virüslerde bizi koruyacak en önemli şey el hijyeni ve ortak kullanılan eşyaların iyi temizlenmesidir. Standart prosedürlere dikkat edilirse bir sorun olmayacaktır" ifadelerini kullandı.

"Spesifik bir ilaç veya aşısı yok"

Hanta virüsü ve norovirüse karşı spesifik bir ilaç ya da aşının bulunmadığını belirten Özlü, tedavide destekleyici yöntemlerin uygulandığını söyledi. Özlü, "Hanta virüs ve norovirüs için spesifik bir ilaç ya da aşı yok. Ama genel itibarıyla destek tedavileri uygulanır. Bulantı, kusma olduğu zaman onu yönetecek ilaçlar, sıvı dengesinin sağlanması, ateşin düşürülmesi, ağrının kesilmesi gibi tedaviler uygulanır. Ağır formlarda tabi daha ileri destekler uygulanacaktır. Hanta alta virüs içinde öyle yani çok özel bir tedavisi yok destek tedavisi uygulanır" dedi. - TRABZON

Kaynak: İHA

Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Kruvaziyer Gemisinde Hanta Virüsü Endişesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahis eylemi sebebiyle PFDK’ye sevk edilen hakem Zorbay Küçük’e ceza çıkmadı Bahis eylemi sebebiyle PFDK'ye sevk edilen hakem Zorbay Küçük'e ceza çıkmadı
İndirimli çiğ köfte yiyen 28 öğrenci hastanelik oldu İndirimli çiğ köfte yiyen 28 öğrenci hastanelik oldu
Daha 14 yaşındaydı 9. sınıf öğrencisi top oynarken hayatını kaybetti Daha 14 yaşındaydı! 9. sınıf öğrencisi top oynarken hayatını kaybetti
İngiltere’yi karıştıran “Casusluk“ olayına Acun Ilıcalı’dan zehir zemberek tepki İngiltere'yi karıştıran "Casusluk" olayına Acun Ilıcalı'dan zehir zemberek tepki
Kurbanlık parasını çıkarmak için çalışmaya geldi, canından oldu Kurbanlık parasını çıkarmak için çalışmaya geldi, canından oldu
CHP’li vekili küplere bindiren video: Derhal görevden alıp hakkında işlem yapın CHP'li vekili küplere bindiren video: Derhal görevden alıp hakkında işlem yapın
Mert Hakan Yandaş: 1907 TL’ye oynarım, borcumu ödemek istiyorum Mert Hakan Yandaş: 1907 TL'ye oynarım, borcumu ödemek istiyorum
Fenerbahçe’de büyük bir kriz daha Hepsini yollayabilirler Fenerbahçe'de büyük bir kriz daha! Hepsini yollayabilirler

13:20
Okan Buruk kutlamalardan sonra biletlerini kesti İşte istemediği iki isim
Okan Buruk kutlamalardan sonra biletlerini kesti! İşte istemediği iki isim
13:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni geçişlerin sinyalini verdi: Aramıza katılacak arkadaşlar olabilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni geçişlerin sinyalini verdi: Aramıza katılacak arkadaşlar olabilir
13:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Terörsüz Türkiye mesajı: İstihbarat Teşkilatımız çalışıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: İstihbarat Teşkilatımız çalışıyor
12:26
ATM’lerde yeni düzen sessiz sedasız hayata geçiyor Eliniz boş dönebilirsiniz
ATM'lerde yeni düzen sessiz sedasız hayata geçiyor! Eliniz boş dönebilirsiniz
11:50
Detayları Bakan Kurum açıkladı Binalarda yeni dönem başlıyor
Detayları Bakan Kurum açıkladı! Binalarda yeni dönem başlıyor
11:26
ABD basını deşifre etti: Saldırı tarihi belli oldu, İran’a kara operasyonu masada
ABD basını deşifre etti: Saldırı tarihi belli oldu, İran’a kara operasyonu masada
11:26
Eskişehir ilk kez Kültür Yolu’nda Lezzet duraklarıyla şehirde festival coşkusu başladı
Eskişehir ilk kez Kültür Yolu'nda! Lezzet duraklarıyla şehirde festival coşkusu başladı
11:01
Samsun’da İHA düştü Büyük panik yaşandı, evlerde hasar oluştu
Samsun'da İHA düştü! Büyük panik yaşandı, evlerde hasar oluştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2026 13:27:12. #7.12#
SON DAKİKA: Kruvaziyer Gemisinde Hanta Virüsü Endişesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.