Magnezyum ve Uyku Kalitesi - Son Dakika
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Sağlık

Magnezyum ve Uyku Kalitesi

Magnezyum ve Uyku Kalitesi

Diyetisyen Gamze Çakaloğlu, magnezyumun uyku kalitesini artırıcı etkilerini anlattı.

21.10.2024 14:43
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Biruni Üniversite Hastanesi Beslenme ve Diyetik uzmanı Diyetisyen Gamze Çakaloğlu, magnezyumun, kas gevşetme, sakinleştirme ve melatonin hormonu üretimini artırarak uyku kalitesini artırdığını söyledi.

Biruni Üniversite Hastanesi Beslenme ve Diyetik uzmanı Diyetisyen Gamze Çakaloğlu, sağlığın korunması için düzenli ve kaliteli uykunun büyük önem taşıdığını aktardı.

Vücudun ve beynin dinlenebilmesi, hücrelerin kendini yenileyebilmesi için özellikle tıpta rem olarak isimlendirilen derin uyku halinin büyük önem taşıdığını söyleyen Diyetisyen Gamze Çakaloğlu, şu bilgileri verdi;

"Magnezyum, vücutta sakinleştirici etkileri olan bir mineral olup uyku düzeni üzerinde önemli bir rol oynar. Sinir sistemi üzerindeki etkisiyle GABA adlı sakinleştirici nörotransmitterin üretimini destekleyerek stresi azaltır. Aynı zamanda kas gevşemesine yardımcı olarak fiziksel rahatlık yaratır ve melatonin üretimini artırarak uyku-uyanıklık döngüsünü düzenler. Bu özellikleriyle magnezyum, uykuya dalmayı kolaylaştırırken uyku kalitesini de artırır."

UYKU DÜZENİNİ ARTIRAN BESİNLER

Meyve, sebze, baklagil ve sağlıklı yağların uyku kalitesini artırdığını aktaran Dyt. Çakaloğlu, magnezyum içeriği yüksek besinleri şu şekilde sıraladı:

"Ispanak ve pazı gibi yeşil yapraklı sebzeler başı çekerken, badem, kaju ve kabak çekirdeği gibi kuruyemişler ile chia tohumu önemli kaynaklardan. Baklagillerden mercimek, nohut ve fasulye, magnezyum içeriği yüksek besinlerden. Esmer pirinç, yulaf ezmesi ve kinoa da magnezyum sağlar. Ayrıca, avokado, magnezyumla birlikte sağlıklı yağlar içerirken, bitter çikolata da hem tatlı bir seçenek hem de güçlü bir magnezyum kaynağıdır. Somon ve uskumru gibi yağlı balıklar da içerik açısından zengin olup, süt ürünleri ise günlük magnezyum ihtiyacını karşılamada yardımcıdır."

Kaynak: DHA

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